Bayern Múnich denuncia a la UEFA y amenaza con acciones legales tras la 'sorprendente' orden policial en París antes de la Champions League

Bayern expresó su indignación por la forma en que las autoridades francesas manejaron la situación, subrayando que todos los detalles de viaje y seguridad se habían planificado con semanas de antelación. El club confirmó que buscará vías legales además de la protesta presentada ante la UEFA.

“Este lunes por la tarde, la Prefectura de Policía de París emitió una orden general de última hora para regular la llegada de los aficionados y establecer una zona de control policial para el partido de la Liga de Campeones entre el FC Bayern y el Paris Saint-Germain en el Parc des Princes. Tras ser notificado de esta medida, el FC Bayern presentó inmediatamente una protesta ante la UEFA y tomará acciones legales adicionales. El PSG apoya al Bayern en este asunto.

“La orden afecta a todos los autocares de aficionados, que deben reunirse en un peaje fuera de la ciudad antes del partido. Además, todos los demás seguidores deben viajar al estadio exclusivamente en transporte público y regresar por el mismo medio. Los autocares serán escoltados fuera de la ciudad por la policía.

“Para el Bayern, la brevedad de la medida es inaceptable, ya que toda la información relevante había estado disponible durante semanas, como ocurre en todos los partidos del campeón alemán. No ha habido cambios en el nivel de riesgo respecto a los aficionados desde el último encuentro en París en 2023. Se espera que los autocares solo puedan salir de París alrededor de las 05:00 CET para regresar a casa.”