Luis Díaz es calificado de 'sensacional' mientras un exjugador del Bayern Múnich elogia la 'fantástica' ética de trabajo del atacante colombiano

Los líderes de la Bundesliga ahora se enfrentan a los campeones europeos defensores PSG en un encuentro de gran calibre de la Liga de Campeones en el Parc des Princes. Ambos equipos tienen registros idénticos de tres victorias en tres partidos, con el PSG solo por delante por un gol en la clasificación. "Nos hemos ganado el derecho de entrar allí llenos de entusiasmo. Tiene que ser rock 'n' roll. Ellos tienen confianza, nosotros tenemos confianza, va a ser un gran partido," dijo Kompany.

El encuentro en París reaviva una rivalidad creciente entre los dos gigantes, que también se enfrentaron en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA a principios de este año, un partido que el PSG ganó 2-0. Desde esa derrota, el Bayern ha permanecido invicto, ganando impulso con actuaciones dominantes tanto en partidos domésticos como europeos.

Después de su viaje a Francia, los hombres de Kompany volverán a la acción en la Bundesliga contra el RB Leipzig antes de enfrentar al Club Brugge en su próximo compromiso europeo, y para Diaz, las próximas semanas representan una oportunidad para silenciar a los críticos y consolidar aún más su importancia dentro del equipo. Con su combinación de presión, creatividad y brillo, el colombiano se ha convertido rápidamente en uno de los importados de la Bundesliga más comentados.

"El año pasado, el Paris Saint-Germain jugó excepcionalmente bien, pero casi quedaron fuera en la fase de grupos. Todo está muy cerca," dijo Hoeness al hablar de las esperanzas del equipo alemán en la Liga de Campeones. "El Bayern puede ganar la Liga de Campeones cada año si los factores son los correctos. Sabemos que, a partir de los cuartos de final, depende de la forma en el día y de la situación de las lesiones. Si tus jugadores clave están lesionados, por lo general no puedes ganar la Liga de Campeones."