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VfB Stuttgart vs Viking: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

VfB Stuttgart vs Viking
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Viking
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre VfB Stuttgart y Viking, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
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Cómo ver VfB Stuttgart vs Viking en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El VfB Stuttgart vs Viking se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás los detalles para acceder al live stream del partido.

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El VfB Stuttgart recibe al Viking en el MHPArena de Stuttgart en un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El conjunto alemán, dirigido por Sebastian Hoeness, busca consolidarse en la competición europea ante un rival noruego que llega con confianza tras superar la ronda de clasificación.

El Stuttgart afronta este duelo con el impulso de una victoria convincente en Bundesliga. El equipo goleó 4-1 al Colonia en su último partido de liga, aunque la derrota por 5-1 ante el Bayern de Múnich semanas antes deja claro que el equipo tiene margen de mejora en la consistencia defensiva.

Cabe destacar que el club atraviesa un momento de movimiento en el mercado. El centrocampista Chema Andrés, ex del Real Madrid, ha abandonado el Stuttgart tras alcanzarse un acuerdo para su traspaso al Brighton en el último día de mercado, lo que reduce las opciones de Hoeness en la medular.

El Viking, por su parte, llega como un rival que no debe subestimarse. El equipo noruego eliminó al Dinamo Zagreb en la clasificación, con un triunfo 3-1 y un empate 2-2, y llega a Stuttgart tras un empate 1-1 con el Sandefjord en la Eliteserien.

Ambos equipos comparten la primera posición en la tabla de la Champions League, lo que convierte este encuentro en un duelo con implicaciones directas en el grupo. Para saber cómo seguir el partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de TV y opciones de live stream.

Noticias del equipo y escuadras

VfB Stuttgart contra Viking alineaciones probables

4-4-2
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Formación
Viking crest
Viking
VIK
4-3-3
F. BredlowF. BredlowJ. VagnomanJ. VagnomanJ. ChabotJ. ChabotF. JeltschF. JeltschM. MittelstaedtM. MittelstaedtJ. LewelingJ. LewelingA. StillerA. StillerC. FuehrichC. FuehrichG. ProemelG. ProemelD. UndavD. UndavD. PejcinovicD. PejcinovicA. OestboeA. OestboeG. StensnessG. StensnessH. HeggheimH. HeggheimJ. DalandJ. DalandV. AuklendV. AuklendK. AskildsenK. AskildsenJ. BellJ. BellT. MoiT. MoiZ. TripicZ. TripicP. ChristiansenP. ChristiansenS. Kvia-EgeskogS. Kvia-Egeskog
Viking crest
Viking
VIK
4-4-2
VfB Stuttgart

Once inicial

Viking

Manager

  • S. Hoeness
  • M. Jensen

En el Stuttgart, Sebastian Hoeness no podrá contar con Dennis Seimen ni con Tiago Tomas por lesión, mientras que Nikolas Nartey cumple sanción. El once probable apunta a Fabian Bredlow bajo palos, con Josha Vagnoman, Jeff Chabot, Finn Jeltsch y Maximilian Mittelstaedt en defensa, y una línea de mediocampo y ataque formada por Leweling, Stiller, Fuehrich, Proemel, Undav y Pejcinovic.

El Viking llega con tres bajas por lesión: Veton Berisha, Anders Baertelsen y Sondre Bjoershol no estarán disponibles para Morten Jensen. El técnico noruego alineará previsiblemente a Oestboe en portería, con una defensa de cuatro y Askildsen y Bell en el centro del campo, y Tripic como referencia ofensiva.

Forma

VFB

VFB - Formulario

EVE
W3-1
FUL
L1-0
HRO
W0-4
FCB
L5-1
KOE
W4-1
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VIK

VIK - Formulario

DZG
D2-2
DZG
W3-1
AAL
W2-1
BRO
W1-3
SAN
D1-1
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

El VfB Stuttgart presenta un registro de dos victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un contundente 4-1 ante el Colonia, aunque previamente encajó cinco goles ante el Bayern de Múnich. En total, el equipo ha marcado 13 goles y ha recibido 12 en ese período, con una victoria 0-4 ante el Hansa Rostock en copa como mejor actuación defensiva.

El Viking llega con tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. El conjunto noruego empató 1-1 con el Sandefjord el 4 de septiembre y antes venció 2-1 al Aalesund en liga. En sus cinco partidos han marcado diez goles y solo han concedido seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos anteriores entre el VfB Stuttgart y el Viking disponibles en este momento.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
6
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
SlovanSlovanSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
32
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
32
LilleLilleLIL
100123-10
L
34
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
35
LASKLASKLAS
100101-10
L
36
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
Clasificación para cuartos de final

Tanto el VfB Stuttgart como el Viking ocupan la primera posición en la tabla de la Champions League al inicio de esta fase.

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