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Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 12:45 MHPArena

Cómo ver VfB Stuttgart vs Viking en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El VfB Stuttgart vs Viking se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás los detalles para acceder al live stream del partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El VfB Stuttgart recibe al Viking en el MHPArena de Stuttgart en un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El conjunto alemán, dirigido por Sebastian Hoeness, busca consolidarse en la competición europea ante un rival noruego que llega con confianza tras superar la ronda de clasificación.

El Stuttgart afronta este duelo con el impulso de una victoria convincente en Bundesliga. El equipo goleó 4-1 al Colonia en su último partido de liga, aunque la derrota por 5-1 ante el Bayern de Múnich semanas antes deja claro que el equipo tiene margen de mejora en la consistencia defensiva.

Cabe destacar que el club atraviesa un momento de movimiento en el mercado. El centrocampista Chema Andrés, ex del Real Madrid, ha abandonado el Stuttgart tras alcanzarse un acuerdo para su traspaso al Brighton en el último día de mercado, lo que reduce las opciones de Hoeness en la medular.

El Viking, por su parte, llega como un rival que no debe subestimarse. El equipo noruego eliminó al Dinamo Zagreb en la clasificación, con un triunfo 3-1 y un empate 2-2, y llega a Stuttgart tras un empate 1-1 con el Sandefjord en la Eliteserien.

Ambos equipos comparten la primera posición en la tabla de la Champions League, lo que convierte este encuentro en un duelo con implicaciones directas en el grupo. Para saber cómo seguir el partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de TV y opciones de live stream.

Noticias del equipo y escuadras

En el Stuttgart, Sebastian Hoeness no podrá contar con Dennis Seimen ni con Tiago Tomas por lesión, mientras que Nikolas Nartey cumple sanción. El once probable apunta a Fabian Bredlow bajo palos, con Josha Vagnoman, Jeff Chabot, Finn Jeltsch y Maximilian Mittelstaedt en defensa, y una línea de mediocampo y ataque formada por Leweling, Stiller, Fuehrich, Proemel, Undav y Pejcinovic.

El Viking llega con tres bajas por lesión: Veton Berisha, Anders Baertelsen y Sondre Bjoershol no estarán disponibles para Morten Jensen. El técnico noruego alineará previsiblemente a Oestboe en portería, con una defensa de cuatro y Askildsen y Bell en el centro del campo, y Tripic como referencia ofensiva.

Forma

El VfB Stuttgart presenta un registro de dos victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un contundente 4-1 ante el Colonia, aunque previamente encajó cinco goles ante el Bayern de Múnich. En total, el equipo ha marcado 13 goles y ha recibido 12 en ese período, con una victoria 0-4 ante el Hansa Rostock en copa como mejor actuación defensiva.

El Viking llega con tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. El conjunto noruego empató 1-1 con el Sandefjord el 4 de septiembre y antes venció 2-1 al Aalesund en liga. En sus cinco partidos han marcado diez goles y solo han concedido seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos anteriores entre el VfB Stuttgart y el Viking disponibles en este momento.

Clasificación

Tanto el VfB Stuttgart como el Viking ocupan la primera posición en la tabla de la Champions League al inicio de esta fase.