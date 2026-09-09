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Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 12:45 Spotify Camp Nou

Cómo ver Barcelona vs Feyenoord en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Barcelona vs Feyenoord se puede ver en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se indican a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Barcelona recibe al Feyenoord en el Spotify Camp Nou en la fase de liga de la UEFA Champions League. Los blaugrana, líderes de la competición en la posición número cinco de la tabla, buscan sumar tres puntos ante un rival holandés que ocupa el decimotercer puesto.

El equipo de Hansi Flick llega en un estado de forma soberbio. Cinco victorias consecutivas avalan su arranque de temporada, con el 5-0 ante Valencia en Mestalla como el resultado más reciente y contundente. La pegada ofensiva del Barça no ha dejado respiro a ningún rival en lo que va de curso.

Lamine Yamal, Raphinha y Pedri conforman el motor creativo de un equipo que ha marcado más de veinte goles en sus últimos cuatro partidos de competición oficial. La llegada de Gabriel Jesus desde el Arsenal ha añadido profundidad a un ataque que ya era de los más temidos de Europa.

El Feyenoord de Giovanni van Bronckhorst llega con un balance irregular en la Eredivisie: tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Los holandeses mostraron solidez ante el NEC Nimega con un 1-3 fuera de casa, aunque los dos empates consecutivos ante Den Haag y Go Ahead Eagles generan dudas sobre su consistencia.

Rodri, recuperado y con minutos en las piernas, aporta el equilibrio defensivo que necesita el once de Flick para competir en los grandes escenarios europeos. El centrocampista español fue uno de los protagonistas de la goleada ante Valencia, donde su presencia en el campo marcó diferencias.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En el lado local, Hansi Flick no podrá contar con Frenkie de Jong ni con Roony Bardghji por lesión, mientras que Eric García cumple sanción por acumulación de amonestaciones u otras circunstancias reglamentarias. El once probable del Barça incluye a Joan García bajo palos, con una línea defensiva formada por Xavi Espart, Gerard Martín, Jules Koundé y Pau Cubarsí, y un centro del campo y ataque con Fermín López, Anthony Gordon, Pedri, Lamine Yamal, Rodri y Raphinha.

El Feyenoord llega con cuatro bajas por lesión: Jordan Bos, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop y Gijs Smal no estarán disponibles para Van Bronckhorst. El once proyectado de los holandeses apunta a Tjark Ernst en portería, con una defensa de cuatro y un bloque medio compuesto por Vanhoutte, Targhalline, Zechiel y Diarra, y Nacho Ferri y Luciano Valente como referencias ofensivas.

Forma

El Barcelona presenta un pleno de victorias en sus últimos cinco partidos, con un balance de cinco triunfos, cero empates y cero derrotas. El equipo de Flick ha marcado diecinueve goles y encajado solo tres en ese período, lo que refleja una superioridad tanto ofensiva como defensiva. El resultado más reciente fue el contundente 0-5 ante Valencia en Mestalla, precedido por un 5-2 al Rayo Vallecano. Los blaugrana no han cedido ni un solo punto en sus cuatro partidos de Liga.

El Feyenoord acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros de Eredivisie, sin conocer la derrota. Los holandeses han marcado trece goles y encajado ocho en ese tramo, con el 1-3 al NEC Nimega como última referencia positiva. Los dos empates a dos ante Den Haag y Go Ahead Eagles evidencian cierta fragilidad defensiva que el Barça podría explotar.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos recientes disponibles entre el Barcelona y el Feyenoord. La información del historial entre ambos equipos se actualizará cuando esté disponible.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, el Barcelona ocupa la quinta posición, mientras que el Feyenoord se sitúa en el decimotercer puesto.