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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Villa Park

Cómo ver Aston Villa vs Viking en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Aston Villa vs Viking se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium. También está disponible en ESPN Premium Argentina para los seguidores en ese país. Consulta las opciones de emisión en tu región antes del inicio del partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Aston Villa recibe a Viking en Villa Park en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento muy favorable para el conjunto de Birmingham.

Unai Emery ha construido un equipo que compite con convicción en Europa. La goleada 6-0 ante Fenerbahçe dejó claro que el Villa Park puede ser un fortín continental, y el técnico español exige que ese nivel se mantenga ante cada rival.

Nicolas Jackson atraviesa un momento de forma excepcional. El delantero anotó dos goles antes del descanso frente al Fenerbahçe y acumula cifras que apuntan a su mejor temporada como profesional. Ross Barkley también aporta desde el punto de penalti con una efectividad clínica que suma opciones al ataque villano.

El equipo llega con confianza también en la Premier League tras superar a Newcastle United 1-0 en St. James' Park, donde Johan Manzambi marcó el único gol del encuentro. El centrocampista de 21 años vive una temporada de debut sobresaliente y ha rechazado ofertas de clubes de primer nivel europeo para seguir desarrollándose bajo las órdenes de Emery.

Viking llega desde Noruega con un estado de forma notable en su liga doméstica, aunque el salto de calidad que representa esta competición es considerable. El empate 3-3 ante el Bayern de Múnich en la fase de grupos demuestra que el conjunto noruego no viaja a Birmingham sin ambición.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Unai Emery cuenta con un once probable formado por Zion Suzuki bajo palos, con una defensa de cuatro en la que figuran Victor Nilsson Lindelöf, Pau Torres, Matty Cash y Tyrone Mings. En el centro del campo se espera la presencia de Boubacar Kamara, Alysson Edward y Ross Barkley, mientras que John McGinn, Ibrahim Mbaye y Nicolas Jackson completarían el ataque. El técnico español no podrá contar con Ian Maatsen, Matteo Ruggeri ni Aaron Wan-Bissaka por lesión.

Morten Jensen dirigirá a Viking con Arild Oestboe en portería y una alineación que incluye a Henrik Falchener, Henrik Heggheim, Gianni Stensness y Kristoffer Haugen en defensa. El mediocampo lo formarían Henrik Roervik Bjoerdal, Joe Bell y Kristoffer Askildsen, con Peter Christiansen, Erik Botheim y Zlatko Tripic en ataque. El técnico noruego no podrá contar con Anders Baertelsen, Veton Berisha, Sondre Bjoershol, Nicholas D'Agostino ni Martin Roseth.

Forma

Aston Villa llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue el triunfo 1-0 ante Newcastle en la Premier League, precedido por la contundente goleada 6-0 al Fenerbahçe en esta misma competición. El conjunto de Emery también se impuso al Tottenham por 2-3 y acumula quince goles anotados y cinco encajados en ese período, con el único punto perdido en el empate 2-2 ante el Brentford.

Viking llega en buena dinámica con tres victorias y un empate en sus últimas cinco salidas. El resultado más reciente fue un triunfo 3-2 ante el Fredrikstad en la Eliteserien, y destaca el empate 3-3 ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones. En total, el equipo noruego ha marcado once goles y encajado diez en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Aston Villa y Viking. Este partido marcará un nuevo capítulo en la historia entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, Aston Villa ocupa la cuarta posición, lo que le sitúa en zona de clasificación directa para la siguiente ronda. Viking, por su parte, figura en el puesto 29, una posición que refleja el reto que supone competir en esta fase de la competición.