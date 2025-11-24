Rayados de Monterrey vs América, Cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Monterrey recibe al América este miércoles 26 de noviembre a las 21:05 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA como parte de la ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Canal 5, TUDN y Vix Estados Unidos TUDN Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

Los Rayados encabezados por Sergio Ramos, llegan a la Liguilla como uno de los planteles más poderosos y esperan de una vez por todas, dar un paso al frente y pelear por el título del futbol mexicano, mismo que se les niega desde 2019.Las Águilas tienen sed de revancha por la final perdida el semestre pasado, con lo que se les negó el tetracampeonato y ahora, tienen la mira puesta en alzar su campeonato número 17 de la Liga MX.En GOAL te presentamos toda la información sobre cómo ver este partido:

El partido será transmitido en México por Canal 5, TUDN y Vix, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN. En Sudamérica y España no habrá transmisión del juego.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Monterrey vs América

Liga MX - Apertura Playoff Estadio BBVA

El partido se disputa este miércoles 26 de octubre a las 21:05 horas (tiempo del centro de México y tendrá como escenario el estadio BBVA.

México:21:05 horas

Estados Unidos:23:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 03:00 horas

03:00 horas España:04:00 horas (jueves 27)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias de Monterrey

Domènec Torrent contará con toda su plantilla para el inicio de la Liguilla, toda vez que jugadores como Iker Fimbres, Fidel Ambriz y Víctor Guzmán superaran sus problemas físicos y estén a disposición del entrenador para esta serie de cuartos de final.

Noticias de América

Las Águilas por fin podrán volver a contar con Henry Martín, el cual vivió un auténtico calvario a lo largo de la fase regular por constantes lesiones y ahora, se encuentra recuperado al 100% y listo para participar en la Liguilla si André Jardine así lo decide.

Cómo llegan al partido

