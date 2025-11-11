Reportes: Álvaro Fidalgo da el 'sí' para jugar con la Selección mexicana y será convocado a con el Tricolor inicios del 2026 previo a la Copa del Mundo

Pese a que tiempo atrás aseguró que su deseo era representar a España aún y cuando era una posibilidad muy complicada, finalmente la FMF ha convencido a Álvaro Fidalgo de representar a la Selección mexicana, según ha reportado Gibrán Araige de TUDN.

El futbolista del América cumplirá a inicios del 2026 cinco años en México, por lo cual ya puede iniciar su trámite de naturalización y con ello, avisar a FIFA el cambio de federación para así, ser considerado por el Tricolor.