Reportes: Álvaro Fidalgo da el 'sí' para jugar con la Selección mexicana y será convocado a con el Tricolor inicios del 2026 previo a la Copa del Mundo
Fidalgo vestirá la camiseta de México
Pese a que tiempo atrás aseguró que su deseo era representar a España aún y cuando era una posibilidad muy complicada, finalmente la FMF ha convencido a Álvaro Fidalgo de representar a la Selección mexicana, según ha reportado Gibrán Araige de TUDN.
El futbolista del América cumplirá a inicios del 2026 cinco años en México, por lo cual ya puede iniciar su trámite de naturalización y con ello, avisar a FIFA el cambio de federación para así, ser considerado por el Tricolor.
¿Cuándo debutará?
En febrero será cuando Fidalgo pueda iniciar su naturalización, por lo cual, estaría descartado para los amistosos que busca tener México en enero; sin embargo, sí podría ser parte el 'microciclo' y entrenar con el Tricolor, tal y como lo hizo hace unos años Julián Quiñones antes de que se completara su trámite.
El debut del 'Maguito' con la Selección mexicana se daría en la Fecha FIFA de marzo, en la que está previsto que el equipo mexicano se enfrente a la Portugal de Cristiano Ronaldo en la reinauguración del Estadio Azteca.
La competencia en la media cancha está más fuerte que nunca
Con la inminente de Álvaro Fidalgo a la Selección mexicana, la competencia en el medio campo de cara a la Copa del Mundo del 2026 está muy cerrada. Hombres de toda la confianza para Javier Aguirre como Carlos Rodríguez, Luis Romo y Erick Sánchez buscarán mantenerse en las convocatorias, mientras la nueva camada encabezada por Gilberto Mora, Elías Montiel y Obed Vargas también quieren hacerse de un lugar.
¿Qué sigue para México?
La Selección mexicana estará cerrando el año con un par de partidos amistosos: Primero, se verán las caras con Uruguay en el Estadio Corona de Torreón este sábado 15 de noviembre y el martes 18 harán lo propio contra Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas.
Javier Aguirre tendrá bajas importantes por lesión como las de Santiago Giménez, Alexis Vega y César Huerta; sin embargo, podrá observar a nuevos elementos como Jorge Ruvalcaba y Armando González.
