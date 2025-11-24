Sergio Ramos podría quedarse en la Liga MX hasta 2026, ya que Monterrey ha abierto negociaciones para la renovación de cara al torneo Clausura

Aunque las conversaciones permanecen en las primeras etapas, la intención de ambas partes es clara: quieren que la asociación continúe - según ESPN.

Sergio Ramos, quien llegó en febrero de 2025, rápidamente se convirtió en el ancla de la defensa de Rayados y uno de los fichajes más destacados en la historia de la liga. Su presencia dentro y fuera del campo ha moldeado la identidad del vestuario de Monterrey, haciendo de su renovación una de las decisiones clave del club de cara al próximo año.

El presidente deportivo José Antonio “Tato” Noriega confirmó las discusiones pero enfatizó que las prioridades competitivas del equipo son lo primero.

“Por supuesto que hay conversaciones - eso es normal - pero prefiero no entrar en detalles porque nos distrae de lo que más importa ahora: el equipo,” dijo Noriega.

Enfatizó que el club debe mantenerse completamente enfocado mientras se preparan para un difícil enfrentamiento en la Liguilla.

“Este es el momento de cerrar filas. Estamos enfrentando a un rival complicado en el América. Cualquier oponente sería duro, pero América trae un nivel diferente de atención y presión. Tenemos que mantenernos centrados en eso,” dijo.