Sergio Ramos podría quedarse en la Liga MX hasta 2026, ya que Monterrey ha abierto negociaciones para la renovación de cara al torneo Clausura
- Getty Images Sport
Ramos y Rayados avanzan hacia una posible extensión para 2026.
Aunque las conversaciones permanecen en las primeras etapas, la intención de ambas partes es clara: quieren que la asociación continúe - según ESPN.
Sergio Ramos, quien llegó en febrero de 2025, rápidamente se convirtió en el ancla de la defensa de Rayados y uno de los fichajes más destacados en la historia de la liga. Su presencia dentro y fuera del campo ha moldeado la identidad del vestuario de Monterrey, haciendo de su renovación una de las decisiones clave del club de cara al próximo año.
El presidente deportivo José Antonio “Tato” Noriega confirmó las discusiones pero enfatizó que las prioridades competitivas del equipo son lo primero.
“Por supuesto que hay conversaciones - eso es normal - pero prefiero no entrar en detalles porque nos distrae de lo que más importa ahora: el equipo,” dijo Noriega.
Enfatizó que el club debe mantenerse completamente enfocado mientras se preparan para un difícil enfrentamiento en la Liguilla.
“Este es el momento de cerrar filas. Estamos enfrentando a un rival complicado en el América. Cualquier oponente sería duro, pero América trae un nivel diferente de atención y presión. Tenemos que mantenernos centrados en eso,” dijo.
Ramos cómodo en México y abierto a quedarse
La duración de la extensión propuesta sigue siendo uno de los puntos clave en negociación. Rayados están considerando al menos una temporada más, aunque no se han concretado los términos finales. El jugador de 38 años ha expresado sentirse asentado tanto profesional como personalmente en Monterrey, disfrutando del desafío de la Liga MX y asumiendo un rol de liderazgo dentro del equipo.
Rayados valora su estabilidad y experiencia
Mantener a Ramos ayudaría a Monterrey a mantener la continuidad en la defensa. Desde su llegada, ha jugado 23 partidos de la Liga MX, comenzando todos ellos, y ha marcado cinco goles, con solo una tarjeta roja.
¿Qué viene después?
Con Rayados listo para enfrentar a América en los Cuartos de Final del Apertura 2025 - ida en el Estadio BBVA el miércoles, vuelta el domingo en la Ciudad de México - los pasos formales de renovación podrían pausarse hasta después de la postemporada. Si no se llega a un acuerdo, Ramos podría convertirse en agente libre en enero de 2026, aunque ambas partes prefieren evitar ese escenario.