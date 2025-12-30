Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Premier League
team-logoManchester United
Old Trafford
team-logoWolverhampton
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (España)
Felipe Proença

Manchester United vs. Wolves, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Manchester United y Wolves, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Manchester United y Wolverhampton se enfrentan este martes 30 de diciembre, a las 21:15 horas (tiempo de España), en partido correspondiente a la 19ª jornada de la Premier League 2025/26.

A continuación, GOALtrae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo canal de TV, información de streaming y mucho más.

Cómo ver Manchester United vs Wolves, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
DAZNVer aquí
MAXVer aquí

El partido estará disponible en España a través de DAZN y DAZN 3, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming deportivo.

Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtén NordVPN

Manchester United vs Wolverhampton: información del partido

crest
Premier League - Premier League
Old Trafford

El partido se disputa este martes 30 de diciembre a las 21:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Old Trafford.

  • México: 14:15 horas
  • Argentina: 17:15 horas
  • Estados Unidos: 15:15 horas (tiempo del este)

Últimas noticias y probables alineaciones

Manchester United contra Wolverhampton alineaciones

Manchester UnitedHome team crest

4-2-3-1

Formación

3-5-2

Home team crestWOL
31
S. Lammens
2
D. Dalot
26
A. Heaven
23
L. Shaw
6
C
L. Martinez
18
Carlos Henrique Casemiro
11
J. Zirkzee
25
M. Ugarte
13
P. Dorgu
10
M. Cunha
30
B. Sesko
1
José Sá
37
L. Krejci
15
Y. Mosquera
2
C
M. Doherty
3
H. Bueno
36
M. Mane
38
J. Tchatchoua
8
J. Gomes
10
J. Arias
14
T. Arokodare
11
H. Hwang

3-5-2

WOLAway team crest

MUN
-Alineación

Suplentes

Manager

  • R. Amorim

WOL
-Alineación

Suplentes

Manager

  • R. Edwards

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Manchester United

En la sexta posición de la tabla con 29 puntos, el Manchester United ha oscilado bastante en las últimas jornadas e intenta construir una secuencia positiva tras vencer al Newcastle en el Boxing Day por 1 a 0.

Noticias del Wolverhampton

Hundido en el último lugar con apenas dos puntos sumados, el Wolverhampton viene de 12 derrotas seguidas, sumando todas las competiciones, e intenta ensayar una reacción, aunque esto parece cada vez más difícil.

Forma actual

MUN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

WOL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
3/11
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Enfrentamientos directos recientes

MUN

Últimos partidos

WOL

3

Victorias

0

Empates

2

Victorias

9

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

Enlaces útiles

Anuncios

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0