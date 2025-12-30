+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Winners and losers of 2025 GFXGOAL
Los mayores ganadores y perdedores del fútbol de 2025: desde Harry Kane rompiendo su sequía de títulos hasta el fallido intento de venganza de Vinicius Jr

La víspera de Año Nuevo está casi aquí, lo que significa que 2025 está a punto de quedar en el pasado, pero ¿cómo será recordado por el mundo del fútbol? Sin duda fue un año inolvidable para algunos jugadores, entrenadores y clubes. París Saint-Germain, por ejemplo, finalmente se hizo con el trofeo que más ansiaban, la Liga de Campeones, justificando así un cambio sensato en la estrategia de reclutamiento por parte de los propietarios del club, que pasaron de fichar superestrellas a invertir millones en juventud.

El Barcelona se quedó corto en la Liga de Campeones, siendo sorprendidos por el Inter en la que es considerada la mejor semifinal jamás jugada, pero los catalanes confirmaron su resurgimiento como una gran potencia gracias al ya grandioso Lamine Yamal y la línea alta de Hansi Flick. En otros lugares, Flamengo conquistó tanto Brasil como Sudamérica, Lionel Messi dominó la MLS y el equipo femenino de Inglaterra retuvo su corona del Campeonato Europeo. 

El Liverpool lo tuvo mucho más fácil al ganar su 20º campeonato inglés, igualando el récord, y el Bayern Múnich reafirmó de manera enfática su supremacía en Alemania después de ser avergonzados por el Bayer Leverkusen en 2024, mientras que Antonio Conte hizo su magia de primera temporada una vez más al llevar al Napoli a su cuarto Scudetto.

Obviamente hubo muchos otros puntos de discusión, y no todos fueron positivos. Pero, en los juegos masculinos y femeninos de 2025, ¿quiénes fueron los mayores ganadores y perdedores? GOAL desglosa el año que pasó...

    GANADOR: Harry Kane

    Unos minutos después de que se confirmara el triunfo de Bayern Munich en el título de la Bundesliga 2024-25 el 4 de mayo, Harry Kane acudió a Instagram para publicar un emoji de trofeo sobre un fondo negro. No había necesidad de palabras. Todo el mundo sabía lo que significaba: la maldición se había roto. Después de 694 partidos para club y país, Kane finalmente podía llamarse a sí mismo un campeón.

    "Se siente increíble," dijo más tarde el capitán de Inglaterra en el sitio web oficial de su club. "Hemos trabajado mucho durante la temporada, nos dedicamos física y mentalmente. Es un grupo especial: los jugadores y el personal. También es el primer trofeo en mi carrera, así que se siente un poco más dulce."

    Los goles de Kane fueron clave para que el Bayern retomara su corona alemana del Bayer Leverkusen, con el exdelantero del Spurs anotando 26 veces en 31 apariciones. Lo increíble, sin embargo, es que está rindiendo aún mejor esta temporada, promediando más de un gol por partido en todas las competiciones, lo que significa que más honores mayores son ahora una posibilidad real para un jugador de 32 años que ahora juega con mayor confianza y aparentemente menos presión sobre sus hombros que nunca antes.

    De hecho, el Bayern ha tenido un comienzo fulgurante en su defensa del título de la Bundesliga y, aún más importante desde la perspectiva de Kane, el equipo de Vincent Kompany parece serio contendiente a la Liga de Campeones esta temporada. Con Inglaterra también entre los favoritos para ganar la Copa del Mundo del próximo verano, 2026 podría ser un año lleno de trofeos para un jugador que fue implacablemente ridiculizado durante tantos años por una desafortunada falta de títulos.

  • Crystal Palace v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    PERDEDOR: Sequías de trofeos

    No solo Kane puso fin a su sequía de trofeos en 2025. Varios clubes también terminaron con esperas agonizantes de títulos. Por supuesto, algunas historias fueron más románticas que otras. Newcastle, por ejemplo, cuenta con el respaldo del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, aunque fue difícil reprochar a sus aficionados su día de gloria, después de que las Urracas sorprendieran al Liverpool de Arne Slot para ganar la Carabao Cup en marzo y levantar su primer trofeo doméstico en 70 años.

    Wembley fue testigo de una sorpresa aún mayor dos meses después, cuando Crystal Palace logró una monumental hazaña al vencer al poderoso Manchester City gracias a un solitario gol de Eberechi Eze. "Lo merecíamos por lo increíble que es este grupo: los aficionados, la historia, las veces que nos han negado. Era nuestro momento. Se sentía como nuestro momento," entusiasmó el presidente de las Águilas, Steve Parish, después de que el club conquistara su primer trofeo. Cuatro días después, Tottenham se quitó la etiqueta de 'Spursy' (al menos por un tiempo) al vencer a los también luchadores de la Premier League, Manchester United, en 'El Crapico', también conocido como la final de la Europa League.

    En Bélgica, el Union Saint-Gilloise ganó su título doméstico número 12, pero el primero en 90 años tras un notable renacer reciente bajo la supervisión del propietario del Brighton, Tony Bloom, mientras que el equipo neerlandés Go Ahead Eagles reclamó su primera KNVB Cup gracias a algunas sensacionales atajadas del portero Jari de Busse en su victoria por penaltis sobre el AZ Alkmaar.

    El Arminia Bielefeld casi logró algo verdaderamente histórico en Alemania, pero, al final, el ganador del título de tercera división fue derrotado 4-2 en la final de la DFB-Pokal por Stuttgart, poniendo fin así a los 18 años de espera de este último por un gran honor. Los desvalidos del Bologna lograron terminar el trabajo en la final de la Coppa Italia, con Vincenzo Italiano orquestando una magnífica victoria 1-0 sobre el AC Milan para asegurarle a los Rossoblu su primer trofeo desde 1974. Fue un éxito particularmente dulce para el entrenador, que había perdido finales consecutivas de la Conference League con la Fiorentina.

    “Tuvimos algunas dificultades iniciales," dijo sobre sus primeros meses en el Dall'Ara. "Pero hemos ido de fortaleza en fortaleza desde entonces, tanto como individuos como en equipo. Ahora, ¡por favor déjenme ir a celebrar, porque esto es increíble!"

    Escocia, mientras tanto, produjo dos ganadores de copas sorprendentes en dos temporadas, ya que tanto Aberdeen como St Mirren terminaron con sequías que habían durado más de una década. Los Dons levantaron la Scottish Cup en mayo, mientras que The Buddies reclamaron la League Cup en diciembre. ¡El Celtic fue la víctima de la sorpresa en ambos casos!

  • Sarina Wiegman Euro 2025 trophyGetty Images

    GANADORA: Sarina Wiegman

    Sarina Wiegman bromeó después de la ridículamente dramática victoria de Inglaterra en la semifinal de la Eurocopa 2025 contra Italia, "¡Vamos a hacer una película sobre esto algún día!" Probablemente requeriría una trilogía, sin embargo, para hacer plena justicia a la exitosa defensa del título de las Lionesses, que contenía más giros y vueltas que un thriller de Hollywood.

    La campaña completa fue, como admitió Wiegman, puro "caos" de principio a fin, ya que Inglaterra se recuperó de una floja derrota ante Francia en su apertura del torneo para de alguna manera levantar el trofeo a pesar de liderar durante solo un minuto en sus tres partidos en la fase de eliminación directa.

    Los jugadores claramente merecen una enorme cantidad de crédito por volver continuamente desde el borde, pero la famosa Wiegman compuesta es incuestionablemente la razón principal por la que las Lionesses se han transformado de perdedoras con mala suerte en un equipo ganador del Campeonato Europeo dos veces que simplemente se niega a admitir la derrota.

    Como dijo la centrocampista Keira Walsh, "Hace una diferencia enorme en el minuto 95 cuando estás perdiendo 1-0, y miras al lado y ella está muy tranquila. Eso dice mucho de ella como manager."

  • Gennaro Gattuso Nazionale ItaliaGetty Images

    PERDEDOR: Las esperanzas de Italia para el Mundial

    Antes del partido de clasificación para el Mundial de Italia contra Noruega en noviembre, Gennaro Gattuso expresó su frustración con el hecho de que, en Europa, solo los ganadores de grupo llegan a la final, mientras que los subcampeones se ven obligados a conformarse con un lugar en los play-offs. "Tenemos 18 puntos, hemos ganado seis partidos, y aun así tenemos que jugar otros dos partidos para clasificarnos", dijo el entrenador de los Azzurri. "No parece justo".

    Sin embargo, aunque hay defectos innegables en la asignación de plazas para el Mundial, Gattuso hubiera estado mejor callado porque, como subrayó una segunda derrota consecutiva a manos de Noruega, Italia tiene suerte de todavía seguir en la lucha por llegar al torneo del próximo verano en América del Norte.

    Recordemos que Luciano Spalletti fue despedido después de una derrota por 3-0 en Oslo (pero de manera extraña se le permitió continuar al mando para el partido contra Moldavia tres días después), y aunque los resultados mejoraron con Gattuso, los Azzurri sufrieron una capitulación aún más embarazosa durante la segunda mitad del partido de vuelta en San Siro en noviembre.

    Se podría argumentar que el sorteo del play-off ha sido amable con Italia, ya que deberían superar a Irlanda del Norte en su enfrentamiento semifinal en Bérgamo el 26 de marzo. Sin embargo, si avanzan, luego tendrán que enfrentarse a Gales en Cardiff o a Bosnia y Herzegovina en Zenica, y eso será una tarea difícil para una nación aterrorizada por la perspectiva de perderse un tercer Mundial consecutivo.

    Como dijo el ganador del 2006, Daniele De Rossi, "La brecha entre las grandes naciones de Europa y el resto se ha estrechado. Hace años reconocerías al No.10 del equipo nacional como [Francesco] Totti, [Alessandro] Del Piero, [Roberto] Baggio. Ahora juegas contra Noruega y te enfrentas al delantero más fuerte del mundo, o a dos de los extremos más fuertes del mundo. Tenemos que aceptar que hoy hay selecciones nacionales que son más fuertes que Italia, equipos que no lo eran hace 20 años".

    La pregunta, sin embargo, es ¿por qué? El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina, acepta que todo el enfoque de la organización hacia la formación de jóvenes necesita cambiar, pero también señala que solo hay 97 jugadores que juegan en la Serie A que son elegibles para el equipo nacional.

    Cuando se le preguntó en una entrevista con el Corriere dello Sport si los clubes de élite de Italia se habían convertido efectivamente en "enemigos" de los Azzurri, Gravina respondió, "Objetivamente, lo son, incluso si no es intencionalmente. Cada club vela por sus propios intereses". Y si eso no cambia, tampoco cambiarán los resultados de Italia. En este momento, parece que toda la estructura del fútbol italiano necesita ser derribada y reconstruida, incluso si logran colarse en el Mundial por la puerta trasera.

  • FBL-EUR-NATIONS-POR-ESP-TROPHYAFP

    GANADOR: Cristiano Ronaldo

    Aparte de proporcionar a los países una ruta alternativa hacia los Mundiales y las Eurocopas, la UEFA Nations League no es una competición particularmente importante. Sin embargo, ganar las finales de 2025 significó el mundo para Cristiano Ronaldo.

    Un año después de ser reducido a lágrimas por sus esfuerzos embarazosos para marcar un gol en la Euro 2024, el delantero superestrella regresó a Alemania para llevar a Portugal a su segundo título. Además de salvar a Roberto Martínez del despido, el triunfo en la Nations League también vindicó la cuestionable decisión de Ronaldo de seguir representando a su país ante la creciente evidencia de que en realidad está frenando a la Selección.

    "¡Qué alegría!" Ronaldo le dijo a Sport TV. "Ganar para Portugal siempre es especial. Tengo muchos títulos con clubes, pero nada es mejor que ganar para Portugal. Son lágrimas. Es deber cumplido y mucha alegría. Cuando hablas de Portugal, siempre es un sentimiento especial. Ser capitán de esta generación es una fuente de orgullo. Ganar un título siempre es el pináculo en un equipo nacional."

    Ronaldo ahora tiene su mirada fijada firmemente en finalmente dejar una marca seria en un Mundial, y sus esperanzas de hacerlo han sido impulsadas por la escandalosa decisión de FIFA de suspender los dos últimos partidos de la sanción obligatoria de tres encuentros que recibió por ser expulsado por conducta violenta en la derrota de clasificación de Portugal en Dublín en noviembre.

    Con Al-Nassr también brillando en la Saudi Pro League, realmente parece que las estrellas se están alineando para que Ronaldo se retire de la mejor manera posible en 2026.

  • Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PERDEDOR: Vinicius Jr

    Vinicius Jr sin duda tenía un caso muy fuerte para ganar el Balón de Oro en 2024, dado que desempeñó un papel fundamental en que el Real Madrid ganara un doblete de La Liga y Champions League. Sin embargo, negarse a asistir siquiera a la ceremonia en París después de enterarse de que Rodri lo había superado en el primer lugar del podio reflejó horriblemente en el extremo.

    Aun así, inicialmente parecía que Vinicius podría volver más fuerte del amargo golpe a su frágil ego. "Lo haré 10 veces si tengo que hacerlo," prometió en las redes sociales. "No están listos."

    Sin embargo, Vinicius ni siquiera estaba en la contienda por el Balón de Oro de este año ya que su forma disminuyó dramáticamente durante la segunda mitad de lo que resultó ser una campaña muy difícil para el Real Madrid, que fue repetidamente avergonzado por el Barcelona, ganador del triplete doméstico. Sus perspectivas para 2026 no parecen mucho más brillantes tampoco porque, después de haber sido consentido por Carlo Ancelotti, Vinicius no ha reaccionado bien en absoluto al sucesor italiano mucho más exigente, Xabi Alonso.

    Se han hecho todo tipo de intentos para defender la reacción petulante de Vinicius al ser reemplazado durante las etapas finales de la victoria del Clásico sobre el Barça en octubre, pero fue solo la última de una larga serie de berrinches de un jugador que personifica el sentido de derecho por el cual el Real es renombrado. Así, Vinicius estará rezando para que Madrid despida a Alonso lo antes posible, porque si no lo hacen, es probable que el intemperante brasileño sea el que sea mostrado la puerta en el Bernabéu ya que, posiblemente, se ha vuelto más problemático de lo que vale.

    Vinicius anotó solo ocho goles en 34 partidos de liga en 2025, y solo uno en la Champions League desde el comienzo de las rondas de eliminación directa de la temporada pasada, mientras que su acto final del año calendario fue ser abucheado del campo por la afición del Bernabéu después de extender su racha sin marcar a 14 partidos.

    Todo se siente como una lástima porque hay pocas vistas más electrizantes en el fútbol que Vinicius en pleno vuelo, mientras que no se debe olvidar cómo se convirtió en un símbolo inspirador de desafío por la forma en la que valientemente se enfrentó al racismo institucionalizado en España. Sin embargo, mientras que la ceremonia del Balón de Oro 2024 estaba destinada a significar el ascenso de Vinicius a la cima de su profesión, el miedo muy real ahora es que podría demostrar ser el inicio de un declive similar al de Neymar. 

  • Dembele Ballongetty

    GANADOR: Ousmane Dembélé

    Ousmane Dembele, ganador del Balón de Oro - todavía suena un poco extraño. Siempre tuvo el potencial, por supuesto. Estaba claro que Dembele era un talento especial desde el momento en que irrumpió en la escena de la Ligue 1 con Rennes en 2015. Pero la mayoría había renunciado a que Dembele alguna vez encarrilara su carrera mucho antes de que cimentara su estatus como el peor fichaje en la historia del Barcelona al dejar el club catalán por el Paris Saint-Germain en circunstancias adecuadamente conflictivas hace dos años.

    Sin embargo, las actuaciones de Dembele en la primera mitad de 2025 fueron simplemente sensacionales, con el extremo francés brillando en un rol de ataque más central bajo Luis Enrique mientras el PSG arrasaba con un triplete histórico. 

    Si Dembele realmente merecía ganar el Balón de Oro obviamente sigue siendo un tema de debate; ciertamente no fue el jugador más consistente del PSG la temporada pasada. Pero nadie puede negar que su victoria fue una historia de redención notable, y era difícil no emocionarse al ver a un Dembele lloroso agradeciendo a aquellos que le ayudaron a darle la vuelta a su carrera mientras se encontraba en el escenario de la ceremonia en París el 22 de septiembre junto a su madre, Fatimata.

    "Lo que acabo de experimentar es excepcional, no tengo palabras para describirlo", admitió. "Siento un poco de estrés. No es fácil ganar este trofeo, y que me lo entregue Ronaldinho, una leyenda del fútbol, es excepcional. Quiero agradecer al PSG que vino a buscarme en 2023. Es una familia increíble. El presidente Nasser [Al-Khelaifi] es como un padre para mí. También quiero agradecer a todo el personal y al entrenador, que han sido excepcionales conmigo - él también es como un padre - y a todos mis compañeros de equipo.

    "Prácticamente lo hemos ganado todo juntos. Me apoyaron en los buenos y en los momentos difíciles. Este trofeo individual es uno que el equipo ha ganado colectivamente." Y quizás esa última línea resume precisamente por qué Dembele finalmente logró realizar su enorme potencial. A los 28 años, finalmente lo entiende.

  • Alexander Isak Liverpool 2025-26Getty

    PERDEDOR: Alexander Isak

    El traspaso de Alexander Isak por £125 millones ($167 millones) de Newcastle a Liverpool no solo fue la transferencia más cara del verano, sino también la más controvertida. Al negarse vergonzosamente a jugar para los Magpies para forzar su mudanza soñada a Merseyside, el sueco demostró ser un delantero en todo el sentido de la palabra, para la comprensible furia de todos en St. James' Park.

    Sin embargo, aunque Isak fue justamente criticado por dejar de trabajar, insistió en que no todos "tenían la imagen completa". "No quiero entrar en detalles ni hablar demasiado sobre esa situación," dijo a los periodistas poco después del acuerdo récord en el último día de plazo. "Es un capítulo cerrado. Pero nunca he tenido problemas."

    Desafortunadamente para Isak, Liverpool e incluso Suecia, ha tenido muchos problemas desde que llegó a Anfield, con el joven de 26 años claramente pagando un precio muy alto por su falta de pretemporada, con la sensación de que el problema de muslo que lo dejó fuera unas semanas en noviembre también fue producto de su mala condición física.

    En consecuencia, la simpatía por Isak fue muy escasa, ya que incluso muchos fanáticos del Liverpool se frustraron con el delantero y se preguntaron por qué a veces era elegido por delante de Hugo Ekitike, quien, a diferencia del sueco, ha tenido un comienzo fantástico en su carrera en Anfield. Para empeorar las cosas, ahora enfrenta meses fuera de juego después de fracturarse la pierna en Tottenham al anotar solo su segundo gol en la Premier League para Liverpool, lo que significa que su temporada de debut en Merseyside parece ser un completo desperdicio.

    Isak es, por supuesto, un jugador probado en la Premier League, por lo que debería demostrar su valía para los Reds, pero, tal como están las cosas, de hecho ha demostrado ser un retroceso comparado con Darwin Nunez, y lo triste es que quizás solo él tenga la culpa.

  • Arsenal v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Los especialistas en jugadas a balón parado de Inglaterra

    Hace poco más de un año, apareció un mural cerca del Emirates Stadium celebrando el trabajo del entrenador de jugadas a balón parado de Arsenal, Nicolas Jover. Al mismo tiempo, el equipo de Mikel Arteta era referido de manera despectiva como 'el nuevo Stoke City' debido a la cantidad de goles que estaban anotando en los córners y tiros libres.

    Sin embargo, ya nadie se ríe porque las jugadas a balón parado de Arsenal se han convertido en un problema serio para los oponentes. De hecho, la amenaza aérea presentada por jugadores como Gabriel Magalhaes, proveniente de los casi indefendibles centros de Declan Rice y Bukayo Saka, es una de las principales razones por las que los Gunners están actualmente en la cima de la Premier League.

    Ahora también parece que Arteta se adelantó al juego; que pudo ver hacia dónde se dirigía la Premier League, porque muchos otros equipos en la máxima categoría de Inglaterra están dando más importancia que nunca a las situaciones de balón parado, mientras que equipos como Liverpool están teniendo problemas por su incapacidad para manejarlas.

    De hecho, ha habido un aumento significativo en los goles de jugadas a balón parado durante la campaña 2025-26 (además de una preocupante caída en los goles de jugadas abiertas) e incluso los saques largos están de moda nuevamente por primera vez desde la época dorada de Rory Delap. ¡A este ritmo, podría no pasar mucho tiempo antes de que otro especialista en jugadas a balón parado tenga su propio mural fuera de un estadio de la Premier League!

  • FBL-NED-EREDIVISIE-AJAX-TWENTEAFP

    PERDEDOR: Ajax

    El 30 de marzo, los líderes de la Eredivisie, Ajax, fueron a Eindhoven y vencieron al segundo clasificado, PSV, 2-0 para colocarse nueve puntos por delante en la cima de la tabla con solo siete jornadas restantes. En lo que respecta a los jugadores del PSV, la carrera por el título había terminado. Noa Lang dijo que solo tenían que centrarse en terminar como subcampeones para asegurar la clasificación automática para la Liga de Campeones. Luuk de Jong, por su parte, señaló que ningún equipo había desperdiciado una ventaja así con tan pocos partidos por jugar. Y tenía razón, por eso la capitulación de Ajax al final de la temporada fue tan asombrosa.

    Después de dos victorias más, contra NAC Breda y Willem II, el equipo de Ámsterdam estaba en una posición aún más fuerte a finales de abril, necesitando solo siete puntos de sus últimos cinco juegos para ganar el campeonato holandés. Lograron solo cinco, y tres de esos llegaron en el último día de la temporada cuando vencieron a Twente en casa, un resultado que quedó sin importancia porque el PSV derrotó a Sparta Rotterdam para ganar la liga por un punto gracias a su séptima victoria consecutiva.

    Ajax estaba comprensiblemente devastado por el colapso del título. Francesco Farioli intentó ver el lado positivo al señalar que había progresado con un equipo que había terminado quinto la temporada anterior, pero el entrenador italiano se fue días después, citando diferencias con el club sobre "visiones y cronogramas", mientras que el capitán Jordan Henderson también partió, hacia Brentford.

    Como era de esperar, las cosas han ido de mal en peor desde entonces, con el sucesor de Farioli, John Heitinga, despedido en noviembre mientras Ajax se encuentra actualmente en tercer lugar en la Eredivisie, a unos vergonzosos 16 puntos detrás de los líderes PSV, y dos plazas fuera del fondo de la tabla de la Liga de Campeones.

    Al menos ganaron su último partido europeo, y quizás lo único positivo para Ajax es que ¡2026 no puede ser más doloroso que 2025!

  • England v Spain - UEFA Women's EURO 2025 FinalGetty Images Sport

    GANADORA: Chloe Kelly

    Tener que cobrar el penalti decisivo en una final del Campeonato de Europa convertiría a la mayoría de las personas en un manojo de nervios. No a Chloe Kelly, sin embargo.

    "Estaba tranquila," dijo ella. "Estaba compuesta," añadió, "y sabía que iba a marcar un gol." Todos los demás también lo sabían. Cuando Inglaterra llevó a la gran favorita España a los penaltis en la Euro 2025, había un aire de inevitabilidad acerca de Kelly.

    A pesar de tener un papel secundario otorgado por Wiegman, la atacante del Arsenal se convirtió en la estrella del espectáculo en Suiza al salir del banquillo para salvar a su equipo de una eliminación en cuartos de final contra Suecia con dos asistencias tardías antes de marcar un gol en el minuto 119 contra Italia en las semifinales.

    Las heroicas actuaciones de Kelly que cambiaron el juego fueron aún más notables por el hecho de que cuando comenzó el 2025, ella había sido casi totalmente marginada en el Manchester City y había serias dudas sobre si siquiera formaría parte del equipo de Inglaterra para la Eurocopa.

    "Hubo muchas lágrimas al final del partido, especialmente cuando vi a mi familia porque esas fueron las personas que me ayudaron a superar esos momentos oscuros y difíciles," dijo la joven de 27 años, que inicialmente se reincorporó al Arsenal cedida en enero. "Esa es una historia para contarle a alguien que experimenta algo similar, los tiempos difíciles no duran. Justo a la vuelta de la esquina estaba una final de la Liga de Campeones, ganamos eso. Luego una final de la Eurocopa, ganamos eso. ¡Gracias a todos los que me descartaron, estoy agradecida!"

  • Nottingham Forest v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Ange Postecoglou

    Ange Postecoglou hizo historia en 2025. Hizo algo que Mauricio Pochettino, Jose Mourinho, Antonio Conte y muchos otros entrenadores no habían logrado al ganar un trofeo con los eternos perdedores del Tottenham, y, como el australiano había prometido efectivamente, en su segunda temporada en el club.

    Sin embargo, a mediados de octubre, la reputación de Postecoglou estaba en ruinas, ya que fue despedido no solo por los Spurs, sino también por el Nottingham Forest, en el transcurso de cinco meses.

    El hombre de 60 años se sintió muy agraviado. Estuvo inmensamente orgulloso del triunfo del Tottenham en la Europa League en mayo y sintió que debería haberle valido al menos otra temporada a cargo.

    Postecoglou también estaba increíblemente molesto por no haberle dado más de seis semanas para cambiar las cosas en el City Ground, y probablemente tenía razón. Sin embargo, todos los entrenadores son juzgados por resultados y los de Postecoglou fueron atroces este año. Consiguió solo cuatro victorias en la Premier League durante la segunda mitad de la campaña 2024-25 del Tottenham, que concluyó con un récord del club de 22 derrotas, y no supervisó una victoria de ninguna variedad durante su vergonzoso período de ocho partidos con el Forest.

    Postecoglou estaba justamente enfurecido por la percepción que los medios tenían de él como "un entrenador fracasado" que tuvo "suerte" de conseguir otro trabajo en la máxima categoría de Inglaterra tan pronto después de ser despedido por los Spurs, pero ahora sería una gran sorpresa si lo vemos nuevamente en la Premier League.

  • Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport

    GANADOR: Filipe Luis

    El 29 de noviembre, Flamengo se convirtió en el equipo brasileño más exitoso en la historia de la Copa Libertadores al vencer a sus compatriotas Palmeiras 1-0 en Lima para reclamar su cuarto título. Cuatro días después, el equipo con sede en Río derrotó a Ceará por el mismo marcador para ganar también la Serie A.

    "En unos años, [los jugadores] se darán cuenta de lo que han logrado," dijo a los periodistas el entrenador de Flamengo, Filipe Luis. "¡Son eternos!" Sin embargo, sus propios logros también probablemente se convertirán en leyenda.

    El ex lateral izquierdo de Brasil solo colgó las botas de su impresionante carrera como jugador en 2023 y estaba entrenando a los Sub-20 de Flamengo cuando se le pidió que reemplazara a Tite al frente del equipo senior en septiembre del año pasado. Desde entonces, ha completado efectivamente el fútbol brasileño, ya que ya había ganado la Copa do Brasil, Supercopa do Brasil y el Campeonato Carioca antes de orquestar el sensacional doblete Serie A-Libertadores.

    Por lo tanto, parece solo cuestión de tiempo antes de que el ex lateral izquierdo del Atlético de Madrid regrese a Europa como entrenador, ya que el de 40 años ya había llamado la atención de algunos de los clubes de élite del continente con las tácticas ofensivas que desplegó durante la emocionante carrera de Flamengo hasta los octavos de final de la Copa Mundial de Clubes, que incluyó una notable victoria sobre otro de sus viejos equipos, el Chelsea.

  • ACF Fiorentina v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

    PERDEDOR: Fiorentina

    La caída dramática de la Fiorentina ha sido una de las historias de 2025. En esta misma época el año pasado, La Viola estaba luchando por terminar entre los cuatro primeros en la Serie A. Ahora, están peleando por mantenerse.

    Aunque la Fiorentina finalmente no logró asegurar la clasificación a la Liga de Campeones, lo que llevó a fuertes críticas al entrenador Raffaele Palladino, sí los llevó de regreso a Europa con un sexto lugar - su mejor actuación en la Serie A en nueve años. Por lo tanto, no fue una sorpresa ver su contrato extendido hasta 2027.

    Sin embargo, Palladino se separó de manera sensacional del equipo toscano menos de un mes después, tras un rumor de desacuerdo con el director deportivo Daniele Prade - el hombre que los ultras del club consideraban principalmente responsable de años de bajo rendimiento. Además de producir banners instándolo a "largarse de una p*ta vez" de Florencia, también colocaron calcomanías fuera del Estadio Artemio Franchi con la cabeza de Prade en el cuerpo de un cerdo y acompañada de la palabra 'Vete'.

    Finalmente lo hizo el 1 de noviembre, en medio del peor comienzo del club en una temporada de Serie A. Solo unos días después, Stefano Pioli, sucesor de Palladino, fue despedido con la Fiorentina en el fondo de la tabla y con solo cuatro puntos en su haber.

    Desafortunadamente para La Viola, la atmósfera tóxica alrededor del club no ha mejorado en el período interino y solo han ganado un partido de liga bajo el nuevo entrenador Paolo Vanoli, quien ha admitido abiertamente que los jugadores parecen incapaces de lidiar con la presión de mantener a flote a la Fiorentina.

    "Todavía tenemos la ventana de transferencias de enero,”

    Desafortunadamente para Vanoli, es probable que sea despedido antes de que el entrante director deportivo Fabio Paratici gaste dinero en nuevos jugadores, con la derrota del domingo ante sus compañeros en apuros, Parma, haciendo que el sorprendente esfuerzo de la Fiorentina por permanecer en la Serie A parezca una causa perdida.

  • Napoli v Cagliari - Serie AGetty Images Sport

    GANADOR: Scott McTominay y los inadaptados del Man Utd

    Old Trafford se ha conocido como un cementerio para buenos futbolistas durante los últimos años, pero es posible que las estrellas en apuros revivan sus carreras en otros lugares.

    El mejor ejemplo es, obviamente, Scott McTominay. La mayoría de los aficionados del Manchester United no tuvo problema con la decisión del club de vender a un centrocampista multi-talentoso desestimado como 'no lo suficientemente bueno' para un equipo con aspiraciones de ganar grandes honores. Sin embargo, menos de un año después de unirse al Napoli, McTominay fue nombrado MVP de la Serie A después de inspirar a los Partenopei a su cuarto Scudetto y luego culminó un absolutamente sensacional 2025 al marcar un gol de chilena en la victoria decisiva de Escocia en la clasificación para la Copa del Mundo sobre Dinamarca.

    Al igual que McTominay, Rasmus Hojlund también está encantado con la vida en el Maradona en este momento, con el danés habiendo anotado ya más goles en la liga para el Napoli de los que hizo para el United la temporada pasada y habiendo ayudado a su nuevo club a ganar un trofeo. Como escribió debajo de una foto con la Supercoppa Italiana, "¡Así es como se ve una gran decisión!"

    Mientras tanto, en España, Marcus Rashford ha dado nueva vida a su carrera en Inglaterra al mudarse a Barcelona, después de que Antony regresara a la selección de Brasil durante la muy exitosa cesión de la temporada pasada en el Real Betis, que finalmente consiguió hacer permanente el traspaso del extremo durante el verano.

    La moraleja de todas estas historias de éxito es entonces: ¡Kobbie Mainoo necesita salir de Old Trafford tan pronto como abra la ventana de transferencias de enero!

  • Manchester United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Entrenadores del Man Utd

    No ha sido un gran año para los entrenadores del Manchester United, ya sean pasados o presentes. Para empezar, el actual titular en Old Trafford, Ruben Amorim, sigue sin cumplir con las expectativas. Tal vez hayamos visto algunos destellos de lo que el portugués intenta lograr esta temporada, pero su récord general a lo largo del año calendario es absolutamente atroz, y se necesitaría de alguien valiente para respaldar al exentrenador del Sporting CP para llevar a los Red Devils a la Liga de Campeones, dada la terrible situación de la defensa de su equipo.

    El compatriota de Amorim, Jose Mourinho, fue durante mucho tiempo conocido por hacer que sus equipos fueran casi imposibles de descomponer, pero ya no se siente que el técnico de 62 años sea tan 'Especial', después de ser despedido por el Fenerbahce por no clasificar a la Liga de Campeones. Lo más divertido de su destitución fue que el Benfica, el equipo que había eliminado al Fener, terminó contratando a Mourinho para reemplazar a Bruno Lage en el timón después de un mal comienzo en la campaña de la fase de liga de las Águilas.

    Mourinho pronto proclamó que el Benfica era un mejor ajuste para un entrenador de su calibre, pero incluso él admitió que siempre había creído que cuando finalmente regresara a trabajar en Portugal, sería para entrenar al equipo nacional.

    Aunque al menos Mourinho ya está de vuelta en un trabajo. Ole Gunnar Solskjaer fue despedido después de solo siete meses al mando del Besiktas y actualmente pasa su tiempo hablando sobre cómo podría haber devuelto al United a su antigua gloria si el club hubiera firmado a todos los jugadores que solicitó.

    Sin embargo, las luchas de Solskjaer en Estambul no se comparan con las de Erik ten Hag en el Bayer Leverkusen. El holandés esperaba reconstruir su reputación en el BayArena, pero ahora está en ruinas absolutas después del reinado más corto en la historia de la Bundesliga. Ten Hag fue despedido después de solo dos jornadas de acción en medio de afirmaciones de que había logrado poner "a todos los departamentos, cuerpos y jugadores" en su contra en cuestión de semanas.

    Por lo tanto, Amorim estará rezando para lograr dar un giro en el United, ¡ya que los entrenadores no parecen beneficiarse tanto al salir de Old Trafford como los jugadores!

  • TOPSHOT-FLB-MLS-MIAMI-VANCOUVERAFP

    GANADOR: El proyecto Inter Miami

    El director comercial Xavi Asensi calificó el triunfo de la MLS Cup de Inter Miami como un "milagro", y aunque eso puede ser un poco exagerado, dado la cantidad de dinero que se ha invertido en la franquicia a lo largo de los años, ciertamente es toda una historia.

    Todo comenzó, por supuesto, con Simon Fuller, el hombre detrás de las Spice Girls y Pop Idol. Durante las negociaciones sobre el traspaso de Sir David Beckham al equipo de la MLS LA Galaxy en 2007, Fuller tuvo la ingeniosa idea de asegurar una cláusula en el contrato del mediocampista que permitiría a su cliente comprar un equipo de expansión por solo 25 millones de dólares (£19m). Trece años después, y cinco años después de su primer partido en la MLS, Inter Miami es campeón de la MLS y un equipo ahora conocido en todo el mundo, gracias a que 'Brand Beckham' pudo atraer al mejor jugador de la historia del juego a Florida.

    Es imposible exagerar el impacto de Lionel Messi dentro y fuera del campo desde su llegada en el verano de 2023. El ganador de la Copa del Mundo aumentó la asistencia en toda la MLS e incrementó las cifras de audiencia, al mismo tiempo que rompía un récord tras otro durante el ascenso de Miami a la cima del fútbol estadounidense.

    "Un momento hermoso y emotivo para nosotros, para la gente de Miami, poder lograr este objetivo," dijo Messi a ESPN después de la victoria en diciembre por 3-1 sobre Vancouver Whitecaps. "Es un club muy nuevo, por así decirlo. Cuando jugábamos antes, tuvimos la suerte de ganar un título, pero este era el verdadero objetivo, ganar la MLS y estar en la cima de la liga americana, y afortunadamente lo logramos."

    ¿Fue un verdadero milagro? Tal vez no. Pero cuando Beckham lo calificó como "un viaje increíble", era imposible no estar de acuerdo.

  • England v Switzerland - Women's International FriendlyGetty Images Sport

    PERDEDORA: Mary Earps

    En medio del revuelo causado por las críticas tanto a Hannah Hampton como a Wiegman en su autobiografía, Mary Earps insistió, "no he escrito este libro para derribar a nadie de ninguna manera." Quizás no fue así, pero exactamente así fue como se percibió.

    Earps reveló en 'All In' que había acusado a Wiegman de recompensar el "mal comportamiento" al volver a convocar a la previamente "perturbadora e irresponsable" Hampton al equipo de Inglaterra en 2023, pero sin entrar en los detalles específicos de la situación, lo cual fue bastante irónico dado el título del libro.

    De alguna manera, sin embargo, los detalles precisos del incidente eran irrelevantes. A juicio de la mayoría de las ex Lionesses dispuestas a hablar sobre un tema tan delicado, Earps había roto un vínculo no declarado entre compañeras de equipo simplemente al hacer públicas las disputas dentro del vestuario.

    Además, si la naturaleza exacta del "mal comportamiento" realmente no valía la pena divulgarla, ¿quizás habría sido mejor no decir nada en absoluto? Earps argumentó que simplemente estaba dando un relato honesto de los eventos que llevaron a su sorpresivo retiro internacional en vísperas de la Euro 2025, y, como una de las figuras clave en el crecimiento de la popularidad del fútbol femenino en Inglaterra, ciertamente fue su prerrogativa.

    "Las personas pueden experimentar la misma situación de manera diferente," escribió la guardameta en Instagram. "Esto no se trata de héroes y villanos, solo perspectivas diferentes: múltiples cosas pueden ser verdad al mismo tiempo." Y tiene razón. A veces los ganadores inspiradores pueden terminar pareciendo verdaderos perdedores.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Arne Slot

    Arne Slot ha experimentado más emociones en el último año que la mayoría de los entrenadores en toda su carrera. Primero, estuvo la alegría y el orgullo de llevar al Liverpool a su segundo título de la Premier League, y con cuatro partidos restantes, lo que solo sirvió para resaltar lo magníficamente que había lidiado con la presión de suceder al icónico Jürgen Klopp como entrenador.

    Más recientemente, ha tenido que lidiar con Mohamed Salah acusándolo de 'arrojarlo bajo el autobús' al supuestamente convertir al hombre responsable del éxito del campeonato pasado en un chivo expiatorio por las luchas de los Reds esta temporada. Después de reincorporar a Salah al equipo para el partido contra Brighton el 13 de diciembre, Slot intentó poner fin al asunto, y aunque su relación claramente sigue tensa, parece al menos que el egipcio regresará al Liverpool después de la Copa Africana de Naciones.

    Por supuesto, el asunto Salah, y el escrutinio de su posición y gestión de personas que vino con él, palidece en comparación con lo que Slot y sus jugadores tuvieron que enfrentar durante el verano.

    Solo unas semanas después de que 130 personas fueran heridas por Paul Doyle al conducir un automóvil contra los fanáticos reunidos en Water Street durante las celebraciones del desfile de la victoria, la muerte de Diogo Jota fue recibida con un sentido de incredulidad y devastación en Anfield. 

    El querido delantero portugués, que pereció junto a su hermano Andre Silva en un accidente automovilístico en España el 3 de julio, acababa de casarse y regresaba a los entrenamientos de pretemporada en el momento del accidente. Su fallecimiento sacudió a todo el mundo del fútbol. Como la cara pública del Liverpool, Slot manejó una situación verdaderamente trágica de la mejor manera posible, siempre hablando del fallecimiento de Jota con encomiable aplomo y elocuencia.

    Si el Liverpool puede o no remontar su temporada en el Año Nuevo está por verse, pero pase lo que pase, la calidez y compostura del entrenador indudablemente ayudaron al equipo a atravesar uno de los periodos más difíciles en la historia del club.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-HUN-IRLAFP

    PERDEDOR: Odiadores del fútbol internacional

    Hay pocas personas más molestas en el fútbol que aquellas que constantemente se quejan de los descansos internacionales. Kaveh Solhekol de Sky Sports habló en nombre de este grupo relativamente pequeño pero muy vocal de individuos de mente cerrada y egoístas en septiembre cuando preguntó: "¿Por qué se interrumpe nuestra diversión del fútbol por algo que es aburrido?"

    Después de luchar contra la incredulidad inicial y la rabia provocada por una declaración tan asombrosamente arrogante, uno no podía sentir más que lástima por un hombre que encuentra el juego internacional "aburrido". Porque no te equivoques: nada de lo que sucedió en el fútbol este año se igualó con el drama del descanso internacional de noviembre. Fue pura emoción de principio a fin.

    Irlanda aseguró un lugar en los play-offs de la UEFA al vencer primero a Portugal en Dublín y luego sorprender a Hungría en Budapest con un gol en el último segundo del héroe del triplete, Troy Parrott. "Dije contra Portugal que de eso están hechos los sueños, pero no creo que alguna vez tenga una noche mejor en toda mi vida," el dublinés le dijo a RTE. "Es un cuento de hadas. Ni siquiera puedes soñar con algo así. Honestamente, no tengo palabras para describir la emoción en este momento. Estas son lágrimas de alegría. Esta es la primera vez que lloro en años."

    Andy Robertson también fue abrumado por la emoción al pensar en su querido amigo Jota después de haber logrado realizar su sueño compartido al llevar a Escocia a la Copa del Mundo por primera vez desde 1998. "Él se perdió Qatar por lesión, y yo me lo perdí porque Escocia no estaba en ella," el lateral izquierdo dijo en el BBC. "Así que sé que estará sonriendo desde algún lugar sobre mí esta noche."

    La clasificación de Haití, por su parte, trajo alegría a un pueblo que ha sufrido mucho, con Sebastien Migne logrando llevar a los Grenadiers a su segunda aparición en la Copa del Mundo - y la primera desde 1974 - a pesar de no poder pisar el país caribeño debido a un conflicto en curso que ha obligado a 1.3 millones de personas a abandonar sus hogares.

    "Es fantástico para Haití que el equipo esté de vuelta en el escenario más grande del fútbol," dijo el francés a un reportero en Curazao, donde Haití se vio obligado a jugar sus partidos en casa, después de la decisiva victoria 2-0 sobre Nicaragua.

    La clasificación de Curazao fue aún más notable, ya que heroicamente aguantaron para reclamar un empate 0-0 con Jamaica que vio a la Ola Azul convertirse en la nación más pequeña en llegar a las finales. "Es una imposibilidad hecha posible," el extremo Kenji Gorre dijo a The Guardian. "Es literalmente imposible para una isla tan pequeña, una población tan pequeña de 150,000, y ahora ir al mayor pináculo del fútbol es increíble."

    Y ese es el punto principal aquí: para casi todas las personas que juegan o siguen el fútbol, la Copa del Mundo es el objetivo final, porque representar a su país es el mayor honor imaginable. Por eso Messi todavía lidera a Argentina, y por eso Ronaldo dice que sólo jugaría para Portugal si pudiera.

    Así que, aunque el fútbol internacional pueda ser aburrido para algunos aficionados en Inglaterra, para los millones y millones del resto de nosotros alrededor del mundo, no hay nada más grande, o mejor. Parrott dijo después de enviar a todo un país al delirio, "Esto es por lo que juego al fútbol." Es también por lo que todos todavía lo vemos también, sin embargo.

