Independiente del Valle vs. Inter Miami, partido amistoso: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Independiente del Valle se enfrenta a Inter Miami este viernes 13 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del este de los Estados Unidos) en el estadio Juan Ramón Loubriel, de Puerto Rico, en partido amistoso, como parte de la pretemporada tanto para el equipo estadounidense como para el ecuatoriano.

El Matagigantes viene de convertirse en campeón de la Serie A de Ecuador con una amplía ventaja de 13 puntos sobre su principal perseguidor, un enorme éxito tras tener que conformarse con el subcampeonato las dos ediciones anteriores. Su nueva temporada comienza el 22 de febrero, al tiempo que serán uno de los participantes en la Copa Libertadores 2026.

Por su parte, las Garzas también vienen de coronarse a nivel nacional con el título de la MLS en 2025, con un Lionel Messi como campeón goleador con 29 goles. Sin embargo, cuando arranque la nueva campaña el 21 de febrero, tendrán que buscar el bicampeonato sin futbolistas como Jordi Alba y Sergio Busquets, ya que ambos decidieron poner fin a sus carreras profesionales.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Independiente del Valle vs Inter Miami, partido amistoso: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de One Football, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 4 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de OneFootball.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Independiente del Valle vs Inter Miami

El partido se disputa este viernes 13 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del Este de los Estados Unidos) y tendrá como escenario el estadio Juan Ramón Loubriel.

México: 18:00 horas

Argentina: 21:00 horas

España: 01:00 horas (sábado 14)

Noticias del Independiente del Valle

El Matagigantes se ha asegurado a su nuevo delantero, tras la salida de Claudio Spinelli a Brasil. El club no perdió el tiempo y se aseguró a Carlos González, proveniente de Newell's con 33 años de edad.

También ha jugado para clubes como Huachipato, Tigres, Santiago Wanderers, Pumas, Xolos y Necaxa, entre otros.

Noticias del Inter Miami

Por su parte, las Garzas se han hecho con Germán Berterame, quien llega tras un brillante paso por la Liga MX con Monterrey y Atlético de Madrid. Un refuerzo de lujo para acompañar a Messi y Tadeo Allende en el ataque.

Links de interés