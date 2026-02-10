El Inter Miami de Lionel Messi supera al LAFC de Son Heung-Min y se convierte en el club más valioso de la MLS, con un valor de 1450 millones de dólares.

El valor medio de las franquicias ha alcanzado los 767 millones de dólares, y en conjunto todas las franquicias de la MLS valían 23 000 millones de dólares. El valor medio de las franquicias creció un 39 % con respecto a las valoraciones de Sportico para 2021.

Sin embargo, existía cierta preocupación por la creciente disparidad entre los equipos ricos y los pobres de la liga. El Inter Miami vale 3,4 veces más que el CF Montreal (480 millones de dólares). Dado que los ingresos por televisión nacional no son tan elevados como los de la NBA, la NFL y otras ligas similares, esto podría afectar a la calidad de lo que se ve en el campo.

Según Sportico, los equipos de la MLS solo obtienen 5 millones de dólares de ingresos netos después de los costes de producción de Apple. En comparación, los equipos de la NHL obtienen alrededor de 40 millones de dólares. Además, a pesar del aumento del valor de los equipos, algunos grupos de propietarios están teniendo dificultades para vender sus clubes. Los Vancouver Whitecaps y los San Jose Earthquakes han tenido problemas en este sentido.

«Tuvimos más de 30, casi 40 grupos que firmaron un acuerdo de confidencialidad, entraron en nuestra sala de datos y realizaron un análisis completo de nuestra situación», declaró el director ejecutivo de los Whitecaps, Axel Schuster, a Sportico. «Ni uno solo está interesado en comprar ni siquiera el 1 % de este club, porque todos piensan que nuestra estructura aquí, el mercado y la situación en la que nos encontramos no son algo en lo que se pueda invertir».