Niveles de interés de la MLS: desde Lionel Messi y James Rodríguez hasta el CF Montreal, ¿a quién vale la pena ver este fin de semana (y a quién no)?

Tras una temporada baja llena de acontecimientos, la MLS vuelve el 21 de febrero. Con 30 equipos repartidos en dos conferencias y hasta 15 partidos los sábados por la noche, por ejemplo, el reto no es encontrar fútbol, sino averiguar qué partidos realmente merecen la pena ver.

Pero si no tienes ningún equipo al que seguir o estás totalmente harto del bajo rendimiento de tu equipo, ¿a dónde vas? Por supuesto, la opción más obvia es simplemente averiguar dónde juegan esos chicos de Miami vestidos de rosa y darle al play. Sin embargo, hay vida en esta liga más allá de Lionel Messi. Son Heung-Min y Thomas Muller son divertidos. El Cincinnati juega muy bien. Y la superestrella colombiana James Rodríguez ahora juega en Minnesota (sí, todavía me parece extraño escribirlo).

En cualquier caso, es una buena excusa para hacer una lista de equipos que vale la pena ver. Aquí tienes a quién tienes que ver, a quién te puede gustar y a quién quizá deberías evitar esta temporada de la MLS.

[NOTA DEL AUTOR: GOAL está totalmente abierto a equivocarse, y no odiamos a tu equipo].