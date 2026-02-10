Goal.com
MLS Watchability TiersGOAL
Thomas Hindle

Niveles de interés de la MLS: desde Lionel Messi y James Rodríguez hasta el CF Montreal, ¿a quién vale la pena ver este fin de semana (y a quién no)?

La MLS vuelve con un calendario repleto y el caos habitual. Desde estrellas como Messi, Rodríguez y Son Heung-Min hasta los equipos que puedes evitar, aquí tienes a quién vale la pena ver este fin de semana.

Tras una temporada baja llena de acontecimientos, la MLS vuelve el 21 de febrero. Con 30 equipos repartidos en dos conferencias y hasta 15 partidos los sábados por la noche, por ejemplo, el reto no es encontrar fútbol, sino averiguar qué partidos realmente merecen la pena ver.

Pero si no tienes ningún equipo al que seguir o estás totalmente harto del bajo rendimiento de tu equipo, ¿a dónde vas? Por supuesto, la opción más obvia es simplemente averiguar dónde juegan esos chicos de Miami vestidos de rosa y darle al play. Sin embargo, hay vida en esta liga más allá de Lionel Messi. Son Heung-Min y Thomas Muller son divertidos. El Cincinnati juega muy bien. Y la superestrella colombiana James Rodríguez ahora juega en Minnesota (sí, todavía me parece extraño escribirlo).

En cualquier caso, es una buena excusa para hacer una lista de equipos que vale la pena ver. Aquí tienes a quién tienes que ver, a quién te puede gustar y a quién quizá deberías evitar esta temporada de la MLS.

[NOTA DEL AUTOR: GOAL está totalmente abierto a equivocarse, y no odiamos a tu equipo].

    ¿Hay algo más en la televisión?

    CF Montreal: sombrío, sombrío, sombrío para el equipo canadiense.

    D.C United: Bueno, el D.C. United sin duda ha invertido, lo que probablemente sea bueno. Sin embargo, en el mejor de los casos, pasarán de ser lamentables a no tan malos.

    Sporting KC: se espera que el cambio de propiedad que se ha anunciado dé a la afición, hambrienta desde hace tiempo, algo por lo que emocionarse.

    St. Louis CITY: St. Louis sigue siendo uno de los mejores lugares para ver un partido de la MLS. Pero desde que se marchó su fundador y director deportivo Lutz Pfannenstiel, no ha habido mucho que celebrar.

    Bueno, probablemente a los fans les guste.

    Orlando City: Alex Freeman se fue. Martin Ojeda renovó su contrato. En general, mejoraron en defensa. Otavio y Tiago son divertidos y brasileños, lo cual cuenta. Pero, aparte de eso, ¿qué hay para emocionarse?

    Toronto FC: avísanos si se cierra el fichaje de Josh Sargent. Pero, aun así, ¿y qué?

    FC Dallas: Petar Musa es un futbolista de verdad, pero siguen necesitando un fichaje para ser un equipo atractivo de ver. Por otra parte, este equipo remontó contra Miami en Florida el año pasado, así que, ¿quién sabe?

    LA Galaxy: sin Puig, no hay fiesta, digan lo que digan.

    Están sucediendo cosas.

    Atlanta United: uno de los equipos más difíciles de pronosticar. El año pasado decepcionaron mucho, pero cuentan con muchos jugadores ofensivos de gran talento. Si Tata Martino consigue cohesionar al equipo, será un placer verlos jugar.

    Colorado Rapids: Matt Wells esel nuevo entrenador. Una pretemporada completa para que el prometedor internacional estadounidense Paxten Aaronson se adapte. El problema es que Wells puede que los haga mejores, pero también un poco menos emocionantes. Cuando se trata de la lucha por los playoffs, eso no es nada malo.

    New England Revolution: depende de lo que se consiga. ¿El exentrenador de la selección juvenil de Estados Unidos, Marko Mitrovic, promocionará a un montón de jóvenes para complementar a Carles Gil? ¿O será un entrenador que jugará sobre seguro para volver a los playoffs? Es difícil tener ambas cosas.

    Portland Timbers: Kristoffer Velde ofrecerá entretenimiento solo por su calidad y su furia. Pero, ¿de dónde más vendrá el drama? Portland terminó con un balance de 11-11-12 el año pasado, lo que resume bastante bien lo que supone ver jugar a estos chicos.

    Austin FC: Nico Estevez es un buen entrenador y tiene al Austin bien organizado y difícil de batir. Aun así, no hay mucha diversión aquí. Un Brandon Vázquez en forma debería ayudar.

    Houston Dynamo: Ben Olsen es un buen entrenador. Houston tiene muchos futbolistas bastante buenos. El fichaje de Mateusz Bogusz es divertido, y el regreso de Héctor Herrera es motivo de alegría. Por determinar.

    Un reloj decente

    Philadelphia Union: el Union es una incógnita tras la marcha de varios talentos durante la pretemporada. Si a eso le sumamos la grave lesión de rodilla que ha sufrido Quinn Sullivan, el equipo es más impredecible de lo que debería. PERO, ¿y si aparece ese chico, Cavan Sullivan? Entonces podríamos estar ante algo grande...

    Nashville: Sam Surridge es un delantero que se reduce a lo básico de lo que significa ser delantero. Básicamente, le encanta meter goles. Y eso es simplemente genial.

    NYCFC: Son un poco desconocidos. La lesión de rodilla de Alonso Martínez les perjudicará sin duda, pero parece que hay intención de fichar a más talentos ofensivos, y el entrenador Pascal Jansen ha demostrado ser un buen estratega.

    Real Salt Lake: Diego Luna. Eso es todo.

    Seattle Sounders: si no crees en nada más, cree en Brian Schmetzer, que siempre optará por jugar un buen fútbol. Seattle tendrá un aspecto diferente este año, especialmente sin el excelente Obed Vargas en el centro del campo. Pero Schmetzer ya se ha adaptado antes y es probable que lo vuelva a hacer.

    Cancela tus otros planes.

    Minnesota United: James Rodríguez.

    San Jose Earthquakes: sigan conmigo. Probablemente Timo Werner se burlará de esta liga, pero los Quakes tampoco saben defender muy bien. ¿Les interesa un fútbol caótico y con muchos goles?

    Chicago Fire: lo mismo que el anterior, en realidad. Los equipos de Gregg Berhalter siempre han sido muy vistosos, pero el Fire tenía algunas debilidades defensivas. Otro año de dejar que los grandes jugadores de ataque se aclimaten podría ayudar, y el fútbol debería ser tan fluido como siempre.

    New York Red Bulls: Muy bien, Michael Bradley, muéstranos lo que sabes hacer. Eso es todo.

    Charlotte: la buena noticia es que Wilfried Zaha ha vuelto. Solo él ya es maravilloso de ver, y Charlotte tiene auténtico talento ofensivo a su alrededor. Sin embargo, la falta de un delantero dominante les perjudicará. Si Idan Toklomati empieza a marcar goles, las cosas se pondrán interesantes.

    Columbus Crew: Wilfried Nancy puede haber dejado el puesto de entrenador, pero su inclinación por jugar un fútbol divertido debería mantenerse. Wessam Abou Ali es un emocionante y ágil número 9 que dará a su delantera un arma adicional.

    No te lo pierdas en televisión

    Inter Miami: ¿Es necesario explicarlo? Es un placer ver jugar a Lionel Messi cada vez que se calza las botas, y este año marcará con toda comodidad la mayor cantidad de goles de la MLS. También hay que mencionar el caos en el otro extremo del campo. Miami puede ser un equipo ofensivo de élite, pero su defensa se ve superada una y otra vez en los contraataques. Seriedad en la delantera, fiesta en la defensa.

    LAFC: la pareja formada por Son-Heung Min y Denis Bouanga fue muy divertida al final de la temporada pasada, y es de suponer que podría ser aún mejor con una pretemporada completa. Si a eso le añadimos el fútbol más expansivo que ha prometido el nuevo entrenador, Marc Dos Santos, este será un equipo muy divertido de ver.

    Vancouver Whitecaps: los Whitecaps jugaron sin miedo el año pasado y fueron una emocionante mezcla de presión en el centro del campo e intención ofensiva. Y si no te gusta el fútbol vertical y emocionante, lo cual sería extraño, puedes ver a Muller flotar por el campo y marcar goles por diversión.

    San Diego FC: Adaptarse a la vida sin Chucky Lozano será un poco complicado para Mikey Varas y compañía. Pero el joven entrenador creó una cultura sólida en el primer año del club, y Anders Dreyer es muy divertido.

    FC Cincinnati: Evander patea fuerte el balón y no le gusta mucho defender. Eso es prácticamente todo lo que necesitas saber.

    Traducido automáticamente por GOAL-e

