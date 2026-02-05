Lionel Messi, Son Heung-Min y los 25 mejores jugadores de la MLS antes de la temporada 2026

Bienvenidos a un ranking que probablemente meta a este redactor en problemas. Elaborar el top 25 de jugadores de la MLS no es tarea fácil. El número 1 no sorprenderá a nadie (sí, es Messi). Pero es en todo lo que hay entre medio donde realmente se desata el debate.

El motivo es simple: hoy en día hay muchísimos jugadores de gran nivel en la liga, cada uno aportando de formas muy distintas a sus equipos. Por eso, estas clasificaciones se basan en un poco de todo: estadísticas, observación en el campo y, sí, también en la importancia que cada jugador tiene para su equipo.

Algunos detalles: no se incluyen los fichajes de esta pretemporada (como Timo Werner), ni los acuerdos aún no confirmados oficialmente (Minnesota, te estamos mirando a ti, James Rodríguez). Tampoco se consideran las caras nuevas que tuvieron un impacto inmediato pero vieron su temporada interrumpida por lesiones. Lo siento, Wessam Abou Ali.

Dicho esto… ¡allá vamos!