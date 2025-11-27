Girona vs. Real Madrid, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Girona recibe a Real Madrid este domingo 30 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Montilivi, por la décima cuarta jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Girona vs. Real Madrid de LaLiga 2025-26

Los Blanc-i-Vermells llegan al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a Real Betis en la fecha 13, con gol de Vladyslav Vanat. El equipo dirigido por Míchel es décimo octavo en la clasificación con 11 puntos.

Por su parte, los Merengues igualaron por 2-2 ante Elche en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Dean Huijsen y Jude Bellingham. El cuadro a cargo de Xabi Alonso es líder en la tabla con 32 unidades.

Cómo ver Girona vs Real Madrid, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, M+ LaLiga 2, LaLiga TV Bar Sudamérica Disney+ México Sky Sports Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN App, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Hora de inicio de Girona vs Real Madrid

Primera División - Primera División Estadi Municipal de Montilivi

El partido se disputa este domingo 30 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Montilivi.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Girona

Los Blanc-i-Vermells han comenzado a sumar puntos, con cinco unidades en los últimos cuatro juegos, pero aún se encuentran en zona de descenso, situación que podría cambiar este mismo fin de semana con un resultado positivo.

Noticias del Real Madrid

Los Merengues sufrieron más de lo necesario a mitad de semana, pero se llevaron los tres puntos en la Champions League con un triunfo por 4-3 sobre Olympiacos, con un Kylian Mbappé en plan estelar con los cuatro goles del Real Madrid.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

