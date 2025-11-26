Revelado: El intento del Real Madrid de atraer a Achraf Hakimi de regreso desde el PSG en una transferencia libre antes del cambio de decisión del lateral tras el traspaso de Kylian Mbappé
El plan de Madrid para el regreso en 2026 se derrumba tras la intervención del PSG
Después de pasar años en la academia juvenil del Madrid, Hakimi dejó el club en 2020 para unirse al Inter tras un período positivo cedido en el Borussia Dortmund. Desde entonces, se ha convertido en posiblemente el mejor lateral derecho del mundo, habiendo luego fichado por el PSG y ayudado a llevar al equipo francés al éxito en la Liga de Campeones la temporada pasada. Naturalmente, el Madrid tenía interés en traer de vuelta al astro marroquí, que hizo 17 apariciones con el primer equipo de Los Blancos, al Santiago Bernabéu, y con su contrato expirando en 2026, durante un tiempo tuvieron grandes esperanzas de atraerlo.
En ese momento, las conversaciones de renovación de Hakimi con el PSG se habían estancado, y el Madrid le había informado en privado años atrás que si alguna vez completaba su contrato con el PSG y se convertía en agente libre en 2026, las puertas del Bernabéu estarían abiertas de par en par. Con las relaciones entre el Real Madrid y el PSG tensas, un regreso sin costo se consideraba el único camino viable. Esa posibilidad cambió drásticamente después de que Mbappe se fuera y el PSG de repente tuvo un margen financiero significativo para maniobrar, lo que marcó el punto de inflexión que descarriló el plan del Madrid, según AS.
El PSG cambia de estrategia y hace a Hakimi una oferta que el Madrid no pudo igualar
El futuro del marroquí se encaminaba a una encrucijada como agente libre hasta que los gigantes de la Ligue 1 actuaron con decisión. La salida de Mbappé liberó una enorme capacidad salarial, lo que permitió al PSG presentar una oferta con la que el Madrid simplemente no podía competir. La oferta, fortalecida por el proyecto deportivo de Luis Campos y la influencia de Luis Enrique en el vestuario, convenció a Hakimi de replantearse su futuro y firmar un contrato a largo plazo en febrero de este año.
Desde la perspectiva del PSG, retener a uno de los mejores laterales derechos del mundo se convirtió en una piedra angular de su reconstrucción post-Mbappé. Hakimi, ya profundamente integrado en el equipo parisino y en la visión a largo plazo del club, eligió la estabilidad en París sobre el sentimiento en Madrid.
Recuperación de lesiones, visitas a Murcia y fuertes lazos con Madrid permanecen
A lo largo de esta saga, Hakimi se ha estado recuperando de la lesión de tobillo sufrida tras la fuerte entrada de Luis Díaz en la Liga de Campeones. El PSG le permitió continuar el tratamiento en Murcia, donde trabaja de cerca con Salinas y el equipo de la Clínica Innova. Recientemente fue visto en un dispositivo de movilidad rodante en los premios CAF después de ganar el Jugador Africano del Año 2025.
Sus apariciones regulares en España en las últimas semanas también mantenían viva la especulación. La visita de Hakimi al empate 2-2 del Real Madrid contra el Elche en La Liga la semana pasada, donde vio al exdelantero de la academia del Madrid Álvaro Rodríguez marcar y imitar la celebración del “pingüino” de Hakimi. A pesar de su renovación con el PSG hasta 2029, esos vínculos emocionales permanecen intactos. Igualmente revelador: se reunió con su amigo cercano Mbappé después del partido contra el Elche.
La renovación hasta 2029 acaba con las esperanzas de Madrid, pero la conexión perdura
Con Hakimi ahora vinculado a los campeones de Europa hasta 2029, el plan de larga data del Madrid para volver a ficharlo ha terminado efectivamente. El club siempre supo que negociar con la jerarquía del PSG era casi imposible y una vez que un traspaso gratuito estuvo fuera de la mesa, la ventana se cerró.
Para el PSG, Hakimi será una figura central en el proyecto en evolución de Enrique, y se espera que regrese de una lesión antes de la ventana de la Copa Africana de Naciones. Para el Madrid, es la historia de un reencuentro que parecía cada vez más posible hasta que la reconstrucción post-Mbappé del PSG lo reintegró firmemente en el proyecto de París.
Aun así, su presencia reiterada en España, su pasado en la academia del Madrid y su cariño por el club aseguran que su relación con Los Blancos siempre será parte de su identidad incluso si el regreso ya no sucederá.