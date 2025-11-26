Luka Modric admite que su longevidad es 'increíble' después de pasar 13 años en el Real Madrid y explica por qué se unió al AC Milan a pesar de dar 'un paso atrás' a la Serie A
Modric sigue siendo una pieza clave a los 40 años
Modric abandonó su plan inicial de terminar su carrera en el Madrid al unirse al Milan en el verano. Desde que cumplió 40 años, el centrocampista ha impresionado en la Serie A, ganándose grandes elogios de sus compañeros de equipo y de muchos antiguos héroes del fútbol italiano. El seis veces ganador de la Liga de Campeones tiene un gol y dos asistencias con los Rossoneri hasta ahora, asumiendo de inmediato un papel integral mientras el equipo de Massimiliano Allegri apunta al título de la Serie A. Sus actuaciones han desencadenado rumores de otra transferencia, pero el ex estrella del Tottenham ha compartido su atracción por el club de San Siro y su alegría al vestir la camiseta roja y negra.
- Getty Images Sport
El veterano centrocampista explica su traslado al AC Milan
Según el croata, fue la reputación de Milán lo que lo llevó a firmar un contrato de un año con el club. Explicó a Arena Sport: "Después del Real, siempre lo he dicho, adondequiera que vayas es un paso hacia abajo. No hay duda de esto y todos los jugadores pueden confirmarlo. Pero creo que llegué a un club que está muy cerca del Real Madrid en términos de reputación e historia: para mí es la situación más ideal que podría haberme ocurrido. Especialmente porque amo a Milán y de niño crecí con el fútbol italiano. Milán fue el club que más adoré. Cuando se presentó la opción de Milán, fue la correcta para mí."
Hablando sobre su experiencia en la ciudad y en el club, afirmó: "La ciudad es maravillosa. La gente me recibió fenomenalmente, tanto dentro como fuera del club. Los compañeros, el entrenador, los aficionados, todo es realmente de alto nivel. Puedes ver que Milán es un gran club histórico, uno de los más grandes del mundo. Lo sientes a cada paso, así que estoy realmente feliz y estoy disfrutando todo esto."
Modric admite que dejar el Madrid fue difícil
Modric ganó 28 trofeos durante sus 13 años de estancia en la capital española, y eso incluye seis títulos de la Liga de Campeones y cuatro premios de La Liga. Sin embargo, apartarse del club fue difícil para él, como mencionó: "Honestamente, no fue fácil, porque pasé 13 años, casi la mitad de mi vida, prácticamente en un club, en una ciudad. Fue una de las mejores épocas de mi vida. Llegué a Madrid quizás relativamente tarde, a los 27, pero en el momento adecuado. Estaba listo para ese paso. Los cuatro años en Inglaterra me ayudaron mucho. Y todo lo que viví y logré en Madrid después me parece irreal.
"Aparte de los trofeos y victorias, estar 13 años en un club así... Llegué con 27 y me quedé casi hasta los 40 y ¡es algo increíble! Porque sabes qué tipo de club es Madrid, sabes que no toleran la mediocridad, y mantenerse en ese nivel, en un club como ese, durante tantos años, con todos los éxitos que he vivido allí, ¡es algo increíble! En mi forma de pensar anterior, creía que estaría satisfecho si terminaba mi carrera a los 35. Pero mi currículo profesional hace tiempo que superó ese límite, y no oculto mi gratitud: todavía estoy, gracias a Dios, a ese nivel y ¡es algo increíble!"
Agregó: "Siempre lo he dicho y no eran trivialidades, halagando a los aficionados o al club - mi gran deseo era retirarme en Madrid. Pero simplemente, todo tiene un principio y un fin."
- Getty Images Sport
¿Cuándo volverá a jugar Modric?
Situado en segundo lugar en la tabla de la Serie A, el Milan de Modric se enfrentará a Lazio el sábado en San Siro con el objetivo de superar a la Roma y colocarse en primer lugar, al menos temporalmente. Se espera que Modric, quien disfrutó de 90 minutos completos en la victoria por 1-0 de los Rossoneri sobre su archirrival Inter, comience una vez más este fin de semana.