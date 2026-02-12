Girona vs. FC Barcelona, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Girona recibe a FC Barcelona este lunes 16 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Montilivi, por la vigésima cuarta jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Los Blanc-i-Vermells llegan al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a Sevilla en la fecha 23, con gol de Thomas Lemar. El equipo dirigido por Míchel es décimo segundo en la clasificación con 26 puntos, cuatro por encima de la zona de descenso.

Por su parte, los Culés vencieron por 3-0 a Mallorca en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal. El cuadro a cargo de Hansi Flick es líder en la tabla con 58 unidades, solo una más que el Real Madrid en la lucha por el título.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN Select y Fubo Sports.

Primera División - Primera División Estadi Municipal de Montilivi

El partido se disputa este lunes 16 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Montilivi.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del Girona

Míchel habló en conferencia de prensa sobre el duelo con Barcelona, específicamente del mejor modo de hacer daño y evitar que Lamine Yamal sea una amenaza.

"Me he visto al Barcelona y lo primero que pienso es: ¿cómo le voy a atacar? Al jugador le transmitimos cómo le podemos hacer daño al Barcelona", expresó.

"Todo el mundo tiene claro que se pueden generar ocasiones a la espalda de la defensa, pero la gran dificultad es defender la calidad en ataque que tiene el Barça. La solución es tener más el balón nosotros y presionar cuando no lo tengamos para hacer un vacío en la banda derecha y que a Lamine Yamal le llegue poco el balón", explicó.

Noticias del FC Barcelona

Los Culés se medirán con el Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey, un cruce duro, por lo que cualquier ventaja que puedan obtener en el duelo de ida será de gran ayuda en el objetivo de disputar el título.

