Ronald Araujo aviva los rumores sobre el traspaso de Julián Álvarez al Barcelona al revelar su admiración por el «gran» delantero del Atlético de Madrid.

A Araujo le han preguntado sobre la búsqueda de un delantero por parte del Barcelona y, en concreto, sobre Álvarez. Él respondió a Mundo Deportivo: «Es un gran jugador; para mí, es uno de los mejores delanteros del mundo. Se puede ver la calidad que tiene». A continuación, se le preguntó al defensa si creía que Álvarez encajaría bien en el Barça y añadió: «Los mejores jugadores deben estar en el mejor club, que es el nuestro. Eso es obvio. Pero no es mi trabajo hacer eso ni tomar esa decisión».

Álvarez ya se ha pronunciado anteriormente sobre los rumores que le vinculan con el París Saint-Germain y el Barcelona, e insistió en que no está seguro de lo que le depara el futuro. En declaraciones a L'Equipe, afirmó: «¿Si tengo pensado jugar en el Barcelona o en el PSG? Sinceramente, no lo sé. Veo lo que dice la gente en las redes sociales. En España se habla mucho de mí y del Barcelona. Por ahora, estoy centrado en el Atlético y lo valoraremos al final de la temporada».