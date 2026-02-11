Getty Images Sport
«Llevaba un año y medio sufriendo ansiedad»: Ronald Araujo, del Barcelona, habla abiertamente sobre su lucha contra la depresión tras su descanso del fútbol.
Retiro espiritual a Jerusalén tras una salida impactante
En noviembre, el Barcelona concedió a Araujo una «baja indefinida» del primer equipo. En ese momento, el club alegó «motivos personales» para la repentina salida del uruguayo, que se produjo inmediatamente después de una desastrosa actuación en la Liga de Campeones contra el Chelsea, donde recibió una tarjeta roja.
Más tarde se supo que el jugador de 26 años pasó su tiempo fuera de Cataluña embarcándose en un viaje espiritual para sanar su mente. Araujo viajó a Israel y pasó varias semanas en Jerusalén para desconectar de la implacable presión del fútbol de élite y reconectar con su fe. El viaje fue autorizado por el entrenador Hansi Flick y el director deportivo Deco, que dieron prioridad al bienestar del jugador por encima de las necesidades deportivas durante un periodo difícil para la defensa del equipo.
El defensa regresó finalmente a la sede del club en enero. Su reintegración fue gradual: al principio entrenó solo, luego se reincorporó a las sesiones grupales y, finalmente, jugó en el partido de liga contra el Elche.
- Getty Images Sport
«Te consume»: Araujo sobre jugar con dolor.
Hablando por primera vez desde su regreso al equipo, Araujo ofreció una visión sincera y emotiva de la oscuridad en la que había estado viviendo mucho antes de su baja. En una cruda entrevista con Mundo Deportivo, el central admitió que había estado ocultando sus síntomas durante 18 meses, tratando de mantener la fachada del duro defensa que adoran los aficionados.
«Llevaba un año y medio lidiando con la ansiedad, que se convirtió en depresión, y jugaba así», dijo. «Eso no ayuda, porque en el campo no te sientes realmente tú mismo. Sabes lo que vales y lo que puedes aportar en el campo, y cuando no me sentía bien, sabía que algo iba mal. Ese día me di cuenta de que ya estaba, que tenía que hablar con profesionales y con el club para que me ayudaran».
Explicó que su bagaje cultural y el machismo que a menudo se asocia al fútbol le dificultaban admitir su vulnerabilidad, y añadió: «Intentas ser fuerte, quizá por tus raíces, por tu procedencia, empiezas a seguir adelante, pero yo sentía que no estaba bien. No solo en el deporte, sino también en mi familia y en mi vida personal. No me sentía yo mismo, y fue entonces cuando caí en la cuenta y dije: algo va mal, tengo que hablar y pedir ayuda. Soy el tipo de persona que se lo guarda todo, pero también hay que entender que hay profesionales que pueden ayudarte, darte herramientas para saber cómo manejar ciertas situaciones... Necesitaba hablar y decir que algo iba mal en mí para poder recuperarme».
El abuso en las redes sociales y el punto de ruptura
Aunque la lucha mental había estado latente durante meses, el punto de inflexión llegó en noviembre. Los insultos que recibió tras su expulsión contra el Chelsea —un momento que se hizo eco de su controvertida tarjeta roja contra el PSG en temporadas anteriores— pasaron de ser críticas profesionales a viles ataques personales.
Araujo destacó la deshumanización de los futbolistas modernos y señaló que el público suele olvidar el coste humano de sus comentarios. «Al fin y al cabo, somos personas, no solo futbolistas. No todo es dinero, no todo es fama», argumentó. «También sufrimos por lo que ocurre en el campo. Tenemos suerte de hacer lo que hacemos, sí, pero detrás de todo ello hay una persona, hay sentimientos».
Lo más doloroso para el uruguayo fue ver el efecto que los abusos tenían en su familia. Recordó un momento concreto y desgarrador que le convenció de que tenía que alejarse. «Recuerdo que un día estaba tomando mate con mi mujer. Vi cómo se le cambiaba la cara mientras miraba su teléfono y se le caían las lágrimas», recordó. «Le pregunté qué había visto... "No entiendo la maldad de la gente, están deseando la muerte de nuestras hijas", me dijo.
- Getty Images Sport
Una «persona diferente» vuelve al redil.
Tras buscar ayuda profesional y tomarse el tiempo necesario para recuperarse en Jerusalén, Araujo cree que ha salido de la oscuridad con una perspectiva renovada sobre la vida y el fútbol. Su regreso a los terrenos de juego ya ha quedado marcado por un gol en la Copa del Rey, pero para Araujo, la mayor victoria es su claridad mental.
«Creo que lo peor ya ha pasado. He tocado fondo. Estoy bien preparado, trabajando con grandes profesionales y con ganas de afrontar lo que venga», afirmó.
«Barcelona es mi casa. La ciudad es mi casa. El club es mi casa. He pasado casi toda mi vida profesional aquí. Me siento muy cómodo, valorado por el club y por la afición. Y tengo muchas ganas de ver las cosas desde una perspectiva diferente y demostrar lo que puedo hacer, que es jugar. Entiendo que hay dos mundos, un mundo real y un mundo virtual. Y en el mundo real, siento el apoyo de la afición, de los seguidores del Barça y del club. Eso es muy importante. Tengo muchas ganas de triunfar aquí y ganar los títulos importantes que todos queremos».
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios