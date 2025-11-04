Club Brujas vs. FC Barcelona, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Club Brujas recibe a FC Barcelona este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Jan Breydel, por la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Club Brujas vs. FC Barcelona de la Champions League 2025-26

El Blauw-Zwart llega al compromiso después de perder por marcador de 0-4 a manos de Bayern Múnich en la fecha 3. El equipo dirigido por Nicky Hayen es vigésimo en la clasificación con tres puntos.

Por su parte, los Culés vencieron por 6-1 a Olympiacos en su más reciente partido en el certamen continental, con un hat-trick de Fermín López, un doblete de Marcus Rashford y una anotación de Lamine Yamal. El cuadro a cargo de Hansi Flick es noveno en la tabla con seis unidades.

Cómo ver Club Brujas vs FC Barcelona, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4, LaLiga TV Bar Sudamérica ESPN, Disney+ Premium México Caliente TV Estados Unidos Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, TUDN, ViX Premium y UniMás.

Hora de inicio de Club Brujas vs FC Barcelona

Liga de Campeones - Champions League Jan Breydel Stadion

El partido se disputa este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Jan Breydel.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

El Blauw-Zwart ocupa actualmente la segunda posición de la Belgian Pro League, título que buscan levantar por vigésima ocasión en su historia.

Los Culés han estado rodeados de rumores en los últimos días, mismos que involucran a nombres como Harry Kane y Julián Álvarez.

