Hidden Gems FC: Por qué Barcelona, Manchester United, Real Madrid y más están persiguiendo al talento de Levante, Karl Etta Eyong

Etta Eyong hizo su debut en el primer equipo en enero de 2024 cuando entró como sustituto contra el Alavés en La Liga, pero esa resultaría ser su única aparición en el primer equipo para el Cádiz antes de ser fichado por el Villarreal ese verano por una tarifa de 1.5 millones de euros. Nuevamente se estableció entre las filas de reserva, aunque un giro del destino poco después de su llegada cambió la carrera de Etta Eyong para siempre.

"En mi último año en el Villarreal, hubo un problema de lesiones con otro delantero," recordó en Canal+. "El entrenador me miró y preguntó, '¿Puedes jugar en ataque?' Respondí, 'Sí, puedo. No hay problema'." El resto, como dicen, es historia, y Etta Eyong anotó 19 goles en 30 apariciones para el Villarreal B mientras también ofreció seis asistencias.

Fue recompensado con algunos minutos en el primer equipo hacia el final de la campaña, y se aseguró de hacerse notar por los aficionados del Submarino Amarillo al anotar un dramático gol de la victoria en el último minuto contra el Girona para su primer gol en La Liga.

Ese gol precedió a una impresionante pretemporada durante el verano de 2025, y para cuando llegó la nueva campaña, Etta Eyong recibió un rol titular de parte de Marcelino. El joven aprovechó la oportunidad y la aprovechó al máximo al anotar en el día de apertura contra el Real Oviedo antes de proporcionar asistencias en cada uno de los siguientes dos partidos antes de finales de agosto.