El entrenador de España revela conversaciones con Lamine Yamal y Dani Carvajal tras el explosivo enfrentamiento en el Clásico y comenta la disputa entre las estrellas del Barcelona y el Real Madrid

El seleccionador de España, De la Fuente, ha desestimado las preocupaciones sobre la tensión entre Yamal y Carvajal tras su confrontación en el campo al final del Clásico entre Madrid y Barça. El incidente ocurrió después de la victoria del Madrid en el Bernabéu, donde se vio a Carvajal enfrentándose al joven extremo por comentarios que hizo en la Kings League de Gerard Piqué antes del encuentro.

El capitán de Los Blancos pareció decirle a Yamal que “habla demasiado”, lo que provocó un breve pero intenso intercambio público entre ambos. Dado que ambos jugadores desempeñan roles cruciales en la configuración de España, el altercado suscitó preguntas sobre si las rivalidades entre clubes podrían afectar la armonía del equipo nacional.

Sin embargo, De la Fuente rápidamente minimizó el asunto durante una aparición en el podcast Resonancia de Corazón. “Nunca ha habido ningún incidente, ningún comportamiento extraño de nadie”, insistió. “¿Por una pelea de colegio? No, no hay pelea de colegio. En realidad, no hay pelea. La sensación dentro del grupo es de familia y unión.”