El entrenador de España revela conversaciones con Lamine Yamal y Dani Carvajal tras el explosivo enfrentamiento en el Clásico y comenta la disputa entre las estrellas del Barcelona y el Real Madrid
De la Fuente calma temores de enfrentamiento tras confrontación en El Clásico
El seleccionador de España, De la Fuente, ha desestimado las preocupaciones sobre la tensión entre Yamal y Carvajal tras su confrontación en el campo al final del Clásico entre Madrid y Barça. El incidente ocurrió después de la victoria del Madrid en el Bernabéu, donde se vio a Carvajal enfrentándose al joven extremo por comentarios que hizo en la Kings League de Gerard Piqué antes del encuentro.
El capitán de Los Blancos pareció decirle a Yamal que “habla demasiado”, lo que provocó un breve pero intenso intercambio público entre ambos. Dado que ambos jugadores desempeñan roles cruciales en la configuración de España, el altercado suscitó preguntas sobre si las rivalidades entre clubes podrían afectar la armonía del equipo nacional.
Sin embargo, De la Fuente rápidamente minimizó el asunto durante una aparición en el podcast Resonancia de Corazón. “Nunca ha habido ningún incidente, ningún comportamiento extraño de nadie”, insistió. “¿Por una pelea de colegio? No, no hay pelea de colegio. En realidad, no hay pelea. La sensación dentro del grupo es de familia y unión.”
- Getty Images
El entrenador de España confirma conversaciones con ambos jugadores
De la Fuente confirmó que ha hablado directamente con tanto Yamal como Carvajal tras el altercado, pero reiteró que no hubo un problema duradero. “He hablado mucho con Lamine, así como con Dani Carvajal,” explicó, confirmando que a ambos jugadores se les había dirigido en privado después del Clásico. Cuando se le preguntó directamente si había hablado con Carvajal, De la Fuente simplemente respondió: “Sí, hablé con Dani.”
El entrenador español fue firme en mantener que el asunto debe ahora quedar en manos de los clubes de los jugadores, señalando su intención de enfocar la selección nacional en metas colectivas en lugar de en controversias extradeportivas.
Al tomar esta postura, De la Fuente dejó claro que espera profesionalismo y madurez de sus jugadores, especialmente dada la importancia de los próximos partidos internacionales de España. Sus comentarios también reflejan su compromiso continuo para asegurar que la selección nacional no se vea afectada por rivalidades domésticas, sin importar cuán intensas puedan llegar a ser.
'Unidad y familia' - De la Fuente destaca el espíritu de equipo de La Roja
El técnico de 63 años volvió repetidamente a un tema durante la entrevista, la unidad. “Además, la sensación dentro del grupo es de familia, de unión. Se prioriza el bien común sobre el individual, y eso dice mucho sobre este grupo de jugadores”, dijo.
Para ilustrar su punto, De la Fuente recordó un momento memorable de la Euro 2024, cuando Yamal asistió a Carvajal para un gol crucial antes de que la pareja se abrazara en celebración. “Siempre recordaré la imagen de la Eurocopa, el centro de Lamine, el remate de Carvajal, el abrazo que compartieron, sus expresiones... eso es lo que sucede en la selección nacional”, explicó. “Estoy totalmente convencido de que el único interés aquí es el interés general.”
Las palabras de De la Fuente tienen peso no solo por su autoridad, sino por su insistencia en fomentar un espíritu colectivo dentro del equipo. Al enmarcar a su equipo como una “familia”, envía un mensaje claro tanto a los jugadores como a los aficionados de que las ambiciones de España están por delante de cualquier rivalidad personal o ego.
- Getty Images Sport
El ascenso de Yamal, el liderazgo de Carvajal y el próximo desafío de España
Carvajal, quien recientemente se sometió a una cirugía de rodilla, no participará en los próximos partidos de clasificación para el Mundial de España contra Georgia y Turquía. Yamal, sin embargo, se espera que sea convocado a pesar de sufrir un problema leve de pubalgia que ha limitado sus minutos recientes con el Barcelona.
El ascenso de Yamal a la prominencia ha sido meteórico y con solo 18 años, ya se ha convertido en uno de los talentos ofensivos más brillantes de España y en una pieza clave de la reconstrucción posterior a la Eurocopa 2024. Mientras tanto, Carvajal sigue siendo un veterano respetado y líder, un rol que requiere un equilibrio cuidadoso entre la rivalidad y la responsabilidad.
Mientras España mira hacia adelante en su campaña de clasificación, la gestión de De la Fuente de las personalidades y la dinámica del vestuario podría ser vital. Con las tensiones entre las estrellas del Barcelona y el Madrid siempre al acecho bajo la superficie, su demostración pública de calma y confianza sugiere un entrenador decidido a mantener la unidad a toda costa.