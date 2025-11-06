Chelsea vs. Wolves, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Chelsea recibe a Wolves este sábado 8 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Stamford Bridge, por la décima primera jornada de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Sigue aquí en directo el Chelsea vs. Wolves de la Premier League 2025-26

Los Blues llegan al compromiso después de vencer por marcador de 1-0 a Tottenham en la fecha 10, con gol de Joao Pedro. El equipo dirigido por Enzo Maresca es séptimo en la clasificación con 17 puntos.

Por su parte, los Wolves perdieron por 0-3 a manos de Fulham en su más reciente partido de liga, con tarjeta roja para Emmanuel Agbadou. El cuadro a cargo de James Collins es último en la tabla con dos unidades.

Cómo ver Chelsea vs Wolves, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar Sudamérica Disney+ México Caliente TV Estados Unidos Universo, Peacock, NBC, TeleXitos, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, Peacock, NBC, TeleXitos y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Chelsea vs Wolves

Premier League - Premier League Stamford Bridge

El partido se disputa este sábado 8 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Luz.

México:14:00 horas

Argentina:17:00 horas

Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Chelsea

Los Blues vienen de un decepcionante empate frente a Qarabag en la Champions League, competición en la que se encuentran en zona de play-off.

Noticias del Wolves

Wolves sigue en búsqueda de su próximo entrenador, después de ser reportado el rechazo de Abel Ferreira. Entre los nombres que suenan se encuentra el de Rob Edward (Middlesbrough) y Erik ten Hag.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles