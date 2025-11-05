El Arsenal iguala un récord de 105 años con una notable racha defensiva al asegurar otra portería a cero contra el Slavia Praga

Los líderes de la Premier League han sido elogiados por la profundidad de su plantilla en la campaña actual, como dijo el analista de CBS Sports Golazo Geoff Shreeves a GOAL: "¿Recuerdan cuando Liverpool salió disparado y ficharon a Wirtz? ¿Y se hablaba de fichar a Isak? Y la cantidad de gente que decía 'No nos molestemos. Simplemente dales el trofeo.' El Arsenal comenzó a tambalearse un poco, así que todo terminó. Así que no, no diría que el Arsenal lo ganará. Tienen una gran oportunidad. ¿Diría que definitivamente va a suceder? Ni en un millón de años, porque esa es la belleza de la Premier League.

"Miren la tabla de la Premier League ahora mismo. Miren a Bournemouth, miren a Sunderland. Es fantástico. Creo que nos espera una temporada vintage de la Premier League. La temporada pasada, hay que admirar lo que hizo Arne Slot en Liverpool. Pero la ganaron casi sin dificultad, y los tres últimos se fueron bastante temprano. Dije al comienzo de la temporada, creo que estamos viendo una competencia mucho mayor por el primer puesto, y creo que tendremos muchos más equipos involucrados en la lucha por el descenso. En este momento, eso parece bastante presciente. Es un raro ejemplo de que en realidad tengo razón."