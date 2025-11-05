El Arsenal iguala un récord de 105 años con una notable racha defensiva al asegurar otra portería a cero contra el Slavia Praga
Arsenal iguala un récord centenario
Esta fue la octava victoria consecutiva del Arsenal en todas las competiciones sin conceder un gol esta temporada, un récord conjunto para un equipo de la máxima división inglesa junto con el Preston en 1889 y el Liverpool en 1920. La racha de victorias que iguala el récord comenzó con una victoria 2-0 sobre el Olympiacos en la Liga de Campeones el 1 de octubre, tras lo cual vencieron a equipos como West Ham, Fulham, Crystal Palace, Atlético de Madrid y Burnley.
La última vez que el equipo de Mikel Arteta concedió un gol fue contra el Newcastle United en la Premier League el 28 de septiembre, aunque los Gunners aún se llevaron el partido 2-1. En total, están en una racha ganadora de 10 partidos en todas las competiciones.
- Getty Images
Dowman hace historia
El prodigio del Arsenal, Max Downman, se convirtió en el jugador más joven de la historia en aparecer en un partido de la Liga de Campeones, con solo 15 años y 308 días, cuando entró como sustituto en el minuto 72 en lugar de Jurrien Timber. En el proceso, el adolescente rompió el récord que previamente ostentaba Youssoufa Moukoko del Borussia Dortmund, quien tenía 16 años y 18 días cuando debutó en 2020.
Fue, sin duda, un momento de sueño hecho realidad para el joven, quien apenas hace semanas jugaba en la UEFA Youth League, donde deslumbró para el equipo Sub-19 de los Gunners contra el Atlético de Madrid, proporcionando dos asistencias en una derrota estrecha. Downman ha estado entrenando con el primer equipo bajo las órdenes de Arteta desde el comienzo de la temporada y debutó con el club en su victoria de 5-0 sobre el Leeds United en la Premier League.
Arsenal elogiado por la profundidad de su plantilla
Los líderes de la Premier League han sido elogiados por la profundidad de su plantilla en la campaña actual, como dijo el analista de CBS Sports Golazo Geoff Shreeves a GOAL: "¿Recuerdan cuando Liverpool salió disparado y ficharon a Wirtz? ¿Y se hablaba de fichar a Isak? Y la cantidad de gente que decía 'No nos molestemos. Simplemente dales el trofeo.' El Arsenal comenzó a tambalearse un poco, así que todo terminó. Así que no, no diría que el Arsenal lo ganará. Tienen una gran oportunidad. ¿Diría que definitivamente va a suceder? Ni en un millón de años, porque esa es la belleza de la Premier League.
"Miren la tabla de la Premier League ahora mismo. Miren a Bournemouth, miren a Sunderland. Es fantástico. Creo que nos espera una temporada vintage de la Premier League. La temporada pasada, hay que admirar lo que hizo Arne Slot en Liverpool. Pero la ganaron casi sin dificultad, y los tres últimos se fueron bastante temprano. Dije al comienzo de la temporada, creo que estamos viendo una competencia mucho mayor por el primer puesto, y creo que tendremos muchos más equipos involucrados en la lucha por el descenso. En este momento, eso parece bastante presciente. Es un raro ejemplo de que en realidad tengo razón."
- Getty Images
¿Cuándo regresará Gyokeres?
En medio de la impresionante forma, Arteta sigue preocupado por la condición del delantero estrella Gyokeres, ya que se perdió el partido de la Liga de Campeones el martes. El internacional sueco sufrió una lesión en el muslo durante la victoria de la Premier League sobre Burnley el fin de semana pasado, dejando al entrenador del Arsenal temeroso de que pueda estar fuera por un período prolongado. El entrenador español dijo a los periodistas antes del choque europeo: "Estoy preocupado porque no ha tenido muchos problemas musculares y necesitaba salir del campo y estaba sintiendo algo. Eso obviamente nunca es una buena señal, especialmente para un jugador que es muy, muy explosivo. Así que estamos investigando un poco más para entender dónde estamos en términos de la lesión y lo anunciaremos en el momento en que lo sepamos."
Un nuevo informe de BBC ha afirmado que Gyokeres se someterá a más pruebas esta semana y Arsenal teme que pueda estar fuera hasta dos semanas. Esto significa que el delantero se perderá el próximo partido de liga del club contra Sunderland y también descansará durante el parón internacional, pero se espera que regrese antes del derbi del norte de Londres contra Tottenham el 23 de noviembre.