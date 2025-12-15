Cardiff vs. Chelsea, Carabao Cup: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cardiff City recibirá a Chelsea el martes en el Cardiff City Stadium en el partido de cuartos de final de la Carabao Cup.

Cardiff, un equipo del Campeonato, avanzó en las rondas anteriores pero se enfrenta a un gigante de la Premier League, el Chelsea, que busca progresar a pesar de los desafíos en su plantilla.

Aquí puedes encontrar el Cardiff vs Chelsea en vivo. GOAL te brinda todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido en vivo hoy.

Cómo ver Cardiff vs Chelsea, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no tiene señal confirmada en España, de manera que recomendamos NordVPN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN (Argentina y Chile), ESPN 2 (resto de Sudamérica) y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Hora de inicio de Cardiff vs Chelsea

Carabao Cup - EFL Cup Cardiff City Stadium

El partido se disputa este martes 16 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Cardiff City.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias de equipos y plantillas

Noticias de equipos y plantillas

Lesiones y jugadores suspendidos

Noticias del equipo Cardiff

Cardiff, mientras tanto, no puede seleccionar al cedido de Chelsea Omari Kellyman, agravando sus problemas en las áreas de ataque.

Rubin Colwill estará fuera de juego por un período prolongado después de dañarse el tobillo, lo que podría hacer que Joel Colwill sea llamado para reforzar la línea de ataque. Los anfitriones también están sin Gabriel Osho y Ollie Tanner, quienes están recuperándose de sus propios problemas de lesiones.

Noticias del equipo Chelsea

Chelsea tendrá que reorganizarse en la defensa, ya que Marc Cucurella no está disponible tras alcanzar el límite de tarjetas amarillas para suspensión.

Enzo Maresca tampoco puede contar con varios jugadores lesionados, con Liam Delap, Dario Essugo, Romeo Lavia, Mykhaylo Mudryk y Levi Colwill todos fuera de juego, mientras que Marc Guiu no puede participar debido a que está ligado a otro club en la copa.

