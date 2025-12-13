Mohamed Kader Meite NXGN GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Mohamed Kader Meite: El imponente delantero adolescente del Rennes que ha captado la atención del Chelsea, Manchester United y PSG

El Rennes no es ajeno a producir algunos de los mejores jugadores, y Mohamed Kader Meite parece estar destinado a convertirse en el próximo talento de élite que salga de su cantera, siguiendo los pasos de ganadores del Balón de Oro como Ousmane Dembele, Desire Doue y Eduardo Camavinga. Con solo 18 años, ya se dice que el imponente delantero está llamando la atención en toda Europa.

Ya con una altura impresionante de seis pies y cuatro pulgadas, Meite es, para decirlo sin rodeos, una unidad absoluta, y ya está aprendiendo a usar su imponente físico a su favor en esas situaciones marginales que marcan la diferencia en el fútbol de alto nivel.

Pero el francés no es tu clásico 'hombre grande' torpe en la delantera, sino que aporta una mezcla de habilidad técnica y el tipo de astucia en y alrededor del área que es tan crucial en el juego moderno. De hecho, un avance en el primer equipo en 2025 ya lo ha vinculado con algunos de los equipos más grandes de Europa a medida que se acerca la ventana de transferencias de enero, incluidos los gigantes de la Premier League, Chelsea y Manchester United.

Pero, ¿quién es Meite y por qué deberías prestar atención al último gran prospecto del Rennes? GOAL te trae todo lo que necesitas saber...

  • Donde todo comenzó

    Uno de los últimos prospectos surgidos de la cuna de talento que es París y sus alrededores banlieues, Meite nació de padres marfileños en el barrio de Creteil, en el sureste de la ciudad, en octubre de 2007.

    Dando sus primeros pasos en el camino hacia una carrera profesional en el club local CA Paris 14 en 2013, el delantero se desarrollaría en una serie de equipos juveniles en la capital francesa antes de captar la atención del Rennes, ubicado en Bretaña, y unirse a su academia en 2022 cuando tenía 15 años, un reflejo del potencial que vio el equipo de la Ligue 1, ya que esa es la edad más temprana posible para que un jugador pueda dejar su área local en busca de oportunidades en otros lugares, según las normas francesas.

    Allí, Meite haría rápidos progresos a través de las categorías de edad, codeándose con los grandes, ya que regularmente jugaba para los Sub-19 en la campaña 2023-24 después de debutar a los 15 años, e incluso participó con las reservas de Rennes en febrero de 2024. También fue incluido en el equipo de Francia para el Campeonato Europeo Sub-17 a principios del verano.

  • El gran descanso

    Después de un comienzo rápido en la siguiente temporada con el equipo B, una irrupción en el primer equipo se veía inevitable, y cinco días después de firmar su primer contrato profesional con el club, Meite hizo su debut en un cameo de 10 minutos contra Toulouse en la Ligue 1 en noviembre de 2024. Eso no lo llevó a establecerse de inmediato, pero después del cambio de año fue una presencia regular en el equipo, incluso ganándose un puesto como titular contra el Paris Saint-Germain en marzo.

    Marcaría sus dos primeros goles senior en partidos consecutivos contra Nantes en el derbi bretón y Lyon hacia el final de la campaña, antes de llevar a los U19 al triunfo en la prestigiosa Coupe Gambardella a finales de mayo, anotando un dramático gol ganador en el final contra Dijon. Sin embargo, es solo esta temporada que la gente ha comenzado a notar más ampliamente, incluyendo a sus admiradores en la Premier League.

    Una incursión ganadora saliendo del banquillo en septiembre impulsó al joven delantero al centro de atención, al cambiar el rumbo del enfrentamiento de la Ligue 1 contra Lyon en 21 minutos. Con Rennes perdiendo 1-0, Meite ya había forzado una buena parada cuando provocó una falta que cambió el juego, obteniendo una tarjeta roja del exjugador del Liverpool Tyler Morton con un cuarto de hora restante.

    Cinco minutos después, se convirtió en una molestia en el área para asistir al empate de Anthony Rouault, y en el tiempo de descuento forzó un gol en propia puerta para arrebatar la victoria, fijando a un defensor en la banda, girándose y lanzando un disparo desde un ángulo agudo que de alguna manera terminó en el fondo de la red tras tocar el poste y una doble desviación. Aún había tiempo para que el adolescente añadiera un gol merecidísimo, al elevarse para dirigir un cabezazo al fondo de la esquina inferior.

    Este fue un cameo que exhibió todos los mejores atributos de Meite, con la actuación incluso haciéndose viral en las redes sociales.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-RENNESAFP

    Cómo va eso

    Los goles no han fluido exactamente en las semanas y meses desde aquella noche de septiembre, pero, a los 18 años, Meite ya es un miembro de pleno derecho del equipo principal del Rennes, acumulando minutos regularmente y empezando tres partidos consecutivos entre finales de octubre y mediados de noviembre. Sus cuatro participaciones en goles hasta la fecha han venido en poco más de 400 minutos de acción.

    Fue decisivo nuevamente en el segundo de esos partidos contra el Strasbourg, propiedad del Chelsea, cuando el Rennes aseguró una convincente victoria por 4-1, primero mostrando reacciones rápidas para volear el segundo gol de su equipo desde cerca antes de convertirse en proveedor al fijar a su hombre y lanzar un centro de precisión hacia la trayectoria de su compañero de ataque Esteban Lepaul.

    Ese fue el catalizador para una racha de cuatro victorias consecutivas, pero está claro que Meite va a tener que ser paciente para tener oportunidades en el equipo y frente al gol mientras continúa su desarrollo. A nivel internacional, ya ha debutado con la selección sub-21 de Francia.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-RENNESAFP

    Mayores fortalezas

    Como hemos mencionado, Meite es una verdadera unidad, y está claro que ya está entendiendo cómo usar mejor su imponente figura de 6'4" a su favor. "Sabe cómo mantenerse en el área y usar su físico", dijo recientemente el entrenador del Rennes, Habib Beye, un exdefensor del Newcastle.

    Como lo ha demostrado en un par de sus participaciones en goles hasta ahora esta temporada, el joven de 18 años ya es hábil en el juego de retención, demostrando ser un objeto inamovible cuando tiene a un defensor fijado, y tiene la fuerza para controlar lo que suceda después. Ciertamente no se echará atrás en una batalla, como demostró al enfrentarse cara a cara con el veterano del PSG Marquinhos la temporada pasada.

    No es sorpresa que también sea completamente dominante en el aire, con dos de sus cuatro goles en el primer equipo hasta la fecha provenientes de cabezazos. Lo que es más inesperado, sin embargo, es la disposición de Meite para retroceder y ayudar a su equipo, usando su físico para recuperar la posesión en el mediocampo y hacer que su equipo avance.

    Aunque está demostrando ser letal dentro del área, Meite no es tu clásico, torpe, 'hombre grande' No.9, a menudo apareciendo por los costados, en los espacios intermedios y en el rol de No.10 - lo que refleja que tiene mucha confianza con el balón en los pies.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    Espacio para mejorar

    Inevitablemente, Meite todavía está un poco crudo en sus habilidades mientras desarrolla su estilo de juego y aprende sobre su cuerpo, todo mientras aún crece a pesar de ya superar en altura a la mayoría de sus oponentes.

    La definición es algo que ciertamente querrá mejorar, y eso traerá los goles que quizás han faltado hasta ahora en su incipiente carrera senior. Desde la perspectiva de su entrenador, necesita trabajar en su habilidad para involucrar a otros en el juego y en cómo encontrar espacios elusivos en la parte alta del campo.

    "Va a aprender rápidamente, pero necesita ser liberado de esta presión", dijo Beye en septiembre. "Y es bueno que haya delanteros de mayor pedigrí (en el club) porque creo que eso es lo que necesita para mejorar. Marca goles, pero necesita mejorar en su juego de enlace y su movimiento. Sabemos que si ponemos balones en el área, él estará presente."

  • Nick WoltemadeGetty

    ¿El próximo... Nick Woltemade?

    Cuando hablamos de jugadores que realmente se ajustan al viejo adagio de 'buenos pies para un hombre grande', es bastante difícil mirar más allá del nuevo héroe de culto del Newcastle, Nick Woltemade. El imponente alemán, que sobresale en mantener la posesión del balón y en involucrar a sus compañeros de equipo mientras es hábil para infiltrarse en el espacio a pesar de ser el jugador más grande en el campo la mayoría de las veces, debe seguramente ser el referente para un delantero joven y esbelto como Meite.

    El francés actualmente es dos pulgadas más bajo que Woltemade, pero con 18 años aún tiene un poco de crecimiento por delante. Tampoco está tan pulido como su contraparte desde el punto de vista técnico, pero eso debería llegar con el tiempo, y cuenta con una velocidad similar a pesar de su robusta complexión, así como una capacidad de definición instintiva en el área de penalti.

    Si Meite puede realizar las mejoras en su juego colaborativo que ya hemos mencionado, entonces tiene el potencial de representar la clase de amenaza integral que Woltemade ha aportado al frente de ataque del Newcastle desde su llegada de £69 millones ($92m) desde Stuttgart en el verano.

  • Mohamed Kader Meite Rennes

    ¿Qué sigue?

    A corto plazo, lo más lógico sería que Meite se concentrara y hiciera todo lo posible para convertirse en titular indiscutible para Beye en Rennes, pero su reciente surgimiento ya ha generado vínculos de transferencia.

    Tras su impresionante actuación contra Lyon, se informó en España que varios de los principales clubes europeos se habían interesado por las hazañas del adolescente en Bretaña, pero supuestamente es el Chelsea quien muestra el mayor interés. Los Blues, por supuesto, han hecho de su misión acumular algunos de los jugadores jóvenes más emocionantes del planeta en los últimos años.

    Luego, en noviembre, The Sun afirmó que Meite y su compañero de equipo Jeremy Jacquet habían sido observados por el Manchester United, aunque los Red Devils lo consideraron "todavía un poco inexperto". Inevitablemente también se le ha vinculado con un regreso a su ciudad natal para unirse a los ganadores de la Liga de Campeones PSG, mientras que se dice que el AC Milan está considerando hacer una oferta tan pronto como en enero.

    Queda por ver si hay alguna substancia en estos rumores, pero está claro que Meite tendrá la elección de la élite de Europa si continúa en su trayectoria actual, y el Rennes puede prepararse para otro gran día de pago.

