+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Chelsea beat EvertonGetty/Goal
Richard Mills y Salvador Pérez

Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Chelsea vs Everton: ¡Cole Palmer volviendo a su mejor nivel! La estrella de Inglaterra marca mientras Malo Gusto domina el juego desde el lateral derecho en una cómoda victoria sobre los Toffees

Cole Palmer anotó su primer gol para el Chelsea desde septiembre, ya que la estrella que regresaba ayudó a su equipo a vencer al Everton 2-0 en la Premier League el sábado. En medio de una temporada marcada por lesiones, el talismán de los Blues abrió el marcador antes de que el excelente Malo Gusto duplicara la ventaja de los anfitriones. Los Toffees apenas pusieron resistencia al equipo de Enzo Maresca mientras lograban su primera victoria en cinco partidos en todas las competiciones.

Tras un comienzo intenso, que incluyó algunos encontronazos y una lesión temprana del exjugador del Chelsea Kiernan Dewsbury-Hall, los locales tomaron la delantera en el minuto 21 cuando Palmer venció a Jordan Pickford en su primer palo para su primer gol en tres meses. Aún más que el exjugador del Manchester City, quien ha sido reintegrado poco a poco tras una lesión en la ingle y una fractura de dedo del pie, Gusto tuvo un excelente desempeño para los Blues al sumar un gol a su asistencia cuando remató el pase de Pedro Neto justo antes del descanso. 

Chelsea, que ha perdido más puntos en casa desde posiciones ganadoras en la Premier League esta temporada que cualquier otro equipo (ocho), debería haber asegurado la victoria cuando Alejandro Garnacho se escapó de la defensa del Everton, solo para lanzar un tiro muy desviado. El equipo del oeste de Londres, que no estuvo en su mejor forma pero no lo necesitó contra sus inoperantes oponentes, respiró aliviado cuando el disparo de Iliman Ndiaye golpeó el poste en los últimos minutos. Pero dejaron la reacción demasiado tarde para intentar una remontada mientras Chelsea ascendía al cuarto puesto de la división, mientras que David Moyes, cuyo equipo del Everton está en octavo, sigue buscando su primera victoria en Stamford Bridge. 

GOAL califica a los jugadores de Chelsea desde Stamford Bridge.

  • Chelsea v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y Defensa

    Robert Sánchez (7/10):

    Hizo lo justo para evitar que Barry rematara a puerta vacía, mostrando buena atletismo para tocar el balón. Definitivamente está teniendo una temporada mejor que la anterior.

    Malo Gusto (8/10):

    El lateral avanzó mucho y puso un pase bien cronometrado para Palmer, quien hizo el resto para poner el 1-0. El francés finalizó bien desde seis yardas en lo que es una temporada impresionante para él.

    Wesley Fofana (7/10):

    Realizó algunos buenos bloqueos y despejes en la defensa durante el primer tiempo, y no permitió que el Everton tuviera muchas opciones. 

    Trevoh Chalobah (7/10):

    El central ejecutó algunas impresionantes entradas de recuperación cuando el Everton parecía amenazante. Él y Fofana son, posiblemente, la mejor pareja de centrales de Chelsea en este momento.

    Marc Cucurella (6/10):

    El internacional español ha sido uno de los mejores jugadores de Chelsea esta temporada, pero fue superado por su compañero de lateral Gusto. Sin embargo, no cometió muchos errores.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-EVERTONAFP

    Centrocampo

    Reece James (7/10):

    No fue tan efectivo como lo ha sido en partidos recientes en el mediocampo, pero el capitán del Chelsea aún hizo un gran esfuerzo por su equipo.

    Enzo Fernandez (6/10):

    Jugó en un rol menos avanzado de lo que ha estado últimamente, y parte de su efectividad pareció un poco disminuida como resultado.

    Cole Palmer (8/10):

    El creador de juego mostró buena velocidad y un final inteligente para el primer gol del Chelsea. Debido a sus problemas de lesiones, el joven de 23 años fue retirado después de una hora en lo que fue un buen día en la oficina.

  • Chelsea v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Pedro Neto (7/10):

    Mostró una sorprendente explosión de velocidad para superar a Vitaliy Mykolenko, antes de que Gusto metiera el balón en el fondo de la red con elegancia. Necesita hacerlo tan a menudo como sea posible.

    Joao Pedro (5/10):

    El antiguo jugador del Brighton está pasando por un momento difícil, ya que las cosas no están saliendo como lo hicieron al principio de la temporada. 

    Alejandro Garnacho (6/10):

    En otro día, podría haber conseguido un hat-trick. Puede superar a un jugador con relativa facilidad, pero su puntería necesita mejorar.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-EVERTONAFP

    Suplentes y Entrenador

    Andrey Santos (6/10): 

    Ayudó a Chelsea a conseguir tres puntos muy necesarios. 

    Jamie Gittens (6/10):

    Parte de su distribución fue alentadora, pero no tuvo muchas oportunidades para brillar.

    Estevao (6/10):

    Hubo un zumbido de emoción cuando entró, pero a veces necesita elegir mejor sus momentos de ataque.

    Enzo Maresca (7/10):

    El italiano necesitaba un resultado hoy, y lo consiguió, aunque sin tener que salir de tercera marcha. Sus dos goles vinieron de dos movimientos de equipo inteligentes y rápidos, y sus sustituciones aseguraron la victoria. Hizo la llamada correcta al iniciar a Palmer.

Carabao Cup
Cardiff crest
Cardiff
CAC
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Arsenal crest
Arsenal
ARS
0