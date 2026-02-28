Goal.com
James Westwood

Traducido por

Endrick está demostrando al Real Madrid de lo que es capaz durante su cesión al Lyon, pero el «nuevo Pelé» sigue luchando por ganarse un puesto en la selección brasileña para el Mundial

A principios de año, parecía que el sueño de Endrick de formar parte de la selección brasileña para el Mundial se había esfumado. El joven jugador del Real Madrid solo disputó 99 minutos con el club en la primera mitad de la temporada, ya que el entonces entrenador de los blancos, Xabi Alonso, prefería al delantero Gonzalo García, formado en la cantera, por delante de él, por lo que su salida se hizo inevitable en el mercado de fichajes de invierno.

Afortunadamente, Endrick encontró el club perfecto. Desde que completó oficialmente su cesión al Lyon el 1 de enero, el jugador de 19 años ha recuperado el estado de forma que le convirtió en uno de los futbolistas más prometedores del planeta en el Palmeiras, con seis participaciones en goles en sus primeros siete partidos con el equipo de la Ligue 1. 

De repente, Endrick parece el jugador de 60 millones de euros (52 millones de libras esterlinas/71 millones de dólares) que el Madrid pensó que estaba comprando cuando ganó la carrera por su fichaje en diciembre de 2022. Ha sido un cambio notable que, naturalmente, ha suscitado rumores sobre un inminente regreso a la selección brasileña, con la pausa internacional de marzo a la vuelta de la esquina.

El seleccionador de la Seleção, Carlo Ancelotti, fue testigo de cerca del talento de Endrick en su último año en el Madrid, e incluso aconsejó personalmente al joven que abandonara el Bernabéu para aumentar sus posibilidades de disputar el Mundial. Endrick volverá sin duda a estar en los planes de Ancelotti, lo que ya es un logro en sí mismo.

Sin embargo, la cruda realidad es que todavía le queda un arduo camino por recorrer para asegurarse un puesto en el avión que le llevará al torneo de 2026 en Norteamérica. Por muy bien que lo haya hecho hasta ahora con el Lyon, sigue mostrando algunos signos de inmadurez y, dado que Brasil cuenta con más profundidad en ataque que cualquier otra nación, tendrá que ser casi perfecto de aquí en adelante para destacar entre sus compañeros.

    Un comienzo difícil

    Aunque Endrick finalmente no logró estar a la altura de las expectativas poco realistas en su primer año en Madrid, no fue un fracaso total. El astro brasileño marcó en su debut tanto en La Liga como en la Champions League, y se convirtió en el primer jugador blanco desde Cristiano Ronaldo en anotar cinco goles en una sola campaña de la Copa del Rey, terminando finalmente como máximo goleador del torneo.

    Sin embargo, solo disputó nueve minutos en la prórroga de la final que el Real Madrid perdió ante el Barcelona. Ancelotti prescindió de Endrick en los partidos más importantes y solo le dio 35 minutos de juego en las eliminatorias de la Liga de Campeones.

    Ya en septiembre, Ancelotti se vio obligado a justificar la falta de minutos de Endrick: «Sí, puede que esté siendo injusto, porque está entrenando bien. Pero delante de él están Vinicius [Jr], Rodrygo, [Kylian] Mbappé... Es necesario que tenga un poco de paciencia».

    En febrero, el técnico italiano estaba convencido de la calidad de Endrick, pero identificó un aspecto clave que debía mejorar: «Tiene mucha precisión, es rápido, potente y, aunque todavía necesita mejorar el manejo del balón, tiene ese desmarque, ese remate. Su disparo es espectacular. Es muy joven, pero aprende muy rápido».

    De hecho, la toma de decisiones de Endrick era errática y su tendencia a retener demasiado el balón interrumpía el flujo del Madrid. Ancelotti nunca iba a ceder a la presión externa con respecto al desarrollo de Endrick y siempre mantuvo la plena confianza del exjugador del Palmeiras, a pesar de utilizarlo solo en papeles secundarios.

    «Está contento, trabaja duro y parece motivado. Estoy encantado con él», dijo Ancelotti en abril. «Si quieres estar en el Real Madrid, tienes que aguantar un poco en el banquillo».

    Completamente excluido

    Ancelotti era un aliado para Endrick, y fue un duro golpe cuando el entrenador anunció su salida del Madrid a principios de mayo. Alonso fue rápidamente designado como sucesor de Ancelotti, pero las esperanzas de Endrick de causar una buena impresión al español se vieron frustradas cuando sufrió una grave lesión en el tendón de la corva a finales de mes, lo que le impidió participar en el Mundial de Clubes.

    El prometedor García, procedente de la cantera, se hizo con una parte de la Bota de Oro en la trayectoria del Madrid hasta las semifinales y, posteriormente, con el ascenso al primer equipo. Cuando Endrick recuperó su forma física en septiembre, había caído al quinto puesto en la jerarquía de la delantera.

    Según The Athletic, cuando Alonso eligió a García para sustituirlo en los últimos 20 minutos del partido de Liga contra el Getafe el 19 de octubre, Endrick accedió al deseo de su entorno de buscar una salida en forma de cesión. 

    Alonso no daba ninguna indicación de que la situación del internacional brasileño fuera a cambiar en breve, y declaró a TNT Sports, tras volver a dejarlo en el banquillo en la victoria de la Liga de Campeones sobre la Juventus tres días después: «Está claro que todo el mundo quiere jugar. Y un jugador joven aún más. Dado el contexto, queremos competir ahora mismo, y es difícil dependiendo del partido».

    Hubo muchas otras razones para el eventual despido de Alonso en enero, pero The Athletic añade que algunos directivos del club estaban confundidos por su trato a Endrick y les preocupaba que pudiera estancarse, por lo que, a regañadientes, consideraron la idea de una cesión temporal.

    «Como en casa»

    Endrick se centró exclusivamente en el Lyon cuando este club se interesó por él, ignorando el interés de otros muchos clubes. Estaba ansioso por seguir los pasos de sus compatriotas Juninho Pernambucano, Edmilson, Bruno Guimaraes y Lucas Paqueta, mientras que la presencia del entrenador portugués Paulo Fonseca fue otro factor decisivo.

    «El hecho de que el cuerpo técnico sea portugués es muy bueno, porque ya me entrenó un entrenador portugués, Abel Ferreira, en el Palmeiras», declaró Endrick en su presentación. «Es bueno para mí, porque sé cómo trabajan. Fue un punto a favor».

    Sorprendentemente, tampoco guardaba rencor a Alonso tras un largo periodo fuera del equipo: «Estos han sido los mejores meses de mi carrera, porque he tenido tiempo para estar con mi mujer, construir mi casa y mi vida».

    Esa positividad desarmante le ha ayudado a tener un comienzo fulgurante en el Groupama Stadium. Endrick entró inmediatamente en la alineación de Fonesca para el partido de dieciseisavos de final de la Copa de Francia contra el Lille, y marcó el gol de la victoria. Demostró su instinto depredador al aparecer como un fantasma en el segundo palo para rematar con calma de media volea y dar a su nuevo equipo la victoria por 2-1, uno de los seis disparos que realizó mientras aterrorizaba a la zaga del Lille.

    «Estoy muy contento de volver a los terrenos de juego y de recuperar la sonrisa», declaró a beIN Sports tras el partido. «Es genial, mucho mejor de lo que imaginaba. Puedo bromear con todo el equipo, he llegado a conocer bien a todos, hablo español e inglés. Me siento como en casa». 

    Comparaciones con Benzema

    Endrick también brilló en su debut en la Ligue 1 contra el Brest, donde dio su primera asistencia (una de las cinco ocasiones que creó) y completó ocho regates para inspirar al Lyon a una victoria por 2-1. Eso preparó el terreno para una actuación impresionante la semana siguiente, fuera de casa, contra el Metz.

    El cedido por el Madrid marcó un brillante hat-trick en la contundente victoria del Lyon por 5-2. Endrick rompió el empate al principio del partido con un precioso remate por encima del portero, duplicó su cuenta tras una rápida carrera desde el centro del campo justo antes del descanso y cerró el marcador con un penalti perfectamente ejecutado, que él mismo provocó. Fue el primer triplete de la carrera de Endrick, lo que le convirtió en el jugador más joven en marcar tres goles en un partido con el Lyon, batiendo el récord que Bernard Lacombe había mantenido durante 54 años.

    Los aficionados del Lyon pudieron disfrutar de más magia del brasileño en el partido de octavos de final de la Copa de Francia contra el Stade Lavallois. El equipo de segunda división estaba frustrando con éxito al Lyon hasta el minuto 79, cuando Endrick se adelantó a un defensa en un balón suelto en el borde del área y envió el balón al fondo de la red, casi arrancándola por completo

    Ese sensacional gol puso al Lyon en camino hacia la victoria por 2-0 y a un paso de su primer gran trofeo desde 2012. En poco más de cuatro semanas, Endrick se había convertido en un nuevo héroe para los fieles del Groupama Stadium, ganándose comparaciones con un icono del club.

    «Vi crecer a Karim Benzema en Lyon», declaró el exdefensa Cris a la cadena francesa Telefoot. «Tenía un carácter formidable. Cuando veo a Endrick, veo lo mismo. Es capaz de superar a los defensas en el uno contra uno y marcar la diferencia en el área».

    De vuelta a la realidad

    Endrick ganó el premio al Jugador del Mes de la Ligue 1 en enero y ha sido nombrado Jugador del Partido en tres de sus siete apariciones con la camiseta del Lyon. Sin embargo, su impulso se detuvo cuando fue expulsado en la victoria por 1-0 en Nantes.

    Inicialmente, recibió una segunda tarjeta amarilla por lo que parecía ser un inocente enredo de piernas, pero el árbitro, tras revisar el VAR, la convirtió extrañamente en una tarjeta roja directa. Fonseca calificó posteriormente la decisión de «muy dura», y el Lyon presentó una apelación que tuvo éxito y redujo la suspensión de Endrick a un partido. Sin embargo, no hubo discusiones sobre la primera tarjeta amarilla de Endrick, ya que tiró descaradamente de la camiseta de su oponente después de pasar el balón. 

    «Endrick tiene que aprender de esta situación; he hablado con él», añadió Fonseca. «Tiene que entender que ahora es un jugador que acapara toda la atención de todos los implicados».

    Eso fue una advertencia y una llamada a la realidad para Endrick: debe mantener un nivel constante si quiere ser algo más que una estrella fugaz, tanto en términos de disciplina como de nivel de juego.

    Por desgracia, no estuvo a la altura en este último aspecto tras su regreso de la suspensión en Estrasburgo el pasado fin de semana. El Lyon llegó al partido lleno de confianza tras una racha de 13 victorias consecutivas en todas las competiciones —una menos que el récord del club establecido por Gerard Houllier en 2006— y ocupaba el tercer puesto de la clasificación de la Ligue 1, con rumores sobre una posible lucha por el título.

    Sin embargo, las cosas se torcieron en el Stade de la Meinau, donde Endrick fue uno de los peores jugadores y el Lyon cayó derrotado por 3-1. Solo consiguió 31 toques en 90 minutos y perdió la posesión 15 veces, lo que le valió duras críticas por parte del exseleccionador de Francia Raymond Domenech. 

    «Fue inútil y no aportó soluciones. Todos los delanteros deben realizar un trabajo defensivo real, ofrecer soluciones y aportar profundidad. Él no hizo nada de eso», afirmó Domenech mientras cubría el partido como comentarista para La Chaine L’Equipe. «No ofrece opciones por detrás y, cuando tiene el balón, simplemente lo pierde. A veces simplemente lanza el balón por encima o se queda con él. Francamente, el hecho de que se quedara en el campo durante todo el partido fue decepcionante».

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-CHI-BRAAFP

    Dolor de cabeza por selección

    Endrick es un jugador capaz de decidir un partido en un buen día, un delantero explosivo y potente con una zurda endiablada y un control de balón magnífico. Por eso el Madrid no concedió al Lyon una opción de compra al cederlo en préstamo; sigue considerándolo una pieza importante en sus planes de futuro.

    Sin embargo, la evidente debilidad que señaló Ancelotti sigue ahí. Endrick no levanta lo suficiente la cabeza y, con demasiada frecuencia, opta por ir por su cuenta cuando sus compañeros están en mejores posiciones. Eso puede jugar en su contra cuando llegue el momento de que el seleccionador de Brasil dé a conocer su lista definitiva para el Mundial. Los entrenadores solo pueden llevar 26 jugadores, y Ancelotti se enfrenta a un gran dilema en la última línea.

    El Lyon ha estado utilizando a Endrick como extremo derecho, pero, siendo realistas, no tendrá cabida en la Selecao, ya que compite con Raphinha, Rodrygo y Estevao Willian. Por muy versátil que sea este talentoso adolescente, tampoco va a desplazar a Vinicius en el lado contrario, ni a su suplente habitual, Gabriel Martinelli. Eso le deja luchando por un puesto de número 9, donde se hizo famoso en el Palmeiras.

    Endrick no ha jugado con su selección desde marzo del año pasado, y Ancelotti ha convocado a otros seis jugadores como opciones para el centro del campo: Matheus Cunha, Richarlison, Joao Pedro, Vitor Roque, Igor Jesus y Kaio George. Gabriel Jesus también acaba de volver a la acción en el Arsenal tras una larga lesión, e Igor Thiago, del Brentford, está llamado a entrar en la convocatoria en su lucha con Erling Haaland por la Bota de Oro de la Premier League.

    Probablemente solo dos o tres de esos nombres entrarán en la selección, lo que significa que Ancelotti tendrá que hacer algunas llamadas difíciles. Tal y como están las cosas, una de ellas probablemente será para Endrick.

    La buena noticia es que aún tiene mucho tiempo para cambiar su situación, ya que la fecha límite para las selecciones de los entrenadores no es hasta el 1 de junio. El Lyon podría tener aún 21 partidos por disputar, si llega a las finales de la Copa de Francia y la Europa League, y Fonesca es muy consciente de lo que Endrick debe hacer para alcanzar el siguiente nivel.

    «Todo el mundo sabe que quiere estar en la selección de Brasil y él entiende lo importante que es rendir aquí para lograr ese objetivo. Intento que mantenga el equilibrio, la humildad y la responsabilidad», declaró recientemente a The Athletic. «Ayudarle a comprender que él puede ayudar al equipo, pero también que el equipo puede ayudarle a él».

    Si Endrick asimila todo eso, puede que a Ancelotti le resulte imposible pasar por alto su talento. 

