Jordania Descripción general

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World Cup Power Rankings GFX

Clasificación de poderío del Mundial 2026: España se mantiene en el n.º 1, mientras que Brasil y EE. UU. suben puestos

Nada supera al Mundial. Clasificarse despierta un entusiasmo nacional que el fútbol de clubes no logra igualar. Por eso hemos visto explosiones de alegría en todo el mundo mientras los países conseguían su billete para la fiesta del fútbol que este verano acogerá Norteamérica. En marzo se confirmaron los seis últimos: Suecia, Turquía, Chequia y Bosnia y Herzegovina completaron las plazas europeas, e Irak y la República Democrática del Congo lo lograron en la repesca interconfederal.

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Eredivisie crestEredivisie

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
8AZ Alkmaar crestAZ Alkmaar2266103646-1024
W
L
L
D
D
9ADO Den Haag crestADO Den Haag2264122445-2122
W
L
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D
W
10HERA United crestHERA United2255122442-1820
L
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W
11Excelsior crestExcelsior2222181851-338
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12NAC Breda crestNAC Breda2221191771-547
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