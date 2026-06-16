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Jordania Descripción general
Más
Posiciones
Más
Eredivisie
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|8
|AZ Alkmaar
|22
|6
|6
|10
|36
|46
|-10
|24
|9
|ADO Den Haag
|22
|6
|4
|12
|24
|45
|-21
|22
|10
|HERA United
|22
|5
|5
|12
|24
|42
|-18
|20
|11
|Excelsior
|22
|2
|2
|18
|18
|51
|-33
|8
|12
|NAC Breda
|22
|2
|1
|19
|17
|71
|-54
|7