Jordania vs Argentina pronóstico: Goleada albiceleste | 27/06/2026

Mejores apuestas Jordania vs Argentina

Gana Argentina⭐ @ 1.16 en Betano

Más de 2.5 goles⭐ @ 1.61 en Betano

Ambos equipos no anotan⭐ @ 1.53 en Betano

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Se juega la jornada tres de la Fase de Grupos en la Copa del Mundo, donde Argentina se mide a una Jordania que tiene mucho que arriesgar y poco que perder al vivir su primera oportunidad de competir en una justa veraniega. El combinado albiceleste se ha convertido en uno de los favoritos a repetir el título de hace cuatro años, luego de arrancar con cinco goles concretados por el astro argentino, Lionel Messi.

Por otro lado, enfrenta a un combinado asiático que buscará aguantar al combinado sudamericano y arrebatarle las tres unidades en territorio norteamericano. Todo pinta para que el equipo de Lionel Scaloni continúe con su camino para refrendar el título de hace cuatro años.

Alineaciones Probables: Jordania vs Argentina

Posible alineación de Jordania:

Anularla, Nasib, Al-Arab, Dahab, Haddad, Rashdan, Al-Rawabdeth, Taha, Olwan, Mardi, Tamari.

Posible alineación de Argentina:

Martínez, Medina, Martínez, Romero, Molina, Almada, Fernández, Mac Allister, De Paul, Martínez, Messi.

Las mejores apuestas Jordania vs Argentina

1er Pronóstico Jordania vs Argentina: Gana Argentina @ 1.16 por Betano

Los pronósticos anticipan una victoria abismal de la Albiceleste, con más del 57% de probabilidades de llevarse las tres unidades y continuar su camino rumbo a refrendar el título de hace cuatro años en Qatar. Se espera que Jordania esté en un bloque bajo impactante, intentando cerrar los espacios y contener los ataques. Sin embargo, la diferencia de jerarquía e individualidades favorece por mucho al plantel de Lionel Scaloni.

Las apuestas inclinan a un triunfo tranquilo de Argentina, con una alternativa de más de 2.5 goles por la calidad que ha demostrado Lionel Messi, junto con el atacante del Inter de Milán, Lautaro Martínez, para concretar los resultados importantes.

Por lo que es viable el triunfo de Argentina ante Jordania en la cancha del Dallas Stadium en Arlington, Texas.

2do Pronóstico Jordania vs Argentina: Más de 2.5 goles @ 1.61 por Betano

Este compromiso apunta fuertemente que se superará la linea del 2.5 goles totales, ya que la superioridad de Argentina frente a la fragilidad defensiva de Jordania sugiere una victoria holgada. Y si, el equipo sudamericano ha demostrado una superioridad ofensiva trascendental, luego de sumar más de cinco anotaciones en tan sólo dos encuentros.

Mientras que la Selección de Jordania ha recibido un promedio total de 3 goles en contra por juego en sus compromisos más recientes durante la justa veraniega. Un equipo que no prioriza su orden en la ofensiva y, cuando lo busca hacer, llega a descuidar su defensa, situación que Argentina puede aprovechar para sacar el juego.

Conforme a los últimos datos, es viable que se dé un resultado con más de 2.5 anotaciones en el campo de Arlington, Texas.

3er Pronóstico Jordania vs Argentina: Ambos equipos no anotan @ 1.53 por Betano

El pronóstico de ambos equipos no anotan tiene una alta probabilidad de cumplirse. Los diferentes expertos respaldan esta opción debido a la sólida defensiva del conjunto argentino y las dificultades que presenta Jordania frente a potencias de élite, luego de sumar dos derrotas consecutivas con selecciones más fuertes en tema de plantel.

El equipo comandado por Lionel Scaloni se ha destacado por mantener su arco en cero en lo que va de esta fase de grupos, mostrando un control sólido en el mediocampo y una defensa impenetrable hasta el momento. Pese a que los asiáticos han intentado competir mediante la disciplina táctica y contragolpes rápidos, las definiciones siguen siendo un detalle a corregir ante equipos de máxima categoría.

Por lo que se respalda que el marcador se incline hacia el lado de Argentina en territorio estadounidense, con la meta de seguir avanzando en la justa veraniega a nivel de selecciones.

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