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Cómo ver Jordania vs Argentina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Jordania y Argentina se puede seguir en vivo por televisión y streaming a través de los canales y plataformas que se indican a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Jordania y Argentina se miden en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en el cierre del Grupo J del Mundial 2026. El partido llega con la clasificación ya resuelta para la Albiceleste, pero con mucho en juego en términos de protagonismo y orgullo para ambas selecciones.

Argentina llega como líder indiscutido del grupo, con seis puntos en dos partidos y una solidez defensiva que no ha cedido ni un gol en esta fase. El equipo de Lionel Scaloni ha mostrado una versión madura y eficiente del campeón del mundo, con un funcionamiento colectivo que va más allá de las figuras individuales.

Lionel Messi, que celebró su cumpleaños número 39 durante este torneo, sigue siendo el jugador más determinante del Mundial. El capitán argentino lidera la tabla de goleadores del torneo y continúa desafiando cualquier límite que se le quiera imponer por la edad.

Jordania, en cambio, llega eliminada pero con la cabeza alta. Es la primera vez que la selección hachemita disputa un Mundial, y este partido ante el campeón del mundo representa el escenario más grande al que se han enfrentado jamás. El técnico Jamal Sellami querrá que sus jugadores aprovechen el momento.

Los jordanos no han podido sumar en el torneo, cayendo ante Austria y Argelia, pero han competido con dignidad en un grupo exigente. Mousa Tamari y sus compañeros buscarán cerrar su histórica participación con una actuación para el recuerdo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el horario de inicio y las alineaciones probables.

Noticias del equipo y escuadras

Jamal Sellami no tiene bajas confirmadas para el cierre de grupo y presenta un once probable encabezado por Yazeed Abulaila bajo los palos, con una línea defensiva formada por Yazan Abu Al-Arab, Abdallah Nasib, Husam Abu Dahab y Mousa Tamari. El bloque medio contará con Noor Al-Rawabdeh, Mohannad Abu Taha, Ehsan Haddad y Nizar Al Rashdan, mientras que Mahmoud Al Mardi y Ali Iyad Olwan completarían el ataque.

Por parte argentina, Lionel Scaloni tampoco registra lesionados ni suspendidos y alinearía a Damián Martínez en portería, con una defensa de cuatro compuesta por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico. En el centro del campo aparecen Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios y Rodrigo De Paul, con Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nico González en las posiciones más avanzadas. Se actualizará la información si hay novedades antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Jordania llega al partido con cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros, sin haber sumado ninguna victoria en ese período. En el Mundial, cayó 3-1 ante Austria y 2-1 ante Argelia. Antes del torneo, perdió 2-0 con Colombia y 4-1 con Suiza en partidos amistosos, y empató 2-2 con Nigeria en marzo. En total, los hachemitas marcaron siete goles y encajaron once en esos cinco compromisos.

Argentina, por el contrario, llega en un estado de forma impecable, con cinco victorias consecutivas sin conocer la derrota. En el Mundial goleó 3-0 a Argelia y venció 2-0 a Austria. En la preparación previa al torneo, derrotó 3-0 a Islandia, 2-0 a Honduras y 5-0 a Zambia. La Albiceleste ha marcado 15 goles y no ha concedido ninguno en este tramo de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no registran encuentros previos entre Jordania y Argentina, por lo que este partido del 27 de junio de 2026 en el AT&T Stadium de Dallas será el primero en la historia entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo J del Mundial 2026, Argentina ocupa la primera posición, mientras que Jordania cierra el grupo en el cuarto puesto.