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1FC Oporto crestFC Oporto77001831521
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2Benfica crestBenfica75112271516
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3Sporting de Lisboa crestSporting de Lisboa7430178915
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4Santa Clara crestSanta Clara7430114715
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5Arouca crestArouca7322107311
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