«Hablé con Rúben Dias»: por qué la joven promesa del Manchester City Claudio Echeverri eligió fichar por el Benfica

SegúnA Bola, Claudio Echeverri llegó a Lisboa el martes por la noche procedente de Mánchester para ultimar los detalles de su cesión al Benfica desde el Manchester City. El Benfica se ha asegurado una opción de compra por el mediapunta de 20 años al final del acuerdo temporal.

Está previsto que el talentoso creador de juego se someta a las pruebas médicas antes de firmar su contrato y ser presentado oficialmente. El Benfica se está dando prisa para completar los trámites antes de presentar a la UEFA la lista de jugadores inscritos para la próxima campaña de la Europa League.

Echeverri ya pasó anteriormente por cesiones en el Bayer Leverkusen y el Girona FC después de firmar un contrato de cuatro años y medio con el Manchester City en enero de 2024.