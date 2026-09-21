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PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Heart of Midlothian crestHeart of Midlothian00000000
1Getafe crestGetafe00000000
1Braga crestBraga00000000
1St.-Truidense crestSt.-Truidense00000000
1Lincoln Red Imps FC crestLincoln Red Imps FC00000000
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