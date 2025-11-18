Corresponsal de fútbol irlandés y europeo

Bio:

Ryan Kelly es escritor y editor con más de diez años de experiencia en medios de fútbol. Ha escrito ampliamente sobre fútbol irlandés y las múltiples particularidades culturales que pueblan el amplio universo del deporte, además de analizar temas como el complejo y cada vez más frustrante entramado legal que conforma las reglas de elegibilidad de la FIFA. Durante su paso por GOAL, Kelly estuvo involucrado en distintos niveles en la planificación y ejecución de la cobertura editorial de siete grandes torneos, y también colaboró en el desarrollo de una sección de compras muy informativa del sitio.

La historia futbolística de Ryan:

Criado en Irlanda, Kelly creció siguiendo con entusiasmo las hazañas de los Boys in Green de Mick McCarthy. Gracias al famoso “Incidente de Saipan”, recibió una introducción temprana a los efectos potencialmente significativos que el fútbol puede tener en la sociedad. Mientras admiraba los estándares exigentes de Roy Keane viendo a Irlanda por televisión, también pudo observar destellos del talento trágico del ícono de Derry City, Liam Coyle, durante sus visitas al Brandywell. Inspirado por este dúo y por otros jugadores audaces, tanto locales como internacionales, construyó una carrera juvenil respetable, aunque nunca tuvo el perfil de futbolista profesional. Aun así, Kelly ha disfrutado de un recorrido lleno de medallas en el fútbol de seis jugadores.

Áreas de especialización: