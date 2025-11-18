Repechaje europeo rumbo al Mundial 2026: equipos, cabezas de serie, formato, sorteo y dónde ver

La mayoría de los representantes europeos para el Mundial 2026 se definirán muy pronto, una vez concluya la primera ronda de las eliminatorias de la UEFA. Sin embargo, los últimos cuatro boletos no se conocerán hasta marzo del próximo año.

En total, 16 selecciones de la UEFA competirán por un cupo en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con 12 clasificados de forma directa y cuatro más que buscarán su lugar mediante el repechaje.

A continuación, GOAL detalla cómo funciona el repechaje europeo, además de la información clave sobre el sorteo y dónde verlo en vivo.

¿Cuándo es el sorteo del repechaje del Mundial 2026?

Dónde ver el sorteo del repechaje del Mundial 2026

El sorteo se celebrará en Zúrich, Suiza, el jueves 20 de noviembre de 2025. Tendrá lugar justo después del sorteo del repechaje intercontinental, programado para iniciar a las 12:00 GMT (7:00 a. m. ET).

FIFA+ y el sitio web oficial de la FIFA transmitirán los sorteos a nivel mundial, mientras que los socios oficiales de medios de la federación también ofrecerán la cobertura en sus respectivos territorios.

En Estados Unidos, Fox (en inglés) y Telemundo (en español) poseen los derechos de transmisión de los partidos del Mundial y de las eliminatorias, por lo que el sorteo podrá verse en sus canales. Ambas cadenas también estarán disponibles para ver en vivo a través de fubo.

¿Qué equipos están en el repechejae de la UEFA para la Copa Mundial 2026?

En el Reino Unido, por su parte, las cadenas de libre transmisión BBC e ITV comparten los derechos televisivos de la Copa del Mundo. El sorteo podrá seguirse en vivo a través del sitio web de BBC Sport.

Getty Images

Los repechajes europeos rumbo al Mundial 2026 reunirán a 16 selecciones: los 12 subcampeones de grupo de la eliminatoria y los cuatro equipos mejor posicionados provenientes de la Liga de Naciones.

Equipos en segunda posición:

Grupo Equipo A 🇸🇰 Eslovaquia B 🇽🇰 Kosovo C 🇩🇰 Dinamarca D 🇺🇦 Ucrania E 🇹🇷 Turquía F 🇮🇪 Irlanda G 🇵🇱 Polonia H 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina I 🇮🇹 Italia J 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Gales K 🇦🇱 Albania L 🇨🇿 República Checa

Equipos de la Nations League:

🇷🇴 Rumania

🇸🇪 Suecia

☘️ Irlanda del Norte

🇲🇰 Macedonia del Norte

Bombos de clasificación para las repescas de la UEFA para el Mundial 2026

Los equipos se dividirán en cuatro bombos —dos de cabezas de serie y dos de no cabezas de serie— según la Clasificación Mundial de la FIFA del 19 de noviembre de 2025. Los 12 subcampeones de grupo de la fase de clasificación se distribuirán entre los bombos uno, dos y tres, mientras que los cuatro equipos provenientes de la Liga de Naciones ocuparán el bombo cuatro como no cabezas de serie.

Cada una de las ocho semifinales enfrentará a un cabeza de serie contra un no cabeza de serie: los equipos del bombo 1 se medirán con los del bombo 4, y los del bombo 2 se enfrentarán a los del bombo 3. Además, los equipos de los bombos 1 y 4 se ubicarán en las semifinales 1, 3, 5 y 7, mientras que los de los bombos 2 y 3 irán a las semifinales 2, 4, 6 y 8.

Cabezas de serie:

Colocación 1 Colocación 2 Italia Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar

No cabezas de serie:

Colocación 3 Colocación 4 (Nations League) Por confirmar Rumania Por confirmar Suecia Por confirmar Macedonia del Norte Por confirmar Irlanda del Norte

Cómo funcionan el repechaje europeas para el Mundial 2026

El repechaje europeo estará compuesto por cuatro rutas: A, B, C y D. Cada ruta incluirá cuatro selecciones, una procedente de cada uno de los cuatro bombos. Dentro de cada camino se disputarán dos semifinales, y los ganadores se enfrentarán en una final cuyo premio será un boleto a la Copa del Mundo 2026.

Como se explicó anteriormente, en cada ruta los cabezas de serie se medirán con los no cabezas de serie en las semifinales: los equipos del Bombo 1 enfrentarán a los del Bombo 4, mientras que los del Bombo 2 se cruzarán con los del Bombo 3.

¿Cuándo se jugará el repechaje europeo para la Copa del Mundo 2026?

Partidos Fecha Semifinales 26 de marzo de 2025 Finales 31 de marzo de 2025

Los repechajes para la Copa del Mundo se jugarán en marzo de 2026. Las semifinales se disputarán el 26 de marzo, mientras que las finales se jugarán el 31 de marzo de 2026.