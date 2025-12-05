Cabezas de serie del Mundial 2026: Bombos confirmados antes del sorteo de la fase de grupos

La Copa del Mundo 2026 ya se acerca, y pronto conoceremos la composición de la fase de grupos y el posible camino hacia la final.

Argentina, liderada por Lionel Messi, defenderá su título, mientras que Cristiano Ronaldo ha anunciado que será su último Mundial, posiblemente su última oportunidad de alcanzar la gloria. Inglaterra buscará poner fin a décadas de espera desde su único título en 1966, y los anfitriones EE. UU., México y Canadá querrán entusiasmar a sus aficionados locales.

GOAL te presenta el sorteo completo de los grupos del Mundial 2026, explicando cómo funcionará, quiénes participan y todos los detalles que debes conocer.

Bombos del sorteo de la Copa del Mundo 2026

Bombo 1 Bombo 2 Bombo 3 Bombo 4 🇺🇸 Estados Unidos 🇭🇷 Croacia 🇳🇴 Noruega 🇯🇴 Jordania 🇨🇦 Canadá 🇲🇦 Marruecos 🇵🇦 Panamá 🇨🇻 Cabo Verde 🇲🇽 México 🇨🇴 Colombia 🇪🇬 Egipto 🇬🇭 Ghana 🇪🇸 España 🇺🇾 Uruguay 🇩🇿 Argelia 🇨🇼 Curazao 🇦🇷 Argentina 🇨🇭 Suiza 🏴 Escocia 🇭🇹 Haití 🇫🇷 Francia 🇯🇵 Japón 🇵🇾 Paraguay 🇳🇿 Nueva Zelanda 🏴 Inglaterra 🇸🇳 Senegal 🇹🇳 Túnez Ganador del repechaje de la UEFA 🇧🇷 Brasil 🇮🇷 Irán 🇨🇮 Costa de Marfil Ganador del repechaje de la UEFA 🇵🇹 Portugal 🇰🇷Corea del Sur 🇺🇿 Uzbekistán Ganador del repechaje de la UEFA 🇳🇱 Países Bajos 🇪🇨 Ecuador 🇶🇦 Qatar Ganador del repechaje de la UEFA 🇧🇪 Bélgica 🇦🇹 Austria 🇸🇦 Arabia Saudita Ganador del repechaje intercontinental 🇩🇪 Alemania 🇦🇺 Australia 🇿🇦 Sudáfrica Ganador del repechaje intercontinental

Los equipos clasificados se distribuyen en cuatro bombos según su ranking FIFA, con los anfitriones EE. UU., México y Canadá en el Bombo 1. Seis de los 48 puestos se reservarán para los ganadores de los play-offs, que ingresan al Bombo 4.

Entre los cabezas de serie se encuentran selecciones como España, Inglaterra, Francia y Brasil, todas con expectativas de luchar por el título el próximo verano.

¿Quiénes son los equipos del repechaje?

Cuatro selecciones europeas avanzarán a través del repechaje de la UEFA, mientras que dos equipos más llegarán a las finales mediante el repechaje intercontinental. Estas eliminatorias se disputarán en marzo de 2026.

Gales / Bosnia-Herzegovina / Italia / Irlanda del Norte (UEFA)

Ucrania / Suecia / Polonia / Albania (UEFA)

Eslovaquia / Kosovo / Turquía / Rumania (UEFA)

Chequia / Irlanda / Dinamarca / Macedonia del Norte (UEFA)

Nueva Caledonia / Jamaica / RD Congo (Intercontinental)

Bolivia / Surinam / Irak (Intercontinental)

¿Cómo funcionará el sorteo de la Copa del Mundo?

El sorteo arrancará colocando a los equipos del Bombo Uno en los grupos de la A a la L. Como anfitriones, México (bola verde) ocupará el grupo A, Canadá (bola roja) el grupo B y Estados Unidos (bola azul) el grupo D. Una vez sorteados los equipos del Bombo Uno, se seguirá el mismo procedimiento con los bombos restantes.

¿Existen restricciones para el sorteo?

Por normativa, los equipos del mismo bombo no pueden caer en el mismo grupo; así, por ejemplo, Estados Unidos y Brasil (ambos del Bombo Uno) no se enfrentarán en la fase de grupos.

Además, los equipos de la misma confederación tampoco pueden coincidir en un grupo, por lo que no veremos a Brasil y Colombia (ambos de la CONMEBOL) juntos. Esta regla aplica a todas las confederaciones, excepto a la UEFA, que permite un máximo de dos equipos por grupo, asegurando al menos uno.

La FIFA también ha decidido mantener separados a los cuatro equipos mejor clasificados, creando caminos distintos hacia las semifinales en la fase eliminatoria. De este modo, si ganan sus grupos, España y Argentina serán sorteados en rutas diferentes, aplicándose lo mismo para Francia e Inglaterra.

¿Quiénes participarán en el sorteo del Mundial?

El sorteo del Mundial 2026 será conducido por el actor Kevin Hart, la supermodelo Heidi Klum y el actor Danny Ramirez.

El entretenimiento incluirá actuaciones musicales de Nicole Scherzinger, Robbie Williams, The Village People y Andrea Bocelli, con The Village People cerrando el evento con su icónico éxito “Y.M.C.A.”.

Además, un grupo de presentadores y asistentes de distintas disciplinas deportivas estará presente en el escenario en Washington D.C. El ex capitán del Manchester United e Inglaterra, Rio Ferdinand, conducirá junto a Samantha Johnson, mientras que el legendario mariscal de campo de la NFL, Eli Manning, estará al frente de la alfombra roja.

El sorteo contará también con la asistencia de un cuarteto icónico: Tom Brady, Shaquille O’Neal, Aaron Judge y Wayne Gretzky.

¿Cuándo y dónde es el sorteo del Mundial?

Fecha: 5 de diciembre de 2025 Hora: 12 del mediodía ET / 9am PT / 5pm GMT Lugar: Kennedy Center, Washington DC

El sorteo del Mundial 2026 se celebrará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D.C., un icónico centro de artes escénicas.

Las actividades comenzarán a las 12:00 del mediodía ET (9:00 am PT) para los espectadores en Estados Unidos y a las 5:00 pm GMT para los aficionados en el Reino Unido.

A continuación, los horarios de inicio según distintas zonas horarias:

ET: 12 del mediodía

12 del mediodía PT: 9am

9am GMT: 5pm

5pm CET: 6pm

6pm EET: 7pm

7pm AST: 8pm

8pm AEDT: 3am (6 de diciembre)

Dónde ver el sorteo del Mundial en vivo

El sorteo del Mundial 2026 se podrá ver en todo el mundo a través de FIFA+ y en el sitio web oficial de la FIFA, además de en diversas redes asociadas de la FIFA. En Estados Unidos, FOX lo transmitirá en inglés y Telemundo en español, con la opción de verlo en vivo también a través de fubo. En el Reino Unido, se podrá seguir en directo por ITVX, mientras que en Canadá estará disponible en TSN.