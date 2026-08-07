Alvaro Nanton

Football Betting Writer

Álvaro Nanton es un periodista deportivo especializado en fútbol, apuestas deportivas y contenido SEO. Se graduó como periodista deportivo en TEA & DeporTEA en 2017 y obtuvo un máster en periodismo deportivo y comunicación transmedia por la Universitat Autònoma de Barcelona en 2019.

Desde 2018, trabaja como redactor deportivo cubriendo sobre el terreno algunos de los eventos deportivos más importantes del mundo, entre ellos las Copas Mundiales de la FIFA, la Copa América, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la Finalissima. Además de colaborar con LM Neuquén, publica regularmente en Panenka, Tiempo Argentino y Excélsior (México), al tiempo que dirige Sin Derechos, un medio independiente dedicado a la cobertura de los principales eventos deportivos internacionales.

Su trabajo se centra en el análisis de apuestas de fútbol, los bonos y promociones de las casas de apuestas, así como en la creación de contenido orientado al SEO y el periodismo deportivo digital.