Betano, patrocinador de la Selección Argentina para el Mundial 2026

El anuncio se da en un contexto de enorme expectativa alrededor del seleccionado argentino, que llegará a la próxima cita mundialista como vigente campeón del mundo tras el título conseguido en Qatar 2022. Además, el equipo dirigido por Lionel Scaloni logró mantener una base consolidada y competitiva, algo que explica por qué vuelve a aparecer entre los principales candidatos en los pronósticos del torneo.

La gran referencia futbolística continúa siendo Lionel Messi, quien seguirá liderando al plantel tanto dentro como fuera de la cancha. El capitán argentino viene de conquistar la Copa América 2024 y mantiene un rol central en el funcionamiento del equipo. Junto a él, la Selección cuenta con jugadores importantes como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, nombres que forman parte de una estructura que logró sostener la intensidad competitiva incluso después de ganar el Mundial.

Desde la AFA señalaron que el acuerdo con Betano forma parte de la estrategia de expansión internacional que la entidad desarrolla desde hace varios años. El objetivo es fortalecer el posicionamiento global de la marca AFA mediante alianzas comerciales con compañías internacionales vinculadas al deporte, la tecnología y el entretenimiento digital.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, destacó la importancia institucional del acuerdo y remarcó que la llegada de Betano representa un nuevo paso dentro del crecimiento comercial del fútbol argentino. Según explicó, este tipo de partnerships refuerzan la presencia internacional de la Selección en un momento de máxima exposición mundial.

Por su parte, Leandro Petersen explicó que la alianza se integra al plan de internacionalización de la AFA, el cual permitió generar acuerdos con compañías de alcance global. También destacó que Kaizen Gaming opera actualmente en distintos mercados de Europa, América y África, consolidándose como una de las empresas más importantes del sector GameTech y apuestas deportivas online.

El patrocinio será acompañado por campañas publicitarias bajo el concepto “Confiá”, con presencia en medios digitales, televisión y vía pública. Estas acciones buscarán conectar con los hinchas argentinos durante el camino hacia el Mundial 2026, aprovechando el fuerte vínculo emocional que existe actualmente entre la Selección y el público.

Mientras tanto, Argentina continuará preparándose para defender el título mundial obtenido en 2022, con un plantel que combina experiencia, jerarquía y renovación. La expectativa alrededor del equipo sigue creciendo y el Mundial 2026 aparece como un nuevo gran desafío para una generación que ya quedó marcada en la historia del fútbol argentino.

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