Apuestas a la selección Argentina en el Mundial 2026

Cuotas de la selección Argentina para ganar el Mundial 2026

La selección argentina llega al Mundial 2026 con el peso de ser vigente campeona del mundo y con un proceso consolidado que mantiene la base del equipo que conquistó en Qatar 2022. Bajo la conducción de Lionel Scaloni, el equipo ha mostrado continuidad en su rendimiento y una identidad clara, lo que lo posiciona nuevamente entre las principales candidatas en las casas de apuestas. Si bien todavía faltan meses para el inicio del torneo, las cuotas iniciales suelen ubicar a Argentina dentro del grupo de favoritos junto a potencias como Francia, Brasil e Inglaterra.

En este contexto, entender las cuotas es clave para cualquier apostador. Las odds reflejan tanto la probabilidad estimada de un resultado como el volumen de dinero apostado, por lo que pueden variar a medida que se acerca el torneo o ante eventos como lesiones, rendimientos en eliminatorias o cambios en el plantel. Analizar estas fluctuaciones permite detectar oportunidades de valor, especialmente en selecciones con trayectoria reciente, como la de Argentina, que combina experiencia, talento joven y un historial competitivo que respalda su favoritismo de cara a 2026.

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Operador Cuotas Betano 10.00 bplay 8.50 Betsson 9.00

Apuestas por Argentina como ganadora del grupo J

Apostar a que la selección argentina gane su grupo puede parecer una opción “segura” a primera vista, pero incluso en estos escenarios hay margen para optimizar la estrategia. Las cuotas reflejan un favoritismo muy marcado: Argentina se mueve entre 1.10 y 1.40 según la casa, lo que indica una probabilidad implícita muy alta. Sin embargo, esta misma condición reduce el retorno potencial, por lo que la clave está en cómo y cuándo entrar al mercado.

Una estrategia habitual es anticiparse y tomar cuota temprana si se considera que el rendimiento del equipo puede reforzar su favoritismo con el correr de los partidos. En este caso, cualquier victoria convincente en el debut podría hacer que la cuota baje aún más, eliminando valor. Por otro lado, también existe la opción de esperar: si Argentina tropieza o no convence en su primer partido, las cuotas pueden subir momentáneamente, generando una ventana interesante para apostar con mejor retorno.

Cuotas de los ganadores del Grupo J:

El análisis de los rivales también es determinante. Austria aparece como el competidor más cercano en las cuotas, mientras que Argelia y Jordania parten claramente más atrás. Identificar si alguno de estos equipos puede complicar el grupo, por estilo de juego, presente o contexto, permite evaluar coberturas o apuestas combinadas. En definitiva, incluso con un favorito claro, la lectura del timing, las cuotas y el contexto competitivo es lo que transforma una apuesta común en una decisión inteligente.

Apuestas especiales sobre la selección española

España se posiciona como una de las grandes candidatas al Mundial 2026 y eso no solo se refleja en el análisis futbolístico, sino también en el comportamiento de las cuotas. En casas como BetWarrior, aparece como la principal favorita con una cuota de 5.50, por encima de selecciones como Inglaterra (6.50), Francia (8.00) y la propia Argentina, que figura un escalón por detrás. Este dato no es menor: las cuotas condensan información de rendimiento, plantel, contexto y volumen de apuestas, lo que ubica a España en el centro de la escena.

Uno de los factores determinantes es su liderazgo en el ranking FIFA, un indicador que pondera resultados recientes y consistencia competitiva. A esto se suma el respaldo institucional: Gianni Infantino, presidente de la FIFA, señaló públicamente que España es la favorita, destacando su identidad de juego y la calidad de su nueva generación. Jugadores como Lamine Yamal y Nico Williams representan ese recambio que combina juventud con experiencia en la élite europea, manteniendo el ADN histórico del fútbol español.

Desde el punto de vista de las apuestas, este contexto abre múltiples alternativas más allá del mercado tradicional de “campeón”. Por ejemplo, apostar a que España llegue a semifinales o final puede ofrecer un mejor equilibrio entre riesgo y retorno. También cobran relevancia mercados como “máximo goleador del equipo”, “cantidad de goles en el torneo” o incluso apuestas en vivo, donde el dominio de posesión característico de España puede generar escenarios favorables durante los partidos.

El consejo clave es diversificar. Dado que España parte como favorita, sus cuotas al título no son las más altas, por lo que explorar mercados secundarios puede resultar más rentable. Además, seguir la evolución del equipo —lesiones, rendimiento en amistosos y competencia interna— permitirá detectar oportunidades de valor en distintos momentos previos y durante el Mundial.

Máximo goleador del torneo del equipo argentino

El mercado de goleador del Mundial 2026 muestra una tendencia clara: predominan figuras consolidadas de selecciones candidatas, con una leve ventaja para Francia. Kylian Mbappé lidera las cuotas de Betsson con 7.00, lo que lo posiciona como el principal favorito. Su perfil encaja perfectamente con este tipo de apuesta: delantero determinante, ejecutor de penales y con una selección que suele avanzar a instancias finales, aumentando su cantidad de partidos y, por ende, sus oportunidades de gol.

Detrás aparece Harry Kane (8.00), otro especialista desde los doce pasos y referencia ofensiva de Inglaterra. En el caso de Argentina, Lionel Messi (13.00) y Lautaro Martínez (26.00) representan dos opciones distintas: el primero, más retrasado pero con incidencia total en el juego y penales; el segundo, un “9” puro que depende más del volumen ofensivo del equipo.

Francia vuelve a aparecer con Ousmane Dembélé (21.00), mientras que España solo tiene a Lamine Yamal (15.00) entre los principales candidatos, lo que refleja una distribución más colectiva del gol en su esquema. También destacan nombres como Erling Haaland (15.00), aunque condicionado por el rendimiento de Noruega, y Vinicius Jr. (26.00), cuya cuota puede ofrecer valor si Brasil avanza.

En este mercado, el factor clave no es solo el talento individual, sino la proyección del equipo en el torneo.

Delantero Cuota Selección Kylian Mbappe 7.00 Francia Harry Kane 8.00 Inglaterra Lionel Messi 13.00 Argentina Erling Haaland 15.00 Noruego Lamine Yamal 15.00 España Cristiano Ronaldo 21.00 Portugal Osmane Dembele 21.00 Francia Lautaro Martínez 26.00 Argentina Junior Vinicius 26.00 Brasil Romelu Lukaku 35.00 Bélgica

Progreso al último partido del Mundial 2026

El mercado de selecciones que alcanzarán la final del Mundial 2026 ofrece una lectura más estratégica que el de campeón, ya que amplía las posibilidades y permite trabajar con probabilidades más equilibradas. En este escenario, las cuotas reflejan con bastante claridad cuáles son los equipos que llegan mejor posicionados desde lo futbolístico y lo estadístico.

España encabeza la lista con una cuota de 3.25, consolidando su condición de favorita no solo para ganar el torneo, sino también para meterse en la definición. Su regularidad, el liderazgo en el ranking FIFA y una generación joven en pleno crecimiento la colocan un paso por delante. Inglaterra (3.75) aparece como su principal perseguidor, con un plantel profundo y figuras consolidadas en la élite europea.

Un escalón más abajo, pero con cuotas idénticas de 5.00, se ubican Brasil, Argentina y Francia. Las tres selecciones comparten un denominador común: jerarquía individual, experiencia en instancias decisivas y planteles capaces de competir hasta el final. En este tipo de apuestas, el valor está en identificar cuál de estos equipos tiene el camino más favorable en el cuadro y mayor consistencia para sostener su rendimiento a lo largo del torneo.

Selección en la final Cuota España 3.25 Inglaterra 3.75 Brasil 5.00 Argentina 5.00 Francia 5.00

Goleador más joven/experto del equipo

El Mundial 2026 vuelve a presentar un patrón histórico: el surgimiento de jóvenes talentos capaces de romper el molde en el escenario más grande del fútbol. Entre la nueva generación, hay tres nombres que reúnen condiciones ideales para ser protagonistas.

El primero es Lamine Yamal. Con apenas 18 años, ya es una figura consolidada en la selección española y en el fútbol europeo. Su desequilibrio en el uno contra uno, velocidad y capacidad para decidir partidos lo convierten en un jugador determinante. No es casualidad que España sea favorita y que él aparezca incluso en mercados de goleador. Su contexto colectivo lo potencia: juega en un equipo dominante que le garantiza protagonismo y situaciones de ataque constantes.

El segundo nombre es Franco Mastantuono, una de las grandes apuestas argentinas. El extremo de 18 años ya sumó minutos en la selección mayor y logró consolidarse en un club de máxima exigencia como el Real Madrid antes de sufrir una lesión. Su capacidad para romper líneas, su atrevimiento y su lectura de juego lo posicionan como una variante distinta dentro del esquema de Lionel Scaloni. Si logra continuidad física, puede ser una de las sorpresas del torneo.

Por último, Estêvão representa el futuro inmediato de Brasil. El extremo de 18 años ya dio el salto a Europa y mostró impacto tanto a nivel clubes como selección. Su desequilibrio, explosión y capacidad goleadora lo convierten en un perfil ideal para torneos cortos. En un equipo históricamente ofensivo como Brasil, su rol puede crecer rápidamente.

Comparativa con otras selecciones favoritas

El análisis de las cuotas de las principales selecciones permite dimensionar el lugar que ocupa cada equipo en la previa del Mundial 2026 y, sobre todo, comparar su proyección frente a Argentina. En este escenario, España lidera con una cuota de 5.00, consolidando su condición de favorita gracias a su regularidad, el liderazgo en el ranking FIFA y una generación joven que combina talento y madurez competitiva.

Brasil (8.00) e Inglaterra (7.60) aparecen como perseguidores directos, con planteles profundos y figuras de élite, aunque con ciertas dudas en cuanto a su consistencia en torneos recientes. Alemania (13.00) se ubica un escalón más atrás, reflejando un proceso de reconstrucción que aún busca consolidarse, mientras que Colombia (50.00) representa una opción de alto riesgo, pero con potencial de sorpresa si logra sostener un buen rendimiento colectivo.

En comparación, Argentina se mantiene dentro del lote de candidatos, aunque sin liderar las cuotas, lo que puede representar una oportunidad interesante para los apostadores.

Ahora bien, estas probabilidades no son estáticas. Durante la fase de grupos, las cuotas suelen moverse de forma abrupta: una victoria clara puede hacer caer rápidamente la cuota de un equipo, mientras que un resultado negativo la eleva y abre oportunidades de valor. A partir de octavos, el análisis se vuelve más estratégico: el cuadro de cruces, las posibles rutas hacia la final y el desgaste físico empiezan a influir tanto como el rendimiento.

Además, factores como lesiones, sanciones o incluso el volumen de apuestas del público pueden alterar las cuotas. En un Mundial tan largo y competitivo como el de 2026, entender estas dinámicas es clave para anticiparse y encontrar valor real en cada etapa del torneo.

¿Vale la pena apostar por Argentina como campeona del Mundial?

Apostar por la selección argentina como campeona del Mundial 2026 sigue siendo una alternativa atractiva, pero el contexto actual obliga a un análisis más fino. Entre las principales ventajas aparece la continuidad del ciclo de Lionel Scaloni, con una base consolidada que incluye nombres clave como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. A esto se suma la jerarquía competitiva adquirida en los últimos años, con un equipo que sabe jugar instancias decisivas y que mantiene una identidad clara.

Sin embargo, el panorama reciente muestra señales de alerta que impactan directamente en la evaluación de esta apuesta. En primer lugar, ya hay bajas confirmadas: Juan Foyth se perderá el Mundial por la rotura del tendón de Aquiles, mientras que Giovanni Lo Celso vuelve a quedar afuera de una gran cita por lesión muscular. Estas ausencias afectan la profundidad del plantel, especialmente en defensa y generación de juego.

Además, varios futbolistas llegan con problemas físicos o falta de continuidad. Nicolás Tagliafico, Lautaro Martínez, Leandro Paredes y Nicolás González vienen de lesiones recientes, mientras que Lisandro Martínez también arrastra molestias. A esto se suman casos de bajo rendimiento o menor protagonismo, como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña o Valentín Carboni, que no atraviesan su mejor momento. Incluso Rodrigo De Paul, pieza clave, compite en una liga de menor exigencia como la MLS.

En este contexto, apostar por Argentina implica confiar en su jerarquía colectiva, pero asumiendo ciertos riesgos. La incógnita sobre el estado físico de varias piezas y la posible dependencia de Messi son factores determinantes. Por eso, si bien sigue siendo candidata, el valor de la apuesta dependerá de cómo llegue el equipo en los meses previos al Mundial.

Preguntas Frecuentes: