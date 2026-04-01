Mejores bonos de apuestas en Argentina abril 2026

Si estás buscando los mejores bonos de apuestas, acá te presentamos un ranking con los operadores más destacados:

¿Qué es un bono de bienvenida en apuestas?

Un bono de bienvenida en apuestas es una promoción que ofrecen las casas de apuestas a los nuevos usuarios para que puedan disfrutar de más oportunidades de juego. Al registrarte y hacer tu primer depósito, recibirás un bono que te permitirá apostar más sin necesidad de usar todo tu dinero. Estos bonos pueden venir en diferentes formas: un porcentaje extra sobre tu depósito, apuestas gratuitas, o giros en tragamonedas.

Cada casa de apuestas tiene sus propias condiciones para acceder a estos bonos, como un depósito mínimo y ciertos requisitos que debes cumplir antes de poder retirar las ganancias. Por ejemplo, deberás apostar una cantidad específica o cumplir con cuotas mínimas en las apuestas. Algunos bonos también tienen un tiempo limitado para ser utilizados, por lo que es importante que conozcas bien las condiciones antes de aprovechar la oferta.

Los bonos de bienvenida son ideales para empezar con más recursos y disfrutar de más jugadas en tus deportes o juegos favoritos, pero siempre es fundamental entender las reglas para que puedas aprovechar al máximo la oferta sin sorpresas.

¿Cómo elegir el mejor bono de apuestas deportivas?

Para elegir los mejores bonos de apuestas deportivas, tené en cuenta los siguientes aspectos clave:

Porcentaje del bono: asegúrate de que el porcentaje del bono sea atractivo. Generalmente, los bonos de bienvenida son del 100%, pero algunos operadores ofrecen hasta el 200%.

asegúrate de que el porcentaje del bono sea atractivo. Generalmente, los bonos de bienvenida son del 100%, pero algunos operadores ofrecen hasta el 200%. Monto máximo : verificá el límite máximo del bono. A veces, aunque el porcentaje sea alto, el monto máximo puede no ser suficiente para aprovecharlo.

: verificá el límite máximo del bono. A veces, aunque el porcentaje sea alto, el monto máximo puede no ser suficiente para aprovecharlo. Requisitos de apuesta: leé los requisitos de apuesta (rollover). Cuanto más bajos sean estos, más fácil será liberar el bono y retirar las ganancias.

leé los requisitos de apuesta (rollover). Cuanto más bajos sean estos, más fácil será liberar el bono y retirar las ganancias. Métodos de pago válidos: algunos bonos excluyen ciertos métodos de pago. Verificá poder usar tu método favorito para calificar para el bono.

algunos bonos excluyen ciertos métodos de pago. Verificá poder usar tu método favorito para calificar para el bono. Apuestas mínimas: asegurate de que las apuestas mínimas que debes realizar para calificar o liberar el bono sean accesibles para tu presupuesto.

asegurate de que las apuestas mínimas que debes realizar para calificar o liberar el bono sean accesibles para tu presupuesto. Restricciones de eventos: algunos bonos solo se aplican a ciertos eventos deportivos o mercados. Revisá las condiciones para asegurarte de que se adapten a tus preferencias.

algunos bonos solo se aplican a ciertos eventos deportivos o mercados. Revisá las condiciones para asegurarte de que se adapten a tus preferencias. Bonos adicionales: algunos operadores ofrecen bonos adicionales o promociones recurrentes. Revisá si existen estos incentivos para jugadores habituales.

Bono de bienvenida bet365

bet365 ofrece un bono de bienvenida de hasta $200.000 en bonos de apuesta para nuevos clientes. Para acceder a la oferta, realizá un depósito mínimo de $2.000 y solicitá el bono dentro de los 30 días posteriores a tu registro. Los bonos de apuesta se acreditarán en tu cuenta una vez que realices apuestas válidas por el valor de tu ingreso válido (hasta $200.000). Recordá que las ganancias no incluyen el monto de los bonos. Se aplican cuotas mínimas y exclusiones de apuestas.

Condiciones clave:

Disponible solo para nuevos clientes.

Para liberar los bonos de apuesta, realizá apuestas válidas por el valor de tu ingreso válido y asegúrate de que estas sean determinadas dentro de los 30 días tras solicitar la oferta.

y asegúrate de que estas sean determinadas dentro de los tras solicitar la oferta. No se consideran ingresos válidos los realizados con Astropay Card .

. Las apuestas deben cumplir con ciertas condiciones para liberar los bonos: Deben incluir al menos una selección con cuotas de 1.20 o superiores. Solo cuenta la apuesta acumulativa más alta realizada en una selección individual en una combinación de mercado/encuentro. Si una apuesta se cerró parcialmente, solo se considerará la parte activa. Si se utilizó la opción Editar apuestas , solo contará el importe de la nueva apuesta. No se considerarán apuestas cerradas en su totalidad, a juegos instantáneos, apuestas anuladas, en directo determinadas como 'push' ni apuestas en productos de juego.

No se pueden retirar los bonos de apuesta y el importe de los bonos no se incluye en las ganancias.

Si la cuenta está inactiva por 90 días consecutivos, los bonos serán eliminados.

El código de bonificación 365GOAL se puede utilizar durante el proceso de registro, pero no modifica el valor de la oferta en ningún modo.

Depósito mínimo de $2,000. Bonos de apuesta disponibles una vez determinadas las apuestas del valor de su depósito elegible. Se aplican cuotas mínimas y restricciones de apuesta. Ganancias excluyen importe de bonos de apuesta. Se aplican límites de tiempo y condiciones.



Bono de bienvenida Betano

Bono de Apuestas Deportivas. Duplicá tu primer depósito con un 100% de bono hasta $500.000 y sumá una Apuesta Gratis de $20.000. Para acceder, registrate con el código GOALBET y realizá un depósito mínimo de $1.000.

Condiciones clave:

El bono se acredita tras tu primer depósito.

La Apuesta Gratis se otorga si depositás $10.000 o más .

se otorga si depositás . Tenés 7 días para usar la Apuesta Gratis.

para usar la Apuesta Gratis. Para liberar el bono, debés apostar el monto total (depósito + bono) 3 veces en Deportes o Deportes Virtuales, con cuotas mínimas de 1.80.

Bono de Casino. Si lo tuyo es el casino, duplicá tu primer depósito hasta $250.000 y accedé a hasta 100 giros gratis según el monto depositado:

$15.000 = 50 giros

$30.000 = 75 giros

$60.000 = 100 giros

Los giros se pueden usar en Sweet Bonanza o Gates of Olympus y las ganancias deben apostarse 30 veces antes de ser retiradas. Tenés 14 días para cumplir con los requisitos. Aprovechá esta promoción y reclamá tu bono en Betano hoy mismo.

Bono de bienvenida BetWarrior

BetWarrior se suma al ranking de las mejores casas de apuestas en Argentina con una propuesta de bienvenida potente y accesible. En su sección de deportes, ofrece un bono del 100% hasta $500.000, que se activa con un depósito mínimo de $1.000 y máximo de $66.000. Para liberar este bono, los jugadores deben cumplir un rollover de 10x el valor del bono, apostando en cuotas mínimas de 1.7. El plazo para cumplir con estas condiciones es de 15 días, lo que brinda tiempo razonable para aprovechar la promoción de forma estratégica.

Además, BetWarrior también cuenta con una promoción exclusiva para casino: 100% hasta $500.000. En este caso, el rollover es de 55x el total del bono más el depósito, y debe completarse en 5 días, ideal para jugadores más activos.

Gracias a su enfoque claro en promociones atractivas y condiciones equilibradas, BetWarrior se posiciona como una de las mejores opciones en Argentina para quienes buscan comenzar con un bankroll elevado y muchas posibilidades de juego.

Bono de bienvenida bplay

bplay ofrece una promoción de registro de $25.000, divididos en dos bonos: $10.000 en el balance de bonos y $15.000 en apuesta gratis para deportes. El bono debe ser apostado 52.5 veces el monto de la oferta para convertirlo en efectivo. La apuesta gratis debe ser utilizada en apuestas sencillas, previas al encuentro con cuota desde 1.70 en el mercado 1x2 de fútbol y eventos seleccionados por la casa de apuestas.

Condiciones clave

Los bonos deben ser utilizados en un plazo de 4 días desde su activación.

Las ganancias generadas por los bonos deben apostarse 52.5 veces antes de poder retirarlas.

La Apuesta Gratis solo es válida para apuestas simples pre-match en fútbol y eventos determinados por el operador.

La oferta está disponible para nuevos usuarios.

Bonus Casino bplay también ofrece un bono del 100% hasta $500.000 en Casino por el primer depósito a partir de $500. El dinero del bono debe apostarse 35 veces en juegos de slots en un plazo dentro de los 4 días siguientes a su activación.

Bono de bienvenida Betsson

Betsson ofrece un bono de bienvenida del 100% hasta $350.000 en apuestas deportivas. Para obtenerlo, debés realizar un depósito mínimo de $500. Para liberar el bono, tendrás que apostar 8 veces el monto del bono recibido, con cuotas mínimas de 1.80 en apuestas pre-match o en vivo.

Condiciones clave

El bono está disponible únicamente para nuevos usuarios.

Se otorga solo para apuestas con cuotas mínimas de 1.80.

Para liberarlo y convertirlo en saldo retirable, deberás apostar 8 veces el valor recibido (rollover 8x).

El bono debe ser utilizado dentro del plazo establecido en la promoción.

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA

Tipos de bonos de bienvenida

Las casas de apuestas ofrecen diversos tipos de mejores bonos de bienvenida para atraer a nuevos usuarios. Estos bonos tienen condiciones específicas y pueden ofrecer ventajas en apuestas deportivas, casino y más. A continuación, se describen los más comunes:

Bono por registro

Un bono por registro en apuestas deportivas online es una promoción que ofrecen las casas de apuestas a los nuevos usuarios cuando crean una cuenta por primera vez.

Bono de bienvenida con depósito

Este bono se otorga al realizar un primer depósito en la cuenta. Generalmente, es un porcentaje del monto depositado, que puede variar entre un 50% y un 100%. Se utiliza para incrementar el saldo disponible para apuestas, pero suele tener requisitos de apuesta y condiciones que deben cumplirse antes de poder retirarlo.

Bono de bienvenida sin depósito

Este bono no requiere realizar un depósito inicial. Al registrarse en la plataforma, los usuarios reciben una cantidad de dinero o apuestas gratis. Aunque es una oferta atractiva, suele tener restricciones en cuanto a las apuestas mínimas y los juegos en los que se puede utilizar, así como requisitos para retirar las ganancias.

Bonos por recarga

Estos bonos se otorgan cuando el usuario recarga su cuenta después del primer depósito. Los bonos de recarga pueden ser un porcentaje del depósito y están diseñados para incentivar a los jugadores a seguir depositando dinero. Las condiciones varían, pero generalmente exigen cumplir con un requisito de apuestas para poder retirar los fondos.

Bonos de devolución

Los bonos de devolución, también conocidos como "cashback", devuelven un porcentaje de las pérdidas sufridas durante un periodo determinado. Estos bonos son populares entre los jugadores que buscan minimizar riesgos, ya que permiten recuperar parte de lo perdido. Usualmente, se otorgan semanalmente o mensualmente.

Bonos de freebet

Los bonos de freebet son apuestas gratuitas ofrecidas por las casas de apuestas. Estos bonos permiten realizar apuestas sin arriesgar dinero propio. Si la apuesta resulta ganadora, se reciben ganancias, pero no el monto apostado. Estos bonos suelen tener restricciones en cuanto a las cuotas mínimas y los tipos de apuestas permitidas.

Paso a paso de cómo registrarte y obtener un bono de bienvenida

Para acceder a los bonos de bienvenida más atractivos, lo primero que debés hacer es crear una cuenta en la casa de apuestas que te interese. Aunque cada operador puede tener pequeñas diferencias en el proceso, por lo general los pasos son muy parecidos:

Primero, ingresá al sitio oficial del operador elegido y seleccioná la opción para abrir una cuenta nueva. Luego, completá el formulario con tus datos personales, como nombre, apellido, documento de identidad y ocupación. También deberás indicar información de contacto, por ejemplo, tu número de teléfono y dirección de correo electrónico. Después, definí los datos de acceso a tu cuenta, es decir, elegí un usuario y una contraseña. Si contás con un código promocional, ingresalo en el espacio correspondiente y seleccioná la oferta de bienvenida que quieras activar.Antes de finalizar, revisá cuidadosamente las condiciones generales del sitio y las reglas específicas del bono. Por último, confirmá que aceptás los términos y completá el registro para dejar tu cuenta activa.

Requisitos comunes para obtener un bono de bienvenida

A continuación, te presentamos los requisitos más comunes que debes cumplir para obtener un bono de bienvenida en casas de apuestas:

Edad mínima: los usuarios deben ser mayores de 18 años.

Residir en una región habilitada: el bono está disponible sólo en países donde la casa de apuestas opera legalmente.

Ser un nuevo usuario: debe ser la primera vez que te registras en la plataforma.

Realizar un depósito mínimo: la mayoría de los bonos requieren un depósito mínimo para acceder a la oferta.

Cumplir con las condiciones de la oferta: como seleccionar el bono en el registro o depositar dentro de un plazo determinado.

Requisitos de apuesta (rollover): algunos bonos requieren que apuestes un monto múltiple del bono recibido antes de poder retirar las ganancias.

Métodos de pago válidos: algunos bonos no se aplican si usas ciertos métodos de pago, como tarjetas de crédito o monederos electrónicos específicos.

Preguntas relacionadas con los bonos de apuestas:

A continuación, te respondemos algunas de las preguntas más frecuentes relacionadas con los bonos de apuestas y a los mejores bonos de bienvenida:

¿Los bonos de bienvenida tienen vencimiento?

Sí, los bonos de bienvenida suelen tener un plazo limitado para su uso. Generalmente, este plazo puede ser de 30 días, aunque puede variar según la casa de apuestas. Es importante que revises las condiciones específicas del bono, ya que, si no cumples con los requisitos de apuesta dentro de este tiempo, tanto el bono como las ganancias obtenidas pueden perderse. Por lo tanto, si te registraste en una casa de apuestas y recibiste un bono, asegúrate de aprovecharlo antes de que caduque, para que no pierdas la oportunidad de maximizar tu saldo de juego.

¿Las promos de bienvenida son solo para nuevos usuarios?

Sí, las promociones de bienvenida están diseñadas exclusivamente para nuevos usuarios que se registran por primera vez en la casa de apuestas. Esto se debe a que su objetivo principal es atraer nuevos clientes a la plataforma y darles un incentivo para comenzar a jugar. Las casas de apuestas quieren premiar a los jugadores que se suman a su comunidad, por lo que estas ofertas no están disponibles para cuentas ya existentes. Sin embargo, muchas plataformas cuentan con otras promociones y bonos recurrentes para mantener el interés de los usuarios frecuentes, como bonos por recarga o promociones especiales durante eventos deportivos.

¿Qué es el rollover?

El rollover es el requisito de apuesta que debes cumplir para liberar un bono y poder retirar las ganancias generadas. Consiste en apostar el valor del bono o el depósito (o ambos) un número determinado de veces antes de que puedas hacer un retiro. Por ejemplo, si recibes un bono de $100 con un rollover de 8x, necesitarás apostar un total de $800 antes de poder retirar el dinero. Este requisito es común en los bonos de bienvenida y tiene como fin asegurarse de que los usuarios utilicen el bono para jugar, lo que ayuda a la casa de apuestas a evitar el abuso de estas promociones.

¿Qué casa de apuestas te regala un bono de bienvenida?

Varias casas de apuestas ofrecen bonos de bienvenida, como bet365, Betano, Betwarrior,bplay y Betsson. Estos bonos incluyen desde apuestas gratuitas hasta igualación de depósitos, lo que te permite comenzar a apostar con un saldo extra tras registrarte y realizar tu primer depósito.

¿Cuándo es posible activar el bono de bienvenida?



Podés acceder al bono después de completar tu registro, ingresar el código promocional y realizar el depósito mínimo exigido por la casa de apuestas. Recordá que cada oferta tiene sus propias condiciones que debés cumplir para poder disfrutarla sin problemas.