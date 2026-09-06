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OFI Crete

OFI Crete Overview

Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5

Bintang-bintang besar dicoret dari daftar skuad Eropa

Sejumlah bintang papan atas dicoret dari daftar skuad Eropa menyusul keputusan penting pada tenggat waktu. Dari Federico Chiesa milik Liverpool dan Ferland Mendy dari Real Madrid hingga kapten Borussia Dortmund Emre Can, para manajer di seluruh benua menghadapi keputusan seleksi yang sulit karena cedera dan batasan skuad.

Champions LeagueLiverpool
Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026

Kessie menolak Juve demi kepulangan emosional ke Atalanta

Franck Kessie akhirnya secara resmi buka suara soal keputusannya menolak kepindahan bernilai besar ke Juventus demi memilih pulang secara emosional ke Atalanta. Gelandang asal Pantai Gading itu, yang kembali ke Bergamo hampir satu dekade setelah kepergiannya, mengungkapkan bahwa hatinya pada akhirnya menentukan langkah berikutnya setelah ia meninggalkan Liga Pro Saudi.

F. KessieAtalanta
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September 2026
Super League
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OFI Crete
OFI
2
Kifisia FC badge
Kifisia FC
KIF
0
FT
Cup
OFI Crete badge
OFI Crete
OFI
Nestos Chrisoupolis badge
Nestos Chrisoupolis
NES
Super League
Olympiacos badge
Olympiacos
OLY
OFI Crete badge
OFI Crete
OFI
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Standings

Cup crestCup

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
4Como crestComo32107347
W
W
D
5AC Milan crestAC Milan32105237
D
W
W
6Juventus crestJuventus32104137
D
W
W
7Frosinone crestFrosinone32016336
W
W
L
8Atalanta crestAtalanta32014316
L
W
W
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