OFI Crete Overview

Kessie menolak Juve demi kepulangan emosional ke Atalanta

Franck Kessie akhirnya secara resmi buka suara soal keputusannya menolak kepindahan bernilai besar ke Juventus demi memilih pulang secara emosional ke Atalanta. Gelandang asal Pantai Gading itu, yang kembali ke Bergamo hampir satu dekade setelah kepergiannya, mengungkapkan bahwa hatinya pada akhirnya menentukan langkah berikutnya setelah ia meninggalkan Liga Pro Saudi.