OFI Crete Overview

Raksasa apparel olahraga asal Jerman itu menandai 30 tahun kemitraannya dengan Zizou dengan meluncurkan sepatu boot baru untuk menghormati legenda Prancis tersebut, tetapi mengapa kolaborasi mereka begitu sukses besar?
Cedera kapten Italia itu membuka lubang yang sangat besar di lini tengah bagi Juventus, tetapi mereka tidak bisa menggantikannya dengan pemain bebas transfer tanpa harus melakukan satu pencoretan lagi.
Sejumlah bintang papan atas dicoret dari daftar skuad Eropa menyusul keputusan penting pada tenggat waktu. Dari Federico Chiesa milik Liverpool dan Ferland Mendy dari Real Madrid hingga kapten Borussia Dortmund Emre Can, para manajer di seluruh benua menghadapi keputusan seleksi yang sulit karena cedera dan batasan skuad.
Franck Kessie akhirnya secara resmi buka suara soal keputusannya menolak kepindahan bernilai besar ke Juventus demi memilih pulang secara emosional ke Atalanta. Gelandang asal Pantai Gading itu, yang kembali ke Bergamo hampir satu dekade setelah kepergiannya, mengungkapkan bahwa hatinya pada akhirnya menentukan langkah berikutnya setelah ia meninggalkan Liga Pro Saudi.