Nicolo Tresoldi, penyerang klub Belgia Club Brugge, memutuskan untuk tidak memenuhi panggilan timnas Italia guna tampil dalam pertandingan UEFA Nations League mendatang, karena lebih memilih mendapatkan lebih banyak waktu sebelum mengambil keputusan akhir mengenai timnas yang akan diwakilinya, menurut sebuah laporan media.

Jurnalis Italia terkemuka, Nicolo Schira, menulis hari Kamis ini melalui akunnya di platform "X": "Nicolo Tresoldi memutuskan untuk tidak memenuhi panggilan timnas Italia untuk pertandingan Nations League. Ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengambil keputusan akhir antara Italia dan Jerman".

Baca Juga

Didirikan oleh para suporter Barcelona: Apa yang kita ketahui tentang klub baru Messi?

Ferran Torres menyampaikan pendapatnya soal pencalonan Barcelona dan Real Madrid untuk gelar Eropa

Sikap Tresoldi ini menegaskan bahwa persaingan antara Italia dan Jerman untuk mendapatkan jasa penyerang muda tersebut belum selesai, meski laporan-laporan sebelumnya mengisyaratkan bahwa ia hampir memilih Gli Azzurri.

Tresoldi lahir di kota Cagliari, Italia, tetapi tumbuh secara sepak bola di Jerman setelah keluarganya pindah ke Hannover, di mana ia meniti jenjang di akademi Hannover 96 sebelum memulai karier profesionalnya bersama tim tersebut. Pemain berusia 22 tahun itu memegang dua kewarganegaraan, Italia dan Jerman.

Penyerang muda ini memiliki pengalaman besar bersama timnas kelompok usia Jerman, di mana ia tampil bersama timnas (U-19) kemudian timnas (U-21) yang bersamanya mencapai final Piala Eropa.

Tresoldi pindah ke Club Brugge pada musim panas 2025 dari Hannover 96, dan dengan cepat berhasil menarik perhatian di Belgia setelah menutup musim pertamanya bersama tim dengan koleksi 18 gol dalam 53 pertandingan.

Kedua timnas, Italia dan Jerman, tengah bersiap memasuki era baru, di mana pelatih Roberto Mancini kembali menukangi Gli Azzurri, sementara pelatih veteran Jürgen Klopp mengemban tanggung jawab atas Die Mannschaft.

Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".



