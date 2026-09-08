Mimpi buruk Liverpool menghidupkan kembali kariernya: Klopp dalam situasi sulit

Loris Karius menjalani awal yang berbeda dalam kariernya setelah bertahun-tahun mengalami kemunduran, setelah kiper Schalke itu memulihkan penampilannya dan namanya kembali disebut-sebut untuk bergabung dengan timnas Jerman, di saat Jurgen Klopp memimpin tim nasional untuk pertama kalinya.

Kembalinya Karius tidak bisa dipisahkan dari malam paling menyakitkan dalam kariernya, ketika dia melakukan dua kesalahan fatal dalam final Liga Champions Eropa 2018 melawan Real Madrid, sehingga turut berkontribusi pada kekalahan Liverpool dengan skor 3-1.

Sang kiper menangis usai pertandingan dan meminta maaf kepada para suporter, sebelum pemeriksaan medis yang dijalaninya beberapa hari kemudian mengungkap bahwa dia mengalami gegar otak, sementara Klopp kemudian menegaskan bahwa cedera itu mungkin telah memengaruhi penampilannya.