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FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-STUTTGARTAFP

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Mimpi buruk Liverpool menghidupkan kembali kariernya: Klopp dalam situasi sulit

FEATURES
Netherlands vs Germany
Netherlands
Germany
UEFA Nations League A
J. Klopp
L. Karius
Real Madrid vs Liverpool
Real Madrid
Liverpool
Champions League
Belanda
Jerman
Spanyol
Inggris
Ukraina

Loris Karius menjalani awal yang berbeda dalam kariernya setelah bertahun-tahun mengalami kemunduran, setelah kiper Schalke itu memulihkan penampilannya dan namanya kembali disebut-sebut untuk bergabung dengan timnas Jerman, di saat Jurgen Klopp memimpin tim nasional untuk pertama kalinya.

Kembalinya Karius tidak bisa dipisahkan dari malam paling menyakitkan dalam kariernya, ketika dia melakukan dua kesalahan fatal dalam final Liga Champions Eropa 2018 melawan Real Madrid, sehingga turut berkontribusi pada kekalahan Liverpool dengan skor 3-1.

Sang kiper menangis usai pertandingan dan meminta maaf kepada para suporter, sebelum pemeriksaan medis yang dijalaninya beberapa hari kemudian mengungkap bahwa dia mengalami gegar otak, sementara Klopp kemudian menegaskan bahwa cedera itu mungkin telah memengaruhi penampilannya.

  • Dari kehancuran menuju Schalke

    Usai final tersebut, karier Karius menurun drastis, terutama setelah kedatangan Alisson ke Liverpool, sehingga kiper asal Jerman itu menjalani serangkaian peminjaman dan uji coba yang tidak memberinya kestabilan yang dibutuhkan.

    Namun pemain berusia 33 tahun itu menemukan peluang baru bersama Schalke, dan menjadi salah satu elemen paling menonjol dari tim yang kembali ke Bundesliga. Pada musim lalu ia menjaga gawangnya tetap bersih dalam 13 dari 30 pertandingan, sementara Schalke hanya kebobolan 31 gol, sehingga memiliki pertahanan terbaik di divisi dua.

    Karius juga memulai musim ini dengan penampilan mencolok, di mana ia menepis 14 tembakan selama dua pekan pertama, kemudian menjaga gawangnya tetap bersih melawan Bayern Munich dalam hasil imbang 0-0, dan melakukan beberapa penyelamatan penting menghadapi Harry Kane, sehingga mendapatkan pujian luas.

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  • Klopp di depan keputusan sulit

    Kembalinya Karius bertepatan dengan penunjukan Klopp sebagai pelatih timnas Jerman, dan ia mengenal betul sang kiper sejak merekrutnya ke Liverpool pada tahun 2016 serta mengandalkannya sebagai pilihan utama, sebagaimana ia juga menjalani bersamanya detail-detail final 2018 dan keruntuhan kariernya setelah itu.

    Meskipun Karius belum pernah menjalani satu pun pertandingan internasional bersama timnas senior, Oliver Kahn dan Roman Weidenfeller memandang bahwa pemanggilannya sudah menjadi hal yang realistis, sementara Jouri Mulder, direktur olahraga Schalke, menggambarkan penampilannya menghadapi Bayern sebagai level yang layak untuk timnas.

    Jalannya tidak akan mudah, setelah pensiunnya Manuel Neuer, di tengah kehadiran nama-nama seperti Marc-Andre ter Stegen, Alexander Nubel, dan Oliver Baumann, di samping talenta-talenta yang sedang menanjak seperti Jonas Urbig dan Noah Atubolu.

    Kendati demikian, ketiadaan kiper utama yang jelas untuk timnas memberi Karius peluang nyata menurut laporan yang dipublikasikan situs Tribuna.

    Pertanyaan pun tetap ada: apakah Klopp akan memberi kiper yang sama, yang sempat menjadi "mimpi buruk" bagi Liverpool pada salah satu malam bersejarah, sebuah peluang baru untuk menuliskan akhir yang berbeda bagi kisah yang bermula dengan bencana final Liga Champions?

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