Valentijn Driessen melaporkan pada Jumat dalam podcast Kick-Off milik De Telegraaf bahwa pelatih timnas Xavi Hernández telah meminta pembicaraan kedua dengan Virgil van Dijk. Jurnalis itu mempertanyakan secara terbuka apakah bek tengah Liverpool yang berusia 35 tahun itu masih punya masa depan di tim nasional Belanda, tetapi pada saat yang sama menilai tidak ada cukup banyak alternatif untuk mengantisipasi secara memadai kemungkinan pensiun dari sepak bola internasional yang akan segera diambil sang veteran.

Saat ini masih banyak ketidakjelasan soal masa depan Van Dijk bersama timnas Belanda. Xavi sudah mengumumkan praseleksinya secara internal, tetapi berbeda dengan dulu, hal itu kini tidak lagi dipublikasikan.

Pada Jumat, 18 September, skuad final pelatih timnas yang baru akan diumumkan. Pada Senin pagi setelahnya, Xavi akan memberikan penjelasan atas pilihannya dalam sebuah konferensi pers.

Van Dijk baru-baru ini mengonfirmasi kepada media Inggris bahwa akan ada pembicaraan antara keduanya, sebelum keputusan dibuat soal masa depannya di timnas Belanda. "Saya merasa saya masih bisa bernilai dan penting bagi tim."

"Kalau kami berpikir sama soal itu, kami akan menghadapi dua tahun yang bagus hingga Piala Eropa 2028. Dan jika tidak, ya kita lihat saja nanti," kata Van Dijk, antara lain.

Driessen tahu bahwa kejelasan harus segera datang. "Itu bagaimanapun juga harus terjadi dalam waktu sepekan, karena pekan depan skuad akan diumumkan. Saya pikir kalau dia mundur, kita akan mendengarnya lebih awal. Bahwa itu dengan satu atau lain cara akan dikomunikasikan."

"Saya sudah merasa sangat istimewa bahwa dia kembali menghadapi persaingan di Liverpool," lanjut Driessen, yang tidak (lagi) terkesan dengan performa Van Dijk. "Untuk tetap lanjut di sana. Tahun lalu tentu saja dia memang menandatangani kontrak yang diperbarui (hingga pertengahan 2027, red.)."

"Tetapi apakah itu akan menjadi sukses besar di tim nasional Belanda, saya sangat meragukannya. Fakta bahwa Xavi menginginkan pembicaraan kedua dengannya juga sudah cukup mengatakan banyak hal," ujar Driessen. "Saya tidak tahu apakah mereka sudah mencapai kesepakatan. Tetapi mereka pasti sempat duduk bersama pada Rabu." Xavi hadir pada Rabu di laga Liverpool - Atlético Madrid.

Kolega Jeroen Kapteijns ikut menanggapi. "Yang harus Anda perhatikan tentu saja adalah bahwa Anda memulai sebuah siklus turnamen. Bagaimana kondisinya dalam dua tahun? Itu cukup lama dalam kehidupan seorang pesepakbola. Terutama pada usia seperti itu."

"Apakah dia masih top dalam dua tahun? Intinya adalah bagaimana kondisinya dalam dua tahun. Karena Anda akan memulai sesuatu, dan jika dia tidak mencapainya, Anda tentu lebih memilih memulai siklus itu dengan bek-bek lain. Yang memang siap."

Namun, Driessen menilai alternatif di belakang Van Dijk 'sebenarnya belum' siap. "Bukan berarti ada seseorang yang mengetuk pintu begitu keras sampai Anda berkata: 'apa yang masih dilakukan Van Dijk di tim nasional Belanda?'"

"Jadi dalam hal itu Anda juga bisa berkata: 'Anda hanya harus tetap mempertahankannya.' Selama mungkin. Sampai pada satu titik Anda membuat pilihan untuk diri sendiri: apakah saya menganggap dia cukup bagus untuk terus lanjut hingga Piala Eropa?", kata Driessen, yang merasa Van Dijk 'tampak menonjol secara negatif' di Piala Dunia terakhir. "Saat itu dia sedang tidak dalam kondisi mental terbaik, apa pun alasannya."