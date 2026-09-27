Samoa Overview

Lionel Messi se prepara para batir el récord de seis Copas del Mundo, pero el jugador que llega al torneo poco se parece al adolescente que debutó. Mientras la mayoría de las estrellas se adaptan al declive, el ídolo del Inter de Miami se reinventa desde hace dos décadas para mantenerse en la cima.
Phil Neville ha dejado el Portland Timbers de mutuo acuerdo tras una mala racha en la MLS. El exdefensa del Manchester United se va con el equipo en el penúltimo lugar de la Conferencia Oeste, a ocho puntos de los puestos de play-off.
Las cámaras captaron a Lionel Messi reprendiendo a los seguidores del Inter Miami tras una protesta silenciosa de los aficionados más acérrimos durante la victoria del equipo en la MLS frente a los Portland Timbers. El ídolo argentino hizo gestos hacia las gradas mientras el ambiente se tensaba, a pesar de las expectativas en el Nu Stadium.