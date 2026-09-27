Are you 24 or older?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

alt
+18 | Commercial Content | T&C's Apply | Play Responsibly | Publishing Principles
Samoa

Samoa Overview

More
Explore Betting on GOAL
More
Explore Betting on GOAL

Standings

Liga MX crestLiga MX

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
10Monterrey crestMonterrey94141614213
L
W
D
L
L
11Pachuca crestPachuca103341511412
L
D
W
W
D
12Club Universidad Nacional crestClub Universidad Nacional93331213-112
D
L
W
L
D
13Atlante crestAtlante102531215-311
W
D
L
D
D
14Tigres crestTigres102441013-310
W
L
D
D
D
More

Wetten im Fokus

Deutschland vs Griechenland Wett-Tipp: Heimvorteil soll den Ausschlag geben
See more betting articles
Goal.com
Copyright © 2026 Goal All rights reserved. The information contained in Goal may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed without the prior written authority of Goal