Samoa Overview

La evolución de Messi: el mejor de todos los tiempos argentino «se ha reinventado cinco veces»

Lionel Messi se prepara para batir el récord de seis Copas del Mundo, pero el jugador que llega al torneo poco se parece al adolescente que debutó. Mientras la mayoría de las estrellas se adaptan al declive, el ídolo del Inter de Miami se reinventa desde hace dos décadas para mantenerse en la cima.