Goal has everything you need to know about the latest transfers and signings taking place across the Premier League this summer and beyond

With the summer transfer window now open across Europe, attention has now been turned on how clubs will strengthen and fortify ahead of the start of the domestic club season.

This year, the summer transfer window runs from Wednesday June 9, 2021 for Premier League clubs until 11pm BST (6pm ET) on Tuesday August 31 .

Goal has everything you need to know about the arrivals and departures across the Premier League through the season.

Arsenal

Arsenal summer signings:

Arsenal summer departures:

Matt Smith (Doncaster, loan)

Daniel Ballard (Millwall, loan)

Ben Sheaf (Coventry)

Arsenal contracts expiring:

Alexandre Lacazette

Sead Kolasinac

Mohamed Elneny

Dejan Iliev

Calum Chambers

Eddie Nketiah

Aston Villa

Aston Villa summer signings:

Aston Villa summer departures:

Tom Heaton (Manchester United)

Aston Villa contracts expiring:

Ashley Young

Conor Hourihane

Kortney Hause

Brentford Brentford summer signings: Brentford summer departures: Emiliano Marcondes (Bournemouth, released) Brentford contracts expiring: Pontus Jansson

Julian Jeanvier

Jaakko Oksanen

Dominic Thompson

Brighton

Brighton summer signings:

Brighton summer departures:

Jensen Weir (Cambridge, loan)

Mat Ryan (Real Sociedad)

Viktor Gyokeres (Coventry)

Ryan Longman (Hull, loan)

Brighton contracts expiring:

Danny Welbeck

Pascal Gross

Jurgen Locadia

Christian Walton

Solly March

Percy Tau

Leo Ostigard

Tudor Baluta

Billy Arce

Burnley

Burnley summer signings:

Burnley summer departures:

Jimmy Dunne (QPR)

Joel Mumbongo (Accrington, loan)

Burnley contracts expiring:

Phil Bardsley

Jack Cork

Erik Pieters

Dale Stephens

Jay Rodriguez

Ashley Barnes

Ben Mee

Matej Vydra

James Tarkowski

Chelsea

Chelsea summer signings:

Chelsea summer departures:

Juan Castillo (Birmingham City, loan)

Billy Gilmour (Norwich, loan)

Luke McCormick (Wimbledon)

Chelsea contracts expiring:

Thiago Silva

Cesar Azpilicueta

Danny Drinkwater

Olivier Giroud

Antonio Rudiger

Davide Zappacosta

Charly Musonda Jr

Michy Batshuayi

Emerson

Tiemoue Bakayoko

Andreas Christensen

Lewis Baker

Abdul Rahman Baba

Matt Miazga

Jake Clarke-Salter

Crystal Palace

Crystal Palace summer signings:

Michael Olise (Reading)

Crystal Palace summer departures:

Sion Spence (Bristol Rovers, loan)

Crystal Palace contracts expiring:

Martin Kelly

James McArthur

James Tomkins

Cheikhou Kouyate

Jordan Ayew

Jeffrey Schlupp

Jaroslaw Jach

Jean-Philippe Mateta

Jacob Montes

Everton

Everton summer signings:

Everton summer departures:

Dennis Adeniran (Sheffield Wednesday)

Joshua King (Everton)

Everton contracts expiring:

Cenk Tosun

Fabian Delph

Seamus Coleman

James Rodriguez

Gylfi Sigurdsson

Bernard

Jonjoe Kenny

Beni Baningime

Jarrad Branthwaite

Leeds

Leeds summer signings:

Junior Firpo (Barcelona)

Jack Harrison (Manchester City)

Leeds summer departures:

Kiko Casilla (Elche, loan)

Alfie McAlmont (Morecambe, loan)

Leeds contracts expiring:

Adam Forshaw

Patrick Bamford

Jordan Stevens

Robbie Gotts

Leicester City

Leicester City summer signings:

Boubakary Soumare (Lille)

Leicester City summer departures:

Josh Knight (Petersborough)

Leicester City contracts expiring:

Eldin Jakupovic

Sam Hughes

Marc Albrighton

Rachid Ghezzal

Daniel Amartey

Liverpool

Liverpool summer signings:

Liverpool summer departures:

Joe Hardy (Accrington, released)

Liam Coyle (Accrington, released)

Kamil Grabara (FC Copenhagen, released)

Paul Glatzel (Tranmere, loan)

Liverpool contracts expiring:

James Milner

Adrian

Loris Karius

Divock Origi

Ben Woodburn

Man City

Manchester City summer signings:

Manchester City summer departures:

Alex Robertson (Ross County, loan)

Jack Harrison (Leeds)

Lewis Fiorini (Lincoln, loan)

Gavin Bazunu (Portsmouth, loan)

James Trafford (Accrington, loan)

Manchester City contracts expiring:

Fernandinho

John Stones

Patrick Roberts

Lukas Nmecha

Philippe Sandler

Ko Itakura

Ryotaro Meshino

Manchester United

Manchester United summer signings:

Manchester United summer departures:

Tahith Chong (Birmingham, loan)

Tom Heaton (Aston Villa)

Reece Devine (St Johnstone, loan)

Manchester United contracts expiring:

Lee Grant

Juan Mata

Edinson Cavani

Paul Pogba

Jesse Lingard

Axel Tuanzebe

Newcastle United

Newcastle United summer signings:

Newcastle United summer departures:

Lewis Cass (Port Vale, loan)

Josh Martin (MK Dons, loan)

Newcastle United contracts expiring:

Florian Lejeune

Fabian Schar

Paul Dummett

Yoshinori Muto

Sean Longstaff

Matthew Longstaff

Norwich City Norwich City summer signings: Pierre Lees-Melou (Nice)

Billy Gilmour (Chelsea, loan) Norwich City summer departures: Sam McCallum (QPR, loan)

Akin Famewo (Charlton, loan)

Mario Vrancic (Stoke, released)

Sebastian Soto (Porto, loan)

Daniel Barden (Livingston, loan) Norwich City contracts expiring: Teamu Pukki

Timm Klose

Lukas Rupp

Tom Trybull

Louis Thompson

Aston Oxborough

Todd Cantwell

Southampton

Southampton summer signings:

Romain Perraud (Stade Brest)

Southampton summer departures:

Jake Vokins (Ross County, loan)

Southampton contracts expiring:

Shane Long

Fraser Forster

Alex McCarthy

Jannik Vestergaard

Danny Ings

Jack Stephens

Mario Lemina

Harry Lewis

Dan N'Lundulu

Michael Obafemi

Tottenham

Tottenham summer signings:



Tottenham summer departures:

George Marsh (AFC Wimbledon, free)

Tottenham contracts expiring:

Hugo Lloris

Joe Hart

Erik Lamela

Serge Aurier

Alfie Whiteman

Cameron Carter-Vickers

Watford Watford summer signings: Peter Etebo (Watford, loan)

Joshua King (Everton)

Dapo Mebude (Free) Watford summer departures: Watford contracts expiring: Ben Foster

Tom Cleverley

Andre Gray

Nathaniel Chalobah

Will Hughes

Stipe Perica

Francisco Sierralta

Domingos Quina

Kwasi Sibo

West Ham

West Ham summer signings:

West Ham summer departures:

West Ham contracts expiring:

David Martin

Lukasz Fabianski

Mark Noble

Angelo Ogbonna

Andriy Yarmolenko

Ryan Fredericks

Felipe Anderson

Xande Silva

Ben Johnson

Wolves

Wolves summer signings:

Rayan Ait-Nouri (Angers)

Francisco Trincao (Barcelona, loan)

Wolves summer departures:

Sadou Diallo (Forest Green, free)

Wolves contracts expiring: