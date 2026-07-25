Lyn Overview

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O Arsenal precisa torcer para que Tzolis tenha aprendido com o pesadelo contra o Norwich

Para alguns fãs de futebol, o verão é a época do ano pela qual eles mais esperam — e não é só porque a cada quatro anos acontece a Copa do Mundo! Na verdade, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora das transferências! A janela de transferências de 2026 está mais uma vez se mostrando movimentada, com alguns grandes nomes fechando contratos milionários antes do último dia do prazo, em 1º de setembro.

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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026

Bayern e PSG são intimados a desembolsar 50 milhões de euros enquanto a Atalanta cogita a venda de estrela da Copa do Mundo

A Atalanta está considerando vender Charles De Ketelaere após suas atuações de destaque na Copa do Mundo, com Bayern de Munique e Paris Saint-Germain manifestando interesse. O clube da Série A avaliou o meia-atacante belga em 50 milhões de euros, enquanto os gigantes europeus se preparam para disputar sua contratação durante a janela de transferências de verão.

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1. Division crest1. Division

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
12Moss crestMoss155282434-1017
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13Raufoss crestRaufoss155191932-1316
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14Lyn crestLyn154291831-1314
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15Aasane crestAasane154292333-1013
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16Stroemmen crestStroemmen153391836-1812
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