Lyn Overview

O Arsenal precisa torcer para que Tzolis tenha aprendido com o pesadelo contra o Norwich

Para alguns fãs de futebol, o verão é a época do ano pela qual eles mais esperam — e não é só porque a cada quatro anos acontece a Copa do Mundo! Na verdade, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora das transferências! A janela de transferências de 2026 está mais uma vez se mostrando movimentada, com alguns grandes nomes fechando contratos milionários antes do último dia do prazo, em 1º de setembro.