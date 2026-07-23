Liebäugelt Harry Kane vom FC Bayern mit einer Rückkehr in die Premier League? Das behauptet sein ehemaliger Tottenham-Trainer Tim Sherwood gegenüber dem britischen Sender GB News.

"Harry Kane möchte in die Premier League zurückkehren", legte sich der Ex-Profi fest. Der 57-Jährige ging sogar noch einen Schritt weiter und benannte konkrete Kriterien für eine potenzielle neue Destination des Stürmers.

Der ehemalige Übungsleiter der Nord-Londoner ist sich sicher, dass Kane "zu einem Verein wechseln möchte, der den Titel in der Premier League gewinnen kann". Sherwood, der in der Spielzeit 2013/14 für 26 Pflichtspiele als Cheftrainer an der Seitenlinie von Tottenham Hotspur stand und den heute 32-Jährigen damals betreute, schlägt dabei vor allem eine Brücke zu Kanes Ex-Klub aus London.

Einen konkreten Zeitplan für den vermeintlichen Transfer nannte der dreifache Nationalspieler zwar nicht, eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte gilt für ihn jedoch keineswegs als abwegig. "Ich würde Tottenham Hotspur nicht ausschließen. Das würde ich ganz sicher nicht", sagte Sherwood.

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FC Bayern hofft auf Verlängerung mit Harry Kane

Die Rahmenbedingungen bei den Spurs müssten allerdings stimmen: "Wenn es wieder aufwärts geht und sie in der nächsten Saison auf die Champions League zusteuern, dann wird Harry, wenn er bereit ist, zurückzukehren, zurückkommen und in der Champions League spielen wollen."

Die Aussagen des Ex-Coaches stehen allerdings in starkem Kontrast zur aktuellen Situation an der Säbener Straße. Der Vertrag des Kapitäns der Three Lions an der Isar läuft aktuell noch bis Ende Juni 2027.

Beim deutschen Rekordmeister genießt die Zukunft des Torjägers höchste Priorität. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat eine Verlängerung des Arbeitspapiers über das Jahr 2027 hinaus für den Routinier selbst "klare Priorität".

Unterschrift von Harry Kane schon bald?

Wie der kicker berichtet, sei das Unterzeichnen eines neuen Kontrakts im Grunde nur noch eine Frage der Detailabstimmung. Laut dem Blatt hänge eine Unterschrift Kanes nur noch an einer Einigung zu Gehalt und Laufzeit.

Auch das private Umfeld spricht eindeutig für einen Verbleib in Deutschland: Die Familie des Engländers fühle sich demnach sehr wohl in München, sodass auch familiär einer Vertragsverlängerung wohl nichts mehr im Wege stehen werde. Ob der Torjäger also tatsächlich bereits Gedanken an ein vorzeitiges England-Comeback verschwendet, darf vor diesem Hintergrund stark angezweifelt werden.